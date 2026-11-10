La abogada de Koldo García renuncia a continuar con su defensa por “razones profesionales” tras presentar facturas de los 242.000 euros abonados por OKDiario

El exasesor Koldo García y su hasta ahora abogada Leticia de la Hoz a su llegada al Tribunal Supremo. (A. Pérez Meca / Europa Press)

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La abogada Leticia de la Hoz ha renunciado a continuar ejerciendo la defensa de Koldo García en una de las causas que la Audiencia Nacional mantiene abiertas contra el exasesor de José Luis Ábalos. La decisión, comunicada este martes al Juzgado Central de Instrucción número 2, llega en plena polémica por la financiación de sus honorarios y después de que su cliente asegurase que el Partido Popular le había ofrecido un millón de euros a cambio de implicar al Gobierno de Pedro Sánchez en los procedimientos de corrupción que le afectan.

En un escrito, al que ha tenido acceso Infobae, De la Hoz justifica su salida por “razones profesionales”, cuyo contenido, precisa, está amparado por el secreto profesional. La letrada no ofrece más explicaciones sobre los motivos de su decisión ni apunta a discrepancias con el investigado.

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De la Hoz asegura que ya ha comunicado su renuncia a Koldo García “con antelación suficiente” para que pueda organizar su nueva defensa. Por ello, solicita al juzgado que requiera personalmente al exasesor ministerial para que designe a un abogado de su libre elección en el plazo que considere oportuno. Si no lo hace, pide que se le advierta de que se procederá a nombrarle un letrado del turno de oficio.

La renuncia no implica que el exasesor de Ábalos vaya a quedarse inmediatamente sin asistencia letrada. La abogada se compromete a atender las diligencias y los trámites que resulten inaplazables hasta que el nuevo defensor acepte el encargo y se persone en la causa. El objetivo, según expone en el escrito, es evitar cualquier situación de indefensión durante el cambio de representación.

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Los 242.000 euros pagados por la editora de OKDiario

La salida de la letrada se produce después de que trascendiera que Dos Mil Palabras SL, la empresa editora de OKDiario, abonó 242.000 euros para sufragar los honorarios y gastos de la defensa de Koldo García. De la Hoz entregó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dos facturas y los justificantes de las transferencias bancarias para acreditar quién había pagado sus servicios, después de que el magistrado le reclamara información sobre la financiación de su trabajo.

La hasta ahora abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Diego Radamés / Europa Press)

Los pagos se realizaron entre noviembre de 2025 y enero de 2026 y correspondían a los servicios profesionales prestados por IDBO Consultants, la sociedad vinculada a la abogada. La primera factura, emitida el 27 de noviembre de 2025, ascendía a 181.500 euros, IVA incluido. La documentación permitió acreditar que el dinero procedía de la editora del periódico digital y no del PSOE.

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El asunto había adquirido relevancia en el marco de la investigación sobre las presuntas maniobras de Leire Díez, la exmilitante socialista conocida como la fontanera del PSOE. De la Hoz está investigada en esta causa por su supuesta participación en un intento de conseguir que la empresaria Carmen Pano modificara su declaración sobre las entregas de dinero en efectivo que, según su testimonio, realizó en la sede socialista de Ferraz.

La empresaria sostuvo que la abogada le había ofrecido 250.000 euros para que cambiara su versión. La letrada negó tener vínculos con el PSOE y declaró como investigada ante Pedraz. La revelación de quién había costeado la defensa de Koldo García abrió entonces una nueva controversia sobre el origen de los fondos, aunque el juzgado descartó que el pago de OKDiario constituyera, por sí mismo, un motivo para investigar esa financiación. La instrucción sobre el supuesto intento de soborno a Pano, sin embargo, es una cuestión distinta.

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Las acusaciones de Koldo contra el PP

La renuncia también coincide con la difusión de las acusaciones de Koldo García sobre un supuesto acuerdo con el abogado del PP Alberto Durán. En declaraciones a la Cadena SER desde prisión, el exasesor aseguró que el letrado le había ofrecido pagar sus gastos de defensa y un millón de euros adicional a cambio de facilitar información que perjudicara al Gobierno de Pedro Sánchez.

El exasesor ministerial Koldo García ha utilizado su derecho a la última palabra en el Tribunal Supremo y ha acusado al abogado del PP --que lidera la acusación popular-- de "colaborar, mintiendo y engañando a todos los españoles", para poder "no entrar en la cárcel".

Según su relato, el acuerdo se habría negociado en dos reuniones celebradas en mayo de 2025 y el dinero se habría canalizado a través de la empresa editora de OKDiario. La emisora aseguró haber contrastado la existencia de la oferta con otras tres fuentes, mientras que Durán negó las acusaciones.

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también rechazó que su partido hubiera ofrecido dinero al exasesor. “En nombre del PP, utilizando al PP, no se ha ofrecido un euro a nadie”, afirmó el lunes en una entrevista en Cuatro. No obstante, la dirección popular reconoció que había existido una reunión, aunque negó que en ella se planteara ningún pago.