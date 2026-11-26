Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, en una entrevista en la redacción de 'Infobae España'.

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Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, sitúa la vivienda, los salarios y las pensiones entre las prioridades del PP si llega al Gobierno. El dirigente del PP defiende la construcción de un millón de viviendas mediante colaboración público-privada, la actualización de las pensiones en función del IPC y cuestiona el modelo económico del Ejecutivo de Pedro Sánchez: “En España estamos en la jaula de ser trabajador y ser pobre”.

Pregunta: El Partido Popular se ha comprometido a construir un millón de viviendas en cuatro años si llega al Gobierno. ¿Cómo van a hacerlo y dónde proyectan construirlas?

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Respuesta: Queremos construir un millón de viviendas porque cada año se crean 250.000 hogares y solamente se construyen 100.000 viviendas. Ese es el déficit que ha marcado el Banco de España para 2028. Ese es nuestro objetivo. Para llevarlo a cabo, hay que modificar leyes como la Ley del Suelo. Un segundo punto es una ley antiokupación que permita dar seguridad jurídica a los alquileres para recuperar las 400.000 viviendas que han desaparecido del mercado del alquiler. Tenemos que trabajar también sobre el empleo, porque hacen falta trabajadores del sector de la construcción y en España hay tres millones de personas que están esperando una oportunidad laboral y que se pueden recualificar. A todo ello acompañarán medidas fiscales.

Construiremos las viviendas donde sean necesarias. Sabemos que hay necesidades especiales en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga y Baleares. Pero es cierto que se necesitan en todas las provincias, en mayor o menor volumen. Hay que trabajar en todo este ámbito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la colaboración público-privada.

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P: ¿Qué inversión requiere la construcción del millón de viviendas que proponen y de dónde saldrán los fondos para financiarla?

R: En cuanto a la financiación, planteamos que, si se recaudan aproximadamente 55.000 millones de euros al año de todos los impuestos vinculados a la vivienda, ahí tenemos una fuente importante para destinar una partida prioritaria a un problema que se ha generado por la falta de gestión del sanchismo. En cuanto a los ayuntamientos, tienen más de 30.000 millones de euros en remanentes que no pueden utilizar y que les vamos a permitir destinar a vivienda. Con todo esto, con los recursos del presupuesto y con los procedentes de la Unión Europea dentro del Plan de Vivienda Europeo, impulsaremos la construcción de viviendas. El dinero no es el reto; el reto es la gestión. El dinero no va a ser un problema.

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Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP.

P: Entre las medidas fiscales a las que se han comprometido si ganan las elecciones, destaca la bajada de impuestos. ¿Puede España permitirse estas rebajas? ¿Cómo afrontará el país los gastos en sanidad, educación, infraestructuras y otras partidas si se reducen los ingresos vía impuestos?

R: La clave no es gastar más, sino gastar mejor. Hemos visto contratos públicos en los que se ha robado directamente; ha habido mordidas. La clave no es poner más, más y más, sino utilizar mejor el dinero procedente de los impuestos. Por ejemplo, hemos visto cómo hemos perdido más de sesenta mil millones de euros de los fondos Next Generation. Vemos cómo empresas públicas, por poner al frente a los compañeros de colegio del presidente del Gobierno, han perdido dinero. Ahí es donde hay que atacar.

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Nosotros no vamos a tener veintidós ministerios, lo ha dicho el presidente. Tendremos trece, catorce o, como máximo, quince. No tendremos ochocientos asesores. Todo eso permite controlar el gasto político superfluo. También acabaremos con la burocracia excesiva que perjudica la actividad.

P: Uno de los objetivos del PP es que los ciudadanos puedan alcanzar un salario medio de 50.000 euros en dos legislaturas. Ahora no llega a 30.000 euros. ¿Cómo lo conseguirán?

R: El salario no se tiene que subir por imposición, sino porque mejoremos la productividad y la competitividad. Este Gobierno está todo el día hablando del salario mínimo interprofesional y presumiendo de ello, cuando lo aspiracional es que cada vez hubiese menos gente cobrándolo porque ganara un salario superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mejorando la productividad y la competitividad. Faltan infraestructuras que permitan el desarrollo de actividades, centros de datos que permitan el establecimiento de industrias que pagan sueldos por encima de la media y nosotros vamos a impulsarlo.

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En segundo lugar, no está justificado que en España tengamos más de tres millones de personas esperando una oportunidad para trabajar, que haya un millón de puestos de trabajo vacantes y no se cubran. Si cerramos esa brecha, también estamos mejorando la productividad. En tercer lugar, tenemos un problema de formación. Se forma a la gente en materias que no sirven para cubrir los puestos de trabajo que demandan las empresas. Todo ese tipo de cuestiones nos permitirían mejorar nuestra productividad y competitividad.

Tampoco tiene sentido que tengamos energía que podemos ofrecer más barata y que haya industria europea o mundial que quiera establecerse en España y no pueda hacerlo porque no le llega la infraestructura energética. Eso es perder oportunidades cuando en la industria se pagan salarios por encima de la media. No podemos dejar escapar esas oportunidades porque en España estamos en la jaula de ser trabajador y ser pobre. Queremos hacer un país productivo y competitivo.

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P: Uno de los temas más polémicos de la precampaña y de la campaña electoral han sido las pensiones. ¿El sistema público de pensiones, tal y como está diseñado ahora, es sostenible tras la reforma del Gobierno socialista?

R: Sí. Ahora, el 25% de las pensiones no se paga con las cotizaciones sociales, sino con impuestos. Por tanto, es una decisión de país. Hay que cuidar a nuestros mayores y garantizar que, cuando lleguen a la jubilación, tengan una jubilación digna que se actualice con el IPC. Ese es el compromiso de Núñez Feijóo, para que no haya dudas. Otro punto esencial es respetar a nuestros mayores y no utilizarlos para dar miedo, eso es muy ruin para ganar unos pocos votos. Aquí nadie ha congelado las pensiones, salvo Zapatero durante un año.

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P: ¿Tienen previsto derogar o llevar a cabo una reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno socialista?

R: No. Creemos que las pensiones deben actualizarse con el IPC. Con lo que no estamos de acuerdo, como explicó mi compañera Esther Muñoz, es con esa cláusula que dice que, si los números no cuadran, se podrán rebajar las pensiones, subir las cotizaciones a los trabajadores o ambas cosas. Creo que esa cláusula que metió Sánchez apunta a la posibilidad de que el Gobierno pudiese congelar las pensiones. Creo que ahí no tenemos que estar de acuerdo. Las pensiones están bien, se pagan con impuestos y eso lo tenemos asumido todos, y tienen que actualizarse con el IPC.

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P: ¿Se ve como ministro de Economía si el Partido Popular gana las elecciones?

R: En este momento, lo más importante es cambiar este Gobierno, al que le ha faltado gestión. Intento no pensar mucho en el futuro, sino aportar lo que pueda en el presente. Si puedo trabajar en algo aportando, lo seguiré haciendo. Hay gente muy buena en mi partido y cualquier persona que elija Feijóo, seguro que va a ser mejor para España que lo que hay ahora.