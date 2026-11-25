Sabah - FC Barcelona, en directo. (REUTERS/Albert Gea)

Vuelve el gran anhelo del FC Barcelona para esta temporada. Regresa la Champions League para el equipo de Hansi Flick, que quiere olvidarse rápidamente del tropiezo contra el PSG y volver a la senda de la victoria para afianzar ese Top-8 y saltarse la ronda de dieciseisavos. Lo hace, eso sí, con una gran baja: sin Lamine Yamal, que no ha viajado por unas molestias en el tobillo derecho.

Eso implica cambios en un once que ya de por sí exige dar un paso al frente a los nuevos fichajes como Karim Adeyemi y Anthony Gordon. Raphinha será el encargado de comandar un ataque en el que también pueden estar Dani Olmo o Fermín López. Además, la buena noticia es que regresa Pau Cubarsí tras las molestias en el parón de selecciones.