Dos personas son atendidas en las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta (Carlos Luján / Europa Press)

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Queda poco tiempo para tomar algunas de las decisiones que pueden marcar la próxima declaración de la Renta. El 31 de diciembre pone fin al año fiscal y cierra la oportunidad de realizar determinadas operaciones para optimizar la tributación de los ahorros, las inversiones y el patrimonio. Una planificación adecuada puede traducirse en un ahorro de miles de euros en la declaración que se presentará entre abril y junio de 2027.

La revisión de las inversiones, las aportaciones a los planes de pensiones, las deducciones por vivienda y los donativos son algunas de las cuestiones que conviene analizar antes de finalizar el ejercicio para mejorar la rentabilidad financiero-fiscal del patrimonio, aconseja el equipo de Asesoramiento Patrimonial de Abante.

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Una de las primeras operaciones que conviene revisar es la compensación de ganancias y pérdidas patrimoniales. La normativa del IRPF permite utilizar las pérdidas generadas por la venta de determinados activos para reducir la tributación de las plusvalías obtenidas durante el mismo ejercicio. Esta posibilidad afecta a inversiones en acciones, fondos, ETF, inmuebles y otros activos.

Además, los rendimientos positivos del capital mobiliario, como los dividendos, pueden compensarse con determinados rendimientos negativos, por ejemplo, los derivados de la venta de un bono.

2026 es el último año para aprovechar pérdidas pendientes de 2022

El calendario fiscal añade un motivo más para revisar las inversiones antes de despedir el año. Las pérdidas patrimoniales y los rendimientos negativos que no hayan podido compensarse pueden trasladarse a los cuatro ejercicios siguientes. Por tanto, 2026 es la última oportunidad para utilizar los saldos negativos pendientes de 2022.

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“La optimización fiscal de nuestras inversiones no debe centrarse únicamente en pagar menos impuestos a final de año. El ahorro fiscal no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe estar al servicio de nuestros objetivos financieros”, explica Paula Satrústegui, socia de Asesoramiento Patrimonial de Abante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Planes de pensiones: cuánto puedes aportar y cuánto puedes ahorrar

Los planes de pensiones mantienen en 2026 los límites generales de aportación del ejercicio anterior. El máximo individual continúa en 1.500 euros anuales, con el límite adicional del 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Esta cantidad puede incrementarse hasta en 8.500 euros mediante sistemas de empleo, dependiendo de las contribuciones empresariales.

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En el caso de los autónomos, el incremento puede alcanzar los 4.250 euros, lo que permite llegar a una aportación total de 5.750 euros. Si se superan los límites de reducción, los importes que no hayan podido aplicarse podrán trasladarse a los cinco ejercicios siguientes.

Sobre cuánto dinero puede ahorrar un contribuyente depende de su tipo marginal del IRPF. Una aportación de 1.500 euros supone un ahorro fiscal de 285 euros para quien tribute al 19%. Si el tipo marginal alcanza el 47%, la reducción puede llegar a 705 euros.

El rescate del plan puede cambiar la factura fiscal

Quienes estén pensando en recuperar el dinero acumulado en un plan de pensiones deben estudiar cuándo y cómo hacerlo, ya que las cantidades rescatadas tributan como rendimientos del trabajo. La decisión puede tener un impacto importante en la declaración, especialmente si se perciben otros ingresos.

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Por lo general, el rescate se produce después de la jubilación, cuando los ingresos pueden ser inferiores a los obtenidos durante la vida laboral. Sin embargo, no existe obligación de retirar el dinero inmediatamente después de dejar de trabajar. Elegir entre cobrarlo en forma de capital o de renta puede cambiar sustancialmente el resultado fiscal.

Hay una fecha que merece especial atención: quienes se jubilaron en 2024 tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para beneficiarse de la reducción del 40% aplicable a las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006, siempre que rescaten esas cantidades en forma de capital y cumplan los requisitos legales.

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La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

Alquiler y vivienda habitual: nuevas deducciones

La vivienda incorpora novedades fiscales relevantes para este ejercicio. A través del Real Decreto-ley 29/2026, se ha introducido un paquete de medidas sobre el alquiler de vivienda habitual que contempla, por primera vez, una deducción estatal del 10% para determinados inquilinos.

El beneficio se calcula sobre las cantidades satisfechas por el alquiler, con una base máxima de 11.630 euros y un límite de renta de 33.007,20 euros. Por su parte, los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de vivienda habitual a partir del 1 de diciembre de 2026 podrán reducir el rendimiento neto positivo hasta un 100% o un 75%, dependiendo del precio pactado y de los requisitos de estabilidad de la renta.

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La reforma también introduce cambios para determinados propietarios mayores. Se amplía el concepto de vivienda habitual para quienes deban trasladarse a una residencia o al domicilio de familiares, de manera que puedan mantener la exención en una futura venta del inmueble. Además, durante 2026 se aplicará una imputación de rentas inmobiliarias del 1,1% en los municipios que hayan realizado una revisión catastral.

La hipoteca permite deducirse hasta 1.356 euros

Quienes compraron su vivienda habitual antes de 2013 pueden seguir beneficiándose de la deducción transitoria por adquisición, siempre que cumplan las condiciones establecidas. Esta permite deducir el 15% de las cantidades destinadas al pago de la hipoteca durante el año, con una base máxima de 9.040 euros.

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En términos prácticos, el ahorro fiscal puede alcanzar los 1.356 euros anuales. A esta ventaja se suman otras exenciones que permanecen vigentes, como la aplicable a los mayores de 65 años que venden su vivienda habitual o la exención por reinversión en otra vivienda habitual dentro del plazo de dos años.

Por tanto, revisar los pagos hipotecarios y comprobar si se cumplen los requisitos para aplicar la deducción puede resultar especialmente relevante antes del cierre del ejercicio.

Funcionarios de la Agencia Tributaria trabajando en sus oficinas. (Europa Press)

Mayores de 65 años: cómo evitar tributar por determinadas ganancias

Las rentas vitalicias constituyen otra herramienta de planificación fiscal para los ahorradores de mayor edad. Los contribuyentes mayores de 65 años pueden quedar exentos de tributar por las ganancias patrimoniales obtenidas al vender cualquier elemento de su patrimonio si reinvierten el importe en una renta vitalicia asegurada dentro de los seis meses siguientes.

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El beneficio tiene un límite máximo acumulado de 240.000 euros. Además, en las rentas vitalicias inmediatas solo tributa una parte de cada anualidad, un porcentaje que depende de la edad del beneficiario cuando constituye el producto. La parte sujeta a tributación oscila entre el 40% para los menores de 40 años y el 8% para quienes tienen más de 70 años.

Donativos: Hacienda puede devolver el 80% de los primeros 250 euros

Las aportaciones a fundaciones e instituciones benéficas pueden reducir la factura fiscal. La deducción alcanza el 80% de los primeros 250 euros donados y el 40% del importe restante. Este último porcentaje aumenta hasta el 45% cuando el contribuyente ha realizado donaciones a la misma entidad por una cantidad igual o superior durante los dos ejercicios anteriores.

Las cifras permiten comprobar el alcance del beneficio: una donación de 1.000 euros genera una deducción de 500 euros, que asciende a 537,50 euros si se trata de una aportación recurrente en las condiciones previstas.

Por último, los contribuyentes que inviertan en empresas nuevas o de reciente creación pueden beneficiarse de una deducción del 50% de las cantidades satisfechas, con una base máxima anual de 100.000 euros.