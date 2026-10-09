El juez Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza “en este momento” imputar al PSOE en el caso Leire Díez

El juez Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza por ahora imputar al PSOE en el caso Leire Díez (Diego Radamés - Europa Press)

Guardar

El titular de la Audiencia Nacional que lleva el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, ha decidido no imputar, de momento, al PSOE. La decisión llega después de que el PP solicitara esa imputación en plena precampaña electoral, una petición que, por ahora, no ha tenido recorrido. “Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad”, ha afirmado Pedraz en el auto publicado este viernes.

El caso investiga una presunta red orquestada para interferir en actuaciones judiciales, con la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como figuras centrales de la trama. Según fuentes jurídicas citadas por El País, Pedraz se ha inclinado por la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba precipitado dar ese paso mientras sigan abiertas diligencias por completar. El auto reconoce que existen indicios sobre la implicación del partido con sede en la calle Ferraz, pero califica de “prematura” cualquier imputación en este momento del proceso.

PUBLICIDAD

La petición del PP llegó apenas veinticuatro horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral al 29 de noviembre. Los populares, que lideran el bloque de acusaciones en la causa, reclamaron la imputación del PSOE como persona jurídica por cinco presuntos delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación. En su escrito, la formación que preside Alberto Núñez Feijóo argumentaba que “todas” las “actuaciones delictivas” atribuidas a la trama buscaban “proteger los intereses” del partido socialista, motivo por el cual, a su juicio, correspondía actuar de inmediato contra la formación como tal.

*en ampliación