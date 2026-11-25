La ministra de Defensa, Margarita Robles, en Monte La Reina, Toro, Zamora, Castilla y León. (Emilio Fraile/Europa Press)

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El Tribunal Supremo ha condenado a un teniente coronel del Ejército del Aire por utilizar fuera de los cauces presupuestarios parte de la recaudación de alojamientos, cafeterías y cocinas del Acuartelamiento Aéreo de Getafe para gastarlo en comidas y eventos no autorizados. El oficial deberá devolver al Estado 31.150,85 euros, además de cumplir un año de prisión, la suspensión militar de empleo y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena.

El importe acreditado procede de los alojamientos durante 2010, cuando era jefe de la Sección de Intendencia (SEINT). La unidad recaudó 41.589,89 euros y el teniente solo ingresó 10.439,04 euros. La diferencia ascendía a 31.150,85 euros, una suma que debía llegar al Tesoro público para permitir la generación de crédito destinada a gastos autorizados.

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El Ejército tuvo constancia de que no efectuó los ingresos por alojamiento en los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; además de las cantidades de cafetería que no adjuntó en febrero, abril, junio, septiembre, octubre y diciembre. Tampoco las de comedor en los meses de septiembre, octubre y diciembre.

30.000 euros en comidas, pinchos y eventos

Según el tribunal, el entonces capitán creó un fondo de dinero en la caja fuerte de la SEINT, fuera del flujo de los fondos públicos y bajo su responsabilidad exclusiva, que sirvió para atender compras y gastos que no podían financiarse por las vías legales: mejoras para la tropa, encargos de las unidades, comidas, pinchos y eventos. Entre los productos citados figuran bogavante, vinos, embutidos de calidad, flores y whisky.

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La ministra de Defensa ha trasladado su reconocimiento a los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior y en Ceuta.

Parte de ese dinero financió también depósitos en Euricar, una empresa proveedora enfocada en el sector de la hostelería: 11.486,45 euros a 29 de octubre de 2010 y 4.070,70 euros a 31 de diciembre de ese año. La gestión siguió en 2011, aunque el procedimiento no logró acreditar la cuantía de las sumas que no ingresó a la Administración durante ese año.

La defensa alegó en su recurso que el teniente no incorporó el dinero a su patrimonio personal y que una parte del dinero de la caja fuerte se destinó al funcionamiento del acuartelamiento. El Supremo ha considerado probado ese destino para algunos fondos, aunque ha sostenido que no elimina la responsabilidad penal, pues la ley también sanciona la disposición de fondos para terceros. La obligación del jefe de Intendencia consistía en ingresar la totalidad de la recaudación, sin retenciones, para su posterior reintegro al Tesoro público.

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