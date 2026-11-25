Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol ante el Viking en Champions (EFE/ Juanjo Martin)

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El Atlético de Madrid da el primer paso hacia la clasificación de los cuatro que tiene por delante. La Champions había puesto a los de Simeone en una posición completa, con tan solo cuatro punto en la tablas y muy lejos de las posiciones seguras. El partido ante el Viking se presentaba complejo, sin margen de error y obligados a firmar la victoria. No había otro guion posible. Los delanteros rojiblancos se enfundaron sus mejores galas para castigar a los noruegos como solo ellos saben. Sorloth primero y Julián después sentenciaron el encuentro y certificaron la victoria y los tres puntos del Atlético de Madrid en Champions.

Tiene el Atlético de Madrid cuatro pasos por delante para dar la vuelta a una situación que le ha puesto con la soga al cuello y ya le aprieta hasta la asfixia. Las derrotas ante el Liverpool y el Bayern de Múnich y el empate ante el Stuttgart obligaba a los rojiblancos a firmar la victoria en los cuarto partidos que todavía tienen por delante, para poder acceder a los ocho primeros puestos de la fase de liga de la Champions y asegurarse un puesto en la siguiente ronda, para asegurarse seguir avanzando en la aventura europea.

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El primer paso lo daban ante el Viking en el Metropolitano. La situación se presentaba favorable antes de que el balón comenzara a rodar. Con los colchoneros apretando en las gradas para convertir el estadio en todo un caldero a punto de estallar, arrancó el duelo. Los de Simeone llegaban con buenas sensaciones al encuentro y estaban dispuestos a demostrarlo sobre el verde. Impusieron el ritmo que tanto les caracteriza cuando saben que el duelo se les puede complicar: presión alta y agobiante. El Viking se deshizo de ella con solvencia para registrar un par de arreones. Entraron en un tira y afloja, donde los dos rondaron el gol, pero ninguno certificó la ocasión.

Alexander Sorloth celebrando un gol (REUTERS/Violeta Santos Moura)

No tardaron las banda rojiblancas en meter la marcha extra que necesitaba su equipo. Baena y Grimaldo por la izquierda, y Kang In, por la derecha, empujaron a los suyos en busca del primer tanto. Se adueñaron el partido e instauraron el ritmo a golpe de ocasión. Con esa dinámica era difícil que el gol se les resistiera. No tardó en llegar. La jugada nació de las botas de Hancko, que rompió la presión con un pase para Grimaldo. El lateral cedió para Sortloh, que estaba completamente solo, y este fusiló para batir a Belko. La ventaja en el marcador disparó los ánimos y elevó las alas de los locales, que volaron sobre el césped del Metropolitano para anular por completo al Viking.

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Tan solo unos minutos después, Grimaldo trataba de poner un centro al área, pero se estrella en el brazo de un defensa rival. El árbitro lo tuvo claro: mano y falta para los rojiblancos. Fue Julián el encargado de sacar la ocasión a balón parado. Disparo dirección que blocó el portero del Viking y que trataron de mandar los rojiblancos al fondo de la red con el rechace, pero no fue posible. Un segundo después el colegiado parada el partido, el disparo del delantero argentino había superado la línea. El gol subía al marcador. En el minuto 25, el Atlético de Madrid ya se encontraba con una ventaja de dos goles en el marcador. Cómoda, pero no decisiva y siguieron tratando de ampliarla.

La ansiada victoria del Atlético de Madrid

Kang In, Julián y Cardoso estuvieron cerca de firmar el tercero, pero el descanso llegó sin que el marcador volviera a moverse. Ese empujo no cesó en la segunda mitad. La primera gran ocasión llegó esta vez de las botas de Llorente, que mandó un centro al área disfrazado de regalo para Sorloth, pero el delantero no fue capaz de rematar. Con el partido muy favorable, Simeone decidió dar descanso a Julián y Kang In, también a Baena y Koke. A medida que se fueron produciendo los cambios, el club rojiblanco se fue relajando en su empeño por buscar la portería rival.

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El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, habla en rueda de prensa sobre la máxima ambición del equipo: ganar la Champions League. Señala que sería una despedida ideal para Antoine Griezmann, pero que la motivación es de todo el equipo.

Hubo, sin embargo, un penalti para ellos, pero el VAR, tras revisar la jugada, corrigió la decisión e indicó fuera de juego. Cardoso fue quien más se acercó a la portería del Viking, pero no fue capaz de batir Belko. En los instantes finales, cambiaron la estrategia: muro infranqueable y esperar a que el tiempo llegara a fin. Con el pitido del árbitro, el Atlético de Madrid certificaba la victoria y sumaba los tres puntos a la tabla.