María Sánchez Barrada, ingeniera y candidata de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados por Cádiz. (@mariasancbar)

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La ingeniería de calidad, el casco y las botas de trabajo forman parte de la rutina de María Sánchez, candidata de Adelante Andalucía por Cádiz al Congreso. La cabeza de lista trabaja en Dragados Offshore, en Puerto Real, y afronta su primera campaña electoral con opciones de lograr un diputado en unas elecciones en las que la provincia repartirá ocho escaños, uno menos que en 2023.

La formación andalucista concurre por primera vez en las ocho provincias a unas elecciones generales, aunque en julio de 2023 ya presentó una candidatura propia en Cádiz. Entonces obtuvo 9.064 votos, el 1,42% de los sufragios válidos, lejos de la representación. El escenario ha cambiado tras las autonómicas de mayo, cuando Adelante Andalucía reunió cerca de 86.000 apoyos en la provincia, el 14,36%, y se situó como tercera fuerza.

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Los sondeos publicados durante la campaña apuntan a que el salto al Congreso es posible. La encuesta de GAD3 para ABC proyecta tres diputados para el Partido Popular (PP), dos para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dos para Vox y el octavo para Adelante Andalucía. El estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también concede un representante a la candidatura andalucista por Cádiz. El sondeo de Social Data sitúa a la formación en el 12,9% y le asigna igualmente un escaño.

Una trabajadora del metal al frente de la lista gaditana

Sánchez nació en Cádiz en 1985 y trabaja como ingeniera de calidad en Dragados Offshore, empresa ubicada en Puerto Real. Su experiencia profesional en el sector industrial ocupa un lugar central en su perfil público y en la campaña de Adelante Andalucía.

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“Tengo en la taquilla el casco y las botas, que yo soy trabajadora del sector y lo conozco de primera mano”, explicó en una entrevista con Diario de Cádiz. La candidata vinculó esa trayectoria con la defensa de un plan de reindustrialización para la Bahía de Cádiz y con el refuerzo de las inspecciones laborales, en especial sobre las condiciones de las subcontratas.

María Sánchez Barrada, ingeniera y candidata de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados por Cádiz. (@mariasancbar)

La número uno de Adelante Andalucía sostiene que la provincia no puede depender solo del turismo y reclama recuperar actividad industrial. Ha citado el cierre de Airbus Puerto Real y ha cuestionado que la carga de trabajo trasladada a otras plantas se presente como una solución para la comarca. También defiende que la industria auxiliar tenga condiciones laborales equiparables a las de las empresas tractoras.

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Antes de asumir la candidatura, Sánchez fue portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz y desde agosto ejerce como coportavoz de la asamblea local de Adelante Andalucía en la capital. La vivienda figura entre los principales asuntos de su campaña, junto con el transporte y la industria. También participa en el carnaval callejero gaditano.

Una voz propia de la clase trabajadora andaluza

En un acto en Ubrique, Sánchez definió la candidatura como una propuesta impulsada por personas de la clase trabajadora andaluza. “Nos podremos equivocar, pero no nos vamos a equivocar de bando”, afirmó al reivindicar una voz propia de Andalucía en el Congreso y al defender una izquierda que no ejerza de “muleta” de otras formaciones.

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Adelante Andalucía plantea en su programa, “29 propuestas para el 29N”, la defensa de los servicios públicos y la reversión de privatizaciones en sanidad y educación. En materia de vivienda, Sánchez propone que ningún hogar destine más del 20% de sus ingresos al pago del alquiler, además de ampliar el parque público, recuperar pisos turísticos para uso residencial y aplicar medidas sobre las viviendas vacías de grandes propietarios.

La candidata ha repetido ese planteamiento en varias entrevistas, sosteniendo que el Estado y la Junta de Andalucía deben intervenir ante el encarecimiento habitacional y defendió contratos de alquiler indefinidos. También propuso retirar licencias turísticas en las zonas con mayor presión de precios. El programa incorpora a su vez la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales y la eliminación de las horas extraordinarias.

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El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha comentado este viernes que "echó de menos" la presencia de Andalucía y de una "izquierda valiente" en el debate 'cara a cara' que este pasado jueves mantuvieron los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, en el marco de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Adelante Andalucía calcula que el umbral para obtener un representante puede rondar los 70.000 votos, aunque dependerá de la participación y del reparto final de los sufragios. La candidata se muestra convencida de que su lista entrará en el Congreso. “No tengo ninguna duda de que Adelante Andalucía vaya a entrar en el Congreso y, además, vamos a ser llave de investidura”, declaró a Diario de Cádiz.

La aspiración de la formación pasa por obtener ese diputado sin integrarse en un futuro Gobierno estatal. Sánchez ha señalado que una eventual negociación con el PSOE se centraría en compromisos para Andalucía y Cádiz, y ha advertido de que “no va a ser ni corta ni fácil”.

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