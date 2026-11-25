Diego Simeone mantiene toda su atención en el próximo compromiso del Atlético de Madrid. El técnico argentino no quiere mirar más allá del duelo de este miércoles frente al Viking, correspondiente a la Champions League, que se disputará en el Metropolitano.
Los rojiblancos ya han perdido muchos puntos en la competición europea y no pueden permitirse más traspiés si quieren seguir avanzando en el torneo, al igual que le ocurre al equipo noruego que quiere dinamitar el Metropolitano y seguir soñando en la Champions.
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Sin margen de error
El Atlético de Madrid se ha dejado puntos en tres de los cuatro partidos que ha disputado. Los de Simeone perdieron contra el Liverpool, ganaron al United, empataron en Stuttgart y cayeron derrotados en casa ante el Bayern. Una situación que ha puesto contra las cuerdas a los rojiblancos y que no permite margen de error, deben ganar todos los partidos que quedan para asegurar su presencia en la siguiente ronda o, al menos, en los playoffs.
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El parón de selecciones ha dejado varias lesiones en los tres grandes equipos españoles
Durante todos los parones de selecciones, los entrenadores de los clubes cruzan los dedos para que todos sus jugadores regresen al equipo sanos y sin lesiones. No siempre es posible y esta ventana internacional se ha cobrado víctimas en los tres grandes equipos españoles: FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. El partido de la Nations League entre España e Inglaterra terminó con varios lesionados, aunque no fueron los únicos.
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Los rojiblancos reciben al equipo noruego este miércoles en la competición europea
El Atlético de Madrid recibe este miércoles al Viking. Con el Metropolitano como escenario y la Champions como contexto, los rojiblancos afrontan un duelo decisivo donde, sin margen de error, toda pérdida de puntos puede suponer su eliminación de la competición europea, donde tan solo suman cuatro puntos. Esos puntos suma el equipo noruego, que tras conquistar su campeonato doméstico está dispuesto a hacer historia también en Europa y busca acceso, al menos, para los playoffs.
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A qué hora y dónde ver el Atlético de Madrid - Viking de Champions League: el Cholo necesita ganar para no complicarse la clasificación
El Metropolitano acoge otra ‘final’ en una lucha por mantener las opciones al Top-8
Parece que el Metropolitano se está acostumbrando a acoger ‘finales’. Primero el FC Barcelona, después España contra Inglaterra, y ahora el Viking. Cierto es que en ningún caso ha salido cara para los intereses locales, pero hoy la moneda puede cambiar. En primer lugar, porque hoy es noche de sacar la calculadora; y en segundo, porque la clasificación ya no perdona más fallos. El Atlético de Madrid ocupa el puesto 23 en la tabla tras perder contra Liverpool y Bayern de Múnich, empatar contra el Stuttgart y ganar al Manchester United.
¡¡Muy buenas tardes!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este martes vuelve la competición de las estrellas, vuelve la Champions, y lo hace con una gran cita: Atlético de Madrid - Viking. Un duelo donde los rojiblancos no se pueden permitir perder más puntos si quieren acceder, al menos, a los playoffs y luchar por seguir avanzando en la aventura europea. En la misma situación se encuentran los noruegos, empatados a puntos con sus rivales.