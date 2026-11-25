Los jugadores del Atlético de Madrid (Europa Press)

Diego Simeone mantiene toda su atención en el próximo compromiso del Atlético de Madrid. El técnico argentino no quiere mirar más allá del duelo de este miércoles frente al Viking, correspondiente a la Champions League, que se disputará en el Metropolitano.

Los rojiblancos ya han perdido muchos puntos en la competición europea y no pueden permitirse más traspiés si quieren seguir avanzando en el torneo, al igual que le ocurre al equipo noruego que quiere dinamitar el Metropolitano y seguir soñando en la Champions.