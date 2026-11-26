Una mujer protesta en la manifestación por el Día de Acción Global por la despenalización del aborto en Madrid. (Europa Press)

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A pesar de que España cuenta desde 2010 con una ley de plazos que permite el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, las mujeres siguen enfrentando numerosas dificultades para acceder a este derecho. En 2025 se registraron 107.824 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), un 1,6% más que el año anterior, pero solo un 22% se practican en centros públicos, según los datos publicados esta misma semana por el Ministerio de Sanidad. Las diferencias entre comunidades autónomas son marcadas: Andalucía y Madrid derivaron prácticamente todos los casos a clínicas privadas, mientras que Cantabria, Galicia y La Rioja realizaron más del 80% en centros públicos.

La elevada objeción de conciencia entre los médicos y los desplazamientos que muchas mujeres deben realizar a otras provincias ante la falta de centros acreditados cerca de su lugar de residencia figuran entre los principales obstáculos. Y es que el aborto ha sido históricamente uno de los asuntos que divide a los partidos de izquierda y derecha, una diferencia que ha vuelto a hacerse visible en esta campaña electoral que ya está cerca de concluir.

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Para tratar de corregir esas desigualdades, el Gobierno ha reclamado a las comunidades autónomas, a través de la reforma de la ley del aborto de 2023, crear un registro de profesionales objetores, aunque no todas lo están tramitando con la misma rapidez. Además, este martes el Consejo de Ministros ha aprobado una norma que unifica la información que reciben las mujeres antes de una IVE para que todas accedan, con independencia de la región o el centro de salud donde sean atendidas, a “información clara, actualizada y comprensible sobre el procedimiento, las alternativas y sus derechos”.

La respuesta a estas barreras también marca las diferencias entre los partidos. El PSOE y el Frente Amplio defienden en sus programas electorales la incorporación del derecho al aborto en la Constitución como garantía ante posibles retrocesos legislativos o judiciales, aunque esa reforma exige una mayoría parlamentaria reforzada con la que los partidos progresistas no cuentan.

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El Partido Popular y Vox, en cambio, no han hecho referencias explícitas al aborto en sus programas electorales y han centrado sus propuestas en el impulso de la natalidad y la familia. No obstante, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado en varias entrevistas que no tiene intención de modificar la ley vigente, pero ha planteado la necesidad de revisarla en el caso de las menores de 16 y 17 años, para que vuelvan a requerir autorización de sus padres antes de interrumpir un embarazo.

La posición del Partido Popular sobre el aborto siempre ha estado marcada por una tensión interna: una parte de la formación acepta la interrupción voluntaria del embarazo dentro del marco legal, mientras que otro sector defiende una regulación más restrictiva en favor de la protección del feto. Y ese equilibrio ha condicionado durante años su discurso y sus decisiones políticas, como evidenció en 2014 la dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy retirara la reforma de la ley del aborto que había promovido.

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El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, si gobierna, modificará sin "ninguna duda" la ley de eutanasia y el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, le ha afeado que "quiere derogar" esta ley y "restringir el acceso al aborto a mujeres de 16 años".

Regiones gobernadas por PP y Vox

Más allá del resultado de las elecciones del 29 de noviembre, ¿qué ocurre con el acceso al aborto en Aragón, Andalucía, Castilla y León y Extremadura, las comunidades gobernadas por PP y Vox?. Según las fuentes consultadas por Infobae, la situación no es muy distinta a cuando el PP gobernaba en solitario, aunque desde la entrada de la extrema derecha sí han aumentado las iniciativas y discursos institucionales que promueven la continuidad de los embarazos.

“En las que gobiernan PP y Vox se han intensificado los obstáculos que dificultan el acceso al aborto sin incurrir formalmente en un incumplimiento de la ley. Ya lo vimos en 2023, con el entonces vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, que propuso que las mujeres que quisieran abortar escucharan el latido fetal [aunque la medida no se aprobó]. Y ahora tenemos un ejemplo más reciente en Sevilla, donde se ha abierto una oficina de atención a la maternidad cuyo objetivo, en realidad, es disuadir a las mujeres de que aborten”, advierte Silvia Aldavert, directora de la Asociación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña.

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La politóloga y activista feminista destaca la importancia del registro de profesionales objetores de conciencia que exige la ley a las administraciones sanitarias porque “es fundamental para planificar estos servicios, y son precisamente algunas regiones gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid y Baleares, las que no lo están entregando”, además de Andalucía, donde PP y Vox gobiernan en coalición desde el pasado mes de julio.

En Andalucía, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, los abortos practicados en centros públicos pasaron de 20 en 2015 a 75 en 2025 y, pese al aumento, la cifra sigue siendo muy baja frente al total de interrupciones voluntarias del embarazo de otras comunidades. Solo se realizan en el Hospital La Inmaculada, en Huércal-Overa (Almería), y en Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada).

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Además, añade Aldavert, hay lugares como Jaén donde “ni siquiera hay clínicas privadas acreditadas para realizar estas intervenciones”, de forma que las mujeres tienen que desplazarse a otras provincias de la región.

“La sanidad pública dispone de personal y recursos”

En Castilla y León, las dificultades también se mantienen. “No ha habido diferencias en la accesibilidad al aborto desde que gobiernan PP y Vox con relación al gobierno en solitario de PP estos últimos años”, explica por su parte el ginecólogo Abel Renuncio, integrante de la Sociedad Española de Contracepción y uno de los pocos médicos que realizan interrupciones voluntarias del embarazo en esta región.

Solo cuatro hospitales públicos practican abortos en esta autonomía: los de Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Salamanca, por lo que las mujeres que viven en el resto de las provincias deben ser derivadas a alguno de esos centros o a clínicas privadas. “Esto conlleva desplazamientos entre provincias que no deberían producirse. Deberían limitarse a los estrictamente necesarios según las necesidades del procedimiento”, afirma Renuncio.

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En Castilla y León, las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en centros públicos pasaron de 32 en 2015 a 682 en 2025, de acuerdo a los datos de Sanidad.

Las puertas cerradas de un quirófano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico explica que el circuito de atención suele incluir una primera consulta en Atención Primaria, generalmente con una matrona, la derivación a Ginecología y, en muchos casos, una nueva derivación a otro centro para realizar la intervención. Además, la dispersión geográfica y las amplias zonas rurales de esta comunidad demoran el acceso inicial al sistema sanitario.

“Aunque las administraciones deberían fomentar la realización [de los abortos] dentro de la sanidad pública, ya que disponen de personal y recursos, no se ha estimulado activamente su implantación en este ámbito, y en muchas ocasiones depende de la voluntad y el compromiso de las profesionales sanitarias de esa área asistencial”, añade. Aunque Castilla y León ha avanzado en la tramitación del registro de objetores de conciencia, aún no lo ha aprobado ni puesto en marcha, advierte Renuncio, que asegura que permitiría tanto proteger al personal objetor como conocer qué profesionales están disponibles para garantizar la prestación en la sanidad pública.

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Por otro lado, en Aragón, Vox ha llevado al Ayuntamiento de Zaragoza propuestas para promover campañas de “sensibilización en defensa de la vida y protección del no nacido”, así como medidas orientadas a la prevención del aborto. En la ciudad también se han suscrito convenios con asociaciones como Ainkaren y RedMadre, que mantienen una postura contraria al aborto.

Las IVE practicadas en centros públicos en Aragón ascendieron de nueve en 2015 a 46 en 2025 y solo se realizan en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en Zaragoza.

En Extremadura, el partido de Santiago Abascal ha reclamado a la Junta la supresión del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. En Cáceres, una moción de la formación aprobada con el respaldo del PP en 2023, incluyó la promoción de charlas en institutos sobre “la realidad del aborto y sus secuelas”.

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En esta región, en 2015 solo se practicó un aborto en centros públicos y en 2025 fueron dos, por lo que registra las cifras más bajas de todo el país.