El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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La victoria del Atlético de Madrid frente al Viking dejó algo más que tres puntos en el casillero rojiblanco. El conjunto de Simeone necesitaba dar un golpe sobre la mesa en la Champions después de un comienzo de competición que había complicado considerablemente sus opciones de clasificación. Los goles de Sorloth y Julián Álvarez permitieron resolver el encuentro y dieron un respiro a un equipo que todavía tiene cuatro partidos para enderezar su situación en la fase de liga. Tras el choque, el entrenador argentino compareció en Movistar y aprovechó para lanzar varios mensajes sobre sus futbolistas, especialmente sobre un Julián al que volvió a mostrar su respaldo sin reservas.

El técnico tenía claro que su equipo no podía permitirse otro tropiezo. Con cuatro puntos en la clasificación y la necesidad de acercarse a los puestos que permiten avanzar directamente a la siguiente ronda, el Atlético afrontaba el compromiso con la obligación de ganar. Los jugadores respondieron sobre el césped y consiguieron una victoria que Simeone valoró por la actitud mostrada desde el comienzo. “Los chicos fueron desde el inicio a por el partido que necesitábamos. Hicimos un partido serio, intenso...”, explicó el argentino al analizar el rendimiento de sus futbolistas.

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El entrenador también se refirió al protagonismo de los delanteros, que esta vez sí encontraron el camino hacia la portería rival. Sorloth y Julián Álvarez fueron los autores de los tantos que terminaron decantando el encuentro. “Lo más normal es que marquen los delanteros. Sucederá más veces”, añadió. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de su intervención llegó cuando tuvo que pronunciarse sobre Julián Álvarez. El atacante argentino continúa siendo uno de los nombres propios del Atlético y Simeone quiso dejar clara la confianza que mantiene en él.

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez celebrando un gol (EFE/ Juanjo Martin)

Lejos de alimentar cualquier duda sobre su figura, el entrenador se mostró especialmente contundente a la hora de defenderle y recordó que su valoración del futbolista va más allá de lo que pueda suceder durante los partidos. “Soy muy respetuoso con él. Creo en él. Lo quiero como persona y lo defiendo como futbolista”, afirmó el Cholo. Una declaración que refleja la posición del técnico respecto al delantero y que supone un respaldo público en un momento en el que su rendimiento está bajo el foco.

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Simeone, sobre Grimaldo y Le Normand

Para Simeone, la relación con sus jugadores y la confianza que deposita en ellos forman parte de su manera de gestionar el vestuario. Y Julián cuenta con ese apoyo. El argentino no fue el único integrante de la plantilla sobre el que habló el entrenador. Grimaldo también apareció en la conversación, después de su aportación al equipo. Simeone explicó que había mantenido conversaciones con el futbolista para ayudarle a mantener los pies en el suelo y evitar que determinadas circunstancias pudieran distraerle de su trabajo. “Hablamos con él porque tiene poca competencia. Nos está dando muchísimo cuando por ahí pueden aparecer ciertos pájaros en la cabeza”, comentó.

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, analiza la situación actual del equipo. A pesar de la decepción, destaca el orgullo por estar en semifinales de Champions y en la final de Copa del Rey, asegurando que lucharán por llegar a la final europea.

Otro de los nombres propios fue Le Normand. En este caso, el técnico puso el acento en la relación que mantiene con el futbolista y en su compromiso con el trabajo diario. Simeone quiso destacar su dimensión personal y aprovechó para reafirmar una de las ideas que suele transmitir cuando habla de los integrantes de su plantilla: su intención de proteger a quienes se esfuerzan por el colectivo. “Tenemos una relación muy linda. Tiene un gran corazón y a los que trabajan los voy a defender siempre”, aseguró sobre el defensa.

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