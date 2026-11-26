Bloque de viviendas de El Raval. (Jorge Franganillo./ Creative commons)

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La crisis del alquiler en España amenaza con dejar a cada vez más inquilinos sin alternativas asequibles cuando tengan que renovar o buscar una vivienda. Con miles de contratos próximos a expirar y el debate sobre una posible prórroga de los alquileres en el centro de la discusión política, la distancia entre las rentas que pagan quienes conservan contratos antiguos y los precios que exige hoy el mercado se ha convertido en uno de los principales factores de vulnerabilidad residencial. El problema queda reflejado en la segunda edición del Informe de Vivienda Asequible, elaborado por Atlas Real Estate Analytics y publicado en noviembre de 2026: ocho de cada diez hogares que alquilan en España a precio de mercado no podrían costear hoy un contrato nuevo en su propia zona si tuvieran que mudarse. El estudio analiza el acceso al alquiler con datos de octubre de este año y pone cifras a la dificultad de mantener una vivienda cuando desaparece la protección de un contrato anterior.

El informe distingue dos grupos dentro de los 3,4 millones de hogares que alquilan a precio de mercado en el país. El primero, de 1.828.609 hogares, ya dedica hoy más del 30% de su renta a la vivienda, el umbral que la Ley 12/2023 y la mayoría de expertos consideran el límite de lo asequible. El segundo, más amplio, suma 2.635.328 hogares, el 78% del total, e incluye a quienes no podrían pagar un alquiler nuevo en su zona si tuvieran que mudarse, aunque hoy no estén en esa situación porque mantienen un contrato más antiguo y barato.

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El BOE publica el segundo decreto de Vivienda con prórroga automática de alquileres (BOE / Europa Press)

Esa diferencia entre ambos grupos se explica por la distancia entre lo que pagan los inquilinos con contrato vigente y lo que pide el mercado a quien busca piso. El hogar inquilino medio paga hoy 642 euros al mes, según el informe, mientras que una vivienda adecuada se anuncia en promedio a 1.064 euros en su misma zona, una diferencia de 422 euros mensuales. El precio del alquiler de oferta subió un 58% desde octubre de 2020, muy por encima de lo que se actualizan los contratos en curso, normalmente con subidas ligadas a la evolución del IPC, lo cual amplía cada año la distancia entre quienes ya alquilan y quienes deberían firmar un contrato nuevo.

Los hogares unipersonales, los más expuestos

El perfil con mayor exposición a este problema es el de las personas que viven solas. Nueve de cada diez inquilinos que viven sin pareja ni convivientes no podrían pagar un alquiler nuevo en su zona, y este grupo representa el 40% del total de hogares en esa situación, según el informe. Con un único ingreso, alquilar un piso de un dormitorio, que cuesta en promedio 917 euros al mes, exige el 57% de la renta mediana de un hogar unipersonal, sin contar los gastos de suministros.

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Un informe de Atlas Real Estate Analytics señala que el 78% de los hogares inquilinos en España no puede pagar un contrato nuevo en su zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La concentración geográfica también es marcada. Madrid y Barcelona reúnen el 38% de estos hogares, con 522.000 y 485.000 respectivamente, y las 82 grandes ciudades del país, que tienen el 43% de los hogares de España, suman el 54% de los que no podrían costear un alquiler nuevo en su zona.

Barcelona, Málaga o Palma, ciudades enteras sin ningún barrio accesible

El informe identificó siete grandes ciudades donde no existe ni una sola sección censal en la que el inquilino típico pueda alquilar sin superar el 30% de su renta: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Málaga, Palma, Alicante y Terrassa. En Madrid, en cambio, apenas el 3% de las secciones censales queda por debajo de ese umbral, aunque siete de cada diez inquilinos de la capital viven en zonas donde el esfuerzo supera el 50% de la renta.

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El contraste más marcado se da frente a Murcia, la ciudad con el esfuerzo de alquiler más bajo entre las grandes urbes analizadas, con una mediana del 37%, muy lejos del 79% que registra L’Hospitalet de Llobregat o el 66% de Barcelona.

La cantidad de hogares que no podría pagar un alquiler nuevo en su zona aumentó en 196.606 entre octubre de 2024 y octubre de 2026, un incremento del 8,1% en solo dos años, según el mismo método de cálculo aplicado en ambas ediciones del informe. El principal factor detrás de ese crecimiento fue el encarecimiento del alquiler de oferta, que subió un 13% en ese período y sumó por sí solo 199.000 hogares a la cifra total.

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