Una oficina de empleo. (Europa Press)

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Aunque una persona sea apta para recibir esta prestación, cumplir con la edad y las cotizaciones exigidas para acceder al subsidio por desempleo para mayores de 52 años no asegura su cobro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aplica plazos de solicitud estrictos que, de no respetarse, pueden dejar al trabajador sin la prestación, aunque reúna el resto de condiciones.

La norma distingue tres escenarios, según el momento en que se presente la petición. Uno, dentro de los primeros 15 días hábiles tras el hecho causante; después de ese plazo, pero antes de seis meses; o una vez superado ese límite semestral. Cada uno de ellos tiene consecuencias distintas sobre la fecha en que nace el derecho al cobro, e incluso sobre la posibilidad de que la solicitud sea rechazada.

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De hecho, el artículo 276 de la Ley General de la Seguridad Social establece que el derecho al subsidio nace al día siguiente del hecho causante cuando la solicitud se presenta dentro de los 15 días hábiles posteriores. Es el escenario más favorable para el solicitante, porque permite cobrar la prestación desde el primer momento en que legalmente corresponde.

Qué pasa si el retraso supera los seis meses

Si la persona se retrasa y presenta la solicitud después de esos 15 días, pero dentro de los seis meses siguientes al hecho causante, el derecho puede reconocerse igualmente, aunque con una diferencia. Y es que la fecha de inicio del cobro se traslada al momento de la presentación, no al del hecho causante. Esto implica una pérdida económica equivalente a los días transcurridos entre ambas fechas, siempre que se cumplan el resto de requisitos exigidos.

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El tercer escenario es el más perjudicial. Una vez superados los seis meses desde el hecho causante, la solicitud puede ser denegada por extemporánea en los supuestos sometidos a ese límite temporal. La consecuencia exacta varía según la vía de acceso al subsidio y las circunstancias particulares de cada solicitante, pero el riesgo de perder la prestación es real.

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Cómo se calcula la fecha del hecho causante en cada caso

Determinar la fecha del hecho causante no es igual para todos los trabajadores, y de ahí que el cómputo del plazo pueda generar confusión. Cuando el subsidio se pide tras agotar una prestación contributiva por desempleo, la referencia es la fecha en que esa prestación se agotó.

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En los casos en los que el acceso al subsidio se produce por cotizaciones insuficientes, el punto de partida es la última situación legal de desempleo reconocida. Existen además supuestos en los que el trabajador reúne los requisitos del subsidio al reanudar otra ayuda previa: en ese caso, se aplican las reglas específicas vinculadas a esa reanudación.

Una situación particular es la de quienes cumplen 52 años después de haber quedado desempleados. En esos casos, la fecha del cumpleaños puede ser el elemento determinante para fijar el nacimiento del derecho, lo que obliga a revisar con atención cada circunstancia personal antes de presentar la documentación.

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Los otros requisitos que exige el subsidio, más allá del plazo

Superar el filtro temporal no es suficiente. El subsidio para mayores de 52 años exige, en primer lugar, la edad mínima establecida. A eso se suma la obligación de reunir las condiciones de cotización necesarias para acceder a una pensión contributiva de jubilación, con la excepción del requisito de edad, que no se exige en este caso.

El subsidio para personas mayores de 52 años se dirige a quienes tienen ingresos inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). (Freepik)

También es imprescindible acreditar al menos seis años de cotizaciones por desempleo a lo largo de la vida laboral del solicitante. A estas condiciones se suman otras de carácter administrativo: la inscripción como demandante de empleo y el cumplimiento de los límites de rentas fijados por la normativa vigente.

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El SEPE recomienda comprobar la fecha exacta del hecho causante antes de iniciar el trámite, así como verificar qué regla de acceso corresponde a cada situación personal. Toda la información oficial, junto con los formularios necesarios, está disponible en la sede electrónica del SEPE.