La sombra de Santos Cerdán detrás de la ‘fontanera’: el sumario sitúa al ex número tres del PSOE por encima de Leire Díez y le atribuye las decisiones estratégicas

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante socialista, Leire Díez (Montaje Infobae)

La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta trama creada para influir en procedimientos judiciales con impacto político dibuja una estructura jerárquica en la que el nombre de Santos Cerdán emerge como figura central. Aunque el foco mediático ha recaído durante meses sobre Leire Díez, convertida en el rostro más visible de las maniobras investigadas, el atestado remitido al Tribunal Central de Instancia sitúa al entonces secretario de Organización del PSOE en un escalón superior dentro de la organización descrita por los investigadores.

Los documentos incorporados a las diligencias previas 150/2025 no presentan a Cerdán como un participante más. La propia Guardia Civil afirma que el análisis del material obrante en la causa “ha puesto de manifiesto la participación en el mismo de Santos Cerdán León, haciéndolo además en un rol superior a los demás”. Los agentes añaden que han reunido indicios sobre “la toma por su parte de decisiones estratégicas en el devenir del grupo, su papel aparentemente preponderante en la conformación del mismo o la participación en sus beneficios”.

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La conclusión resulta especialmente relevante porque la investigación no se limita a atribuirle participación en la actividad analizada. Según la tesis policial, Santos Cerdán habría ocupado la posición de mando dentro de una estructura que, según el atestado, operó entre 2024 y 2025 con el objetivo de proteger intereses afectados por causas judiciales que tenían impacto sobre el PSOE, miembros del Gobierno o incluso el presidente del Ejecutivo.

La importancia que la UCO concede a la figura de Cerdán queda reflejada en otro de los pasajes centrales del informe. Los agentes sostienen que “es en el año 2024 cuando Santos Cerdán habría encargado a Leire Díez la realización de otra actividad”, una afirmación que sitúa el origen de la operativa investigada en una decisión atribuida directamente al entonces dirigente socialista.

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El papel de Leire Díez

La reconstrucción efectuada por los investigadores también redefine el papel atribuido a Leire Díez. Aunque su nombre ha protagonizado buena parte de las informaciones publicadas sobre el caso, el atestado la sitúa en una posición distinta a la de máxima responsable.

La Guardia Civil sostiene que entre 2024 y 2025 se articuló un grupo de personas que habría llevado a cabo “un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente”.

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Dentro de esa estructura, Leire Díez aparece como una pieza clave, pero no como la persona situada en la cúspide. De hecho, los investigadores establecen expresamente una jerarquía interna al afirmar que “Santos Cerdán León y Leire Díez Castro se constituirían como los dirigentes de la misma, el primero en un nivel superior y la segunda en un nivel ejecutivo”.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (Eduardo Parra - Europa Press)

La propia UCO sostiene que todos los integrantes actuaban “de forma conjunta”, desarrollando la actividad “de forma coordinada” y manteniendo una “unidad de acción y dirección”. Sin embargo, los investigadores añaden un elemento que consideran especialmente significativo: esa dirección estaba “personificada en este caso bajo la figura de Santos Cerdán”.

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Una organización con apoyo logístico

Uno de los aspectos más sensibles del atestado es el relativo a los medios utilizados para desarrollar la actividad investigada. Los agentes afirman que el papel de liderazgo atribuido a Santos Cerdán también se reflejaba en la capacidad para movilizar recursos. Según la Guardia Civil, “Santos Cerdán, como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”.

La acusación va más allá. El informe sostiene que la organización política “desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros”.

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Para sustentar esa afirmación, la investigación incorpora documentación obtenida a través de requerimientos dirigidos al PSOE. Entre la información aportada figuran facturas relacionadas con viajes atribuidos a Santos Cerdán, Leire Díez y Javier Pérez Dolset, así como informes internos sobre la gestión de gastos asociados a esos desplazamientos.

La documentación también recoge que el partido entregó información relativa a gastos institucionales de Santos Cerdán, incluyendo liquidaciones abonadas por caja, transferencias y justificantes de pago correspondientes al periodo investigado.

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Pagos y financiación de la actividad

La financiación constituye otra de las líneas centrales de la investigación. Según el atestado, la estructura habría contado con recursos económicos destinados a sufragar distintas actividades y participantes. La UCO sostiene que “actuando bajo la dirección de Santos Cerdán” se materializaron pagos procedentes del PSOE mediante “facturación mendaz” y, en algunos casos, mediante la interposición de sociedades. Los investigadores mencionan específicamente pagos destinados a Leire Díez por importe de 22.500 euros, sin incluir IVA, así como otras operaciones económicas vinculadas a personas relacionadas con la actividad investigada.

Para la Guardia Civil, estos elementos no pueden analizarse de forma aislada. La financiación, los desplazamientos, la utilización de recursos del partido y la estructura de mando formarían parte de una misma operativa desarrollada durante al menos dos años.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez. (Fuente: Europa Press/Senado/Audiencia Nacional)

La cadena de mando descrita por la UCO

La investigación menciona además a otras personas que, según los agentes, participaron en distintos momentos de la actividad analizada. Entre ellas figuran Gaspar Zarrías Arévalo, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano Quintana, Jacobo Teijelo Casanova, Ismael Oliver Romero o Leticia de la Hoz Calvo, además de los integrantes inicialmente investigados.

Sin embargo, el núcleo de la tesis policial gira alrededor de la relación entre Santos Cerdán y Leire Díez. Por eso, cuando los investigadores resumen el funcionamiento interno de la estructura, no hablan de una actuación autónoma de Leire Díez. Hablan de una organización en la que Cerdán habría asumido las decisiones estratégicas, habría encargado la actividad investigada, habría dirigido la actuación conjunta de sus integrantes y habría puesto a disposición del grupo recursos vinculados a la estructura socialista. Una conclusión que lleva a la Guardia Civil a situar al exsecretario de Organización del PSOE en el centro de la presunta red investigada y a afirmar que la dirección de la misma estaba “personificada” en su figura.

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