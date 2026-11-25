Vuelve el gran anhelo del FC Barcelona para esta temporada. Regresa la Champions League para el equipo de Hansi Flick, que quiere olvidarse rápidamente del tropiezo contra el PSG y volver a la senda de la victoria para afianzar ese Top-8 y saltarse la ronda de dieciseisavos. Lo hace, eso sí, con una gran baja: sin Lamine Yamal, que no ha viajado por unas molestias en el tobillo derecho.
Eso implica cambios en un once que ya de por sí exige dar un paso al frente a los nuevos fichajes como Karim Adeyemi y Anthony Gordon. Raphinha será el encargado de comandar un ataque en el que también pueden estar Dani Olmo o Fermín López. Además, la buena noticia es que regresa Pau Cubarsí tras las molestias en el parón de selecciones.
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FC Barcelona en Champions
El equipo de Hansi Flick acumula 3 victorias y una derrota. Esta última contra el PSG. Es octavo con 9 puntos, 14 goles a favor y 6 en contra. Está empatado a puntos con Aston Villa, Liverpool, Brujas y Sporting de Lisboa. Si gana hoy podría ponerse tercero a expensas de otros resultados.
ARTÍCULO DE INFOBAE
A qué hora y dónde ver el Sabah - FC Barcelona de Champions League: el Barça visita Bakú sin Lamine Yamal para consolidarse en el ‘Top 8’
El equipo de Valdas Dambrauskas hizo una fase de clasificación si perder ni un solo partido en casa
El FC Barcelona regresa a la Champions League este miércoles 25 de noviembre. Lo hará en un horario poco común, a las 18:45 horas, en el Estadio Olímpico de Bakú. Se mide al Sabah, un rival modesto y debutante, pero con la ilusión intacta de enfrentarse a uno de los grandes de Europa. El equipo de Hansi Flick es quinto con nueve puntos; sin embargo, desde esa posición hasta la duodécima están todos empatados. Es por eso que la clasificación no da lugar a despistes si se quiere acabar en lo más alto y saltarse la ronda de dieciseisavos.
¡¡¡Muuy buenaaasss tardeeesss!!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Una vez más estamos en Champions, en la mejor competición de clubes de Europa. En el título que quieren todos los grandes: la ‘Orejona’; y hoy juega un verdadero aspirante que desde hace dos temporadas se ha quedado cerca de conquistarla. Es más, un culé como Luis Enrique es su tenedor. Veremos qué hace hoy el FC Barcelona contra uno de los debutantes. Veremos con qué sale Flick, obligado a rotaciones.