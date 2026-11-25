Jesús Alloza: “Como mecánico, estas son las 5 cosas que jamás haría con mi coche” (@frpassion)

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Los hábitos cotidianos al volante pueden condicionar el desgaste de componentes como el motor, la transmisión o la dirección. Acciones que requieren pocos segundos, como la forma de arrancar el vehículo o la exigencia que se le aplica durante los primeros kilómetros, forman parte de las recomendaciones habituales para reducir esfuerzos mecánicos y detectar posibles avisos en el cuadro de instrumentos.

El mecánico Jesús Alloza reunió en un vídeo cinco prácticas que asegura evitar en su propio vehículo. Sus consejos se centran en el estacionamiento, el uso del embrague durante el arranque y el cuidado del motor cuando todavía no ha alcanzado su temperatura de servicio.

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La primera recomendación de Alloza es no estacionar el coche con la dirección girada. “Nunca aparco el coche con las ruedas torcidas”, afirma. Según explica, al llevar la dirección hasta el tope, elementos como los fuelles y guardapolvos pueden quedar estirados o contraídos y fuera de su posición habitual.

Estas piezas protegen componentes de la dirección y de la suspensión frente a la suciedad, el agua y otras partículas. Su deterioro puede facilitar la entrada de elementos externos y acelerar el desgaste de otras partes. Aun así, las maniobras de aparcamiento obligan en muchos casos a girar las ruedas, por lo que el principal criterio debe ser no mantener el volante forzado contra el tope durante más tiempo del necesario.

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Pisar el embrague y revisar los testigos antes de arrancar

El segundo hábito se refiere a los vehículos con cambio manual. Alloza sostiene que pisa siempre el pedal del embrague al arrancar y al apagar el motor. “Así estaríamos protegiendo un montón el embrague bimasa y la transmisión”, señala. Pisar el embrague durante el arranque desacopla temporalmente el motor de la caja de cambios.

Esta maniobra reduce la carga que debe vencer el motor de arranque y, además, disminuye el riesgo de que el vehículo se desplace si quedó una marcha engranada. El Real Automóvil Club de España (RACE) recomienda esta práctica por motivos mecánicos y de seguridad, aunque precisa que su efecto se relaciona sobre todo con el sistema de arranque y no garantiza que el embrague tenga una duración ilimitada. “Alloza reconoce que el gesto no hará que el embrague dure toda la vida”, pero considera que puede contribuir a espaciar las visitas al taller.

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El apoyo situado junto a los pedales está diseñado para descansar el pie izquierdo durante la marcha (DepositPhotos)

La tercera medida consiste en conectar el contacto y no arrancar de inmediato. El mecánico aconseja esperar unos segundos para permitir que el vehículo complete sus comprobaciones iniciales y para confirmar que no permanece encendido ningún testigo de avería.

En los coches actuales, los sistemas electrónicos realizan verificaciones al activar el contacto. Si una luz de advertencia continúa iluminada después del arranque, el conductor debe consultar el manual del vehículo o acudir a un taller, según el símbolo y el aviso recibido. La recomendación resulta especialmente útil para no ignorar alertas relacionadas con el motor, la lubricación, los frenos o la batería.

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Esperar unos segundos y evitar acelerones en frío

Tras el arranque, Alloza propone esperar “mínimo treinta segundos” antes de iniciar la marcha, con el fin de que el aceite llegue a los distintos puntos del motor. Sugiere utilizar ese intervalo para ponerse el cinturón o configurar la música.

El RACE indica que, en los vehículos modernos, basta con una espera breve antes de comenzar a circular con suavidad. Mantener el motor encendido varios minutos al ralentí no es necesario para calentarlo: la mecánica alcanza antes su temperatura adecuada durante una conducción progresiva. El aceite es más viscoso en frío y necesita unos instantes para circular, pero el motor tampoco requiere largos periodos detenido.

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El último consejo se concentra en los primeros minutos de trayecto. “Trata el coche como si se fuese a romper”, plantea Alloza, para recordar que el motor está frío y que el desgaste puede aumentar si se le exige potencia desde el inicio.

El mecánico recomienda esperar entre ocho y 10 minutos antes de acelerar con intensidad o llevar el propulsor a un régimen elevado. El tiempo concreto puede variar según la temperatura exterior, el tipo de motor y el recorrido, por lo que la referencia más segura es evitar acelerones y grandes cargas hasta que el vehículo alcance su temperatura normal de funcionamiento.

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