Un reciente acto organizado por Madrid Network

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Madrid Network sigue siendo un pozo sin fondo. La asociación empresarial sin ánimo de lucro creada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2007 para fomentar la innovación tecnológica repartió en 2011 un total de 75,8 millones de euros para poner en marcha 47 proyectos empresariales, algunos vinculados a empresarios y expolíticos ligados al PP. El dinero procedía de la Comunidad de Madrid, que a su vez se lo había prestado el Ministerio de Ciencia e Innovación. Según la última documentación facilitada por el Gobierno regional, 15 años después, la mayoría de los proyectos financiados han sido un fracaso y las Administraciones Públicas (Comunidad y Ministerio) no van a poder recuperar gran parte del dinero.

Solo 12 de los 47 proyectos pueden catalogarse como “ejecutados correctamente”, es decir, las empresas que recibieron el dinero (29.177.419 euros) están devolviendo los fondos. Otros cinco préstamos, que suman 4.587.786 euros, han sido resueltos amistosamente. Es decir, los proyectos no cumplieron con los criterios mínimos, por lo que se pactó un calendario de devoluciones. También hay otras 13 compañías en situación de concurso de acreedores de adeudan 19.592.150 euros y 17 empresas a las que Madrid Network ha llevado a los tribunales porque deben 22.526.446 euros de muy complicada recuperación. Entre estas últimas está Spain Medical Services SL, que a día de hoy solo ha devuelto 88 de los 744.260 euros que recibió.

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Marta Lozano, diputada de Más Madrid que está fiscalizando todos estos créditos para que las arcas públicas no se vean perjudicadas, señala que el caso de Spain Medical Services ejemplifica a la perfección el “chiringuito” que supuso en su día Madrid Network, el experimento que creó Aguirre y que sirvió también para que una joven Isabel Díaz Ayuso, hoy presidenta regional, trabajase durante poco tres años entre 2008 y 2011 cobrando un salario de 4.200 euros mensuales. “Al ser una SL solo responden las sociedades con sus bienes, no sus accionistas”, explica Lozano. Y en el caso de Spain Medical Services solo hay dos administradores. Se trata de Álvaro Arrospide López de Letona, conde de Plasencia y grande de España que falleció en 2012, y María Eugenia Martínez del Campo y Ricoy, que también figura con cargos en otras dos compañías sin teléfono ni web, que no están operativas. Imposible localizarla.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre

Hay un exconsejero, Juan Carlos Sanz-Briz Quijano, que dejó la compañía en marzo de 2012. Es hijo del diplomático español que evitó la ejecución de 5.200 judíos en la Hungría ocupada por los nazis en 1944, bautizado como ‘el ángel de Budapest’. Madrid Network reconoce que en este caso la “ejecución del préstamo está siendo infructuosa por la inexistencia de bienes de la prestataria y los fiadores”. Lozano explica que “el responsable de la devolución de los créditos es Madrid Network, por eso la Comunidad de Madrid apenas da información a la oposición. Una sentencia del TSJM ha dictaminado que la Comunidad no puede perseguir a esas empresas insolventes. Quien tiene que intentar recuperar el dinero para devolverlo a la Comunidad es Madrid Network”.

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Recurso en el Tribunal Constitucional

Y es que estos préstamos han tenido importantes derivadas judiciales. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado mes de julio un recurso del PSOE contra el veto del PP a crear en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre Madrid Network. Los socialistas querían analizar y determinar si hay responsabilidades políticas. Aparte de estos préstamos, Madrid Network también había contratado por 1,8 millones de euros al bufete del exministro Cristóbal Montoro, investigado por presuntamente crear “una red de influencias” para favorecer a empresas. El Ejecutivo de Ayuso argumenta que Madrid Network solo era una asociación de empresas y que no formaba parte de la Comunidad de Madrid, que solo fue un asociado más que ya dejó de serlo.

En el caso de Spain Medical Services, la propia memoria del año 2012 de Madrid Network ya la incluye en el apartado de “proyectos fallidos”. El proyecto que había presentado esta empresa perseguía un proyecto de “medicina individualizada y regenerativa”. La compañía había pedido inicialmente 1,86 millones de euros. Al final solo recibió 744.260 euros y ha devuelto 88 euros. “El proyecto presentaba en marzo de 2012 una importante desviación en la ejecución técnica y económica. Desde tal momento, la situación empeoró sustancialmente, ya que desde el mes de agosto, la empresa no contaba con empleados” y un médico que se había contratado, “socio y principal activo en el éxito del proyecto, no trabajaba activamente en el mismo”, señala Madrid Network.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas fiscales y de simplificación de las obligaciones tributarias de los autónomos que permitirá a 2,6 millones de trabajadores por cuenta propia beneficiarse de una rebaja del IRPF de 465 millones de euros.

“En abril de 2012 pudo concluirse que la situación de la empresa era crítica, en septiembre de 2012 la percepción era que el proyecto se encontraba parado y sin posibilidad de reactivarse. En este sentido, la empresa no facilitó información actualizada que acreditase una situación económico-financiera favorable para el desarrollo del proyecto. Por tanto, la empresa beneficiaria no acreditó la solvencia de la sociedad y la capitalización de la misma, tampoco acreditó el estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y según mencionó la propia socia promotora insistentemente, la entidad necesitaba los fondos de Madrid Network para poder atender a las deudas contraídas”. Es decir, en 2012 el proyecto ya estaba muerto. Tres años después, Madrid Network llevó a esta compañía a los tribunales, pero ya han pasado 11 años.

En 2019, Madrid Network obtuvo una sentencia favorable de un juzgado de primera instancia, siendo condenada la empresa y fiadores al abono del principal, intereses y costas. Tras la firmeza de la sentencia se despachó ejecución contra los ejecutados y se solicitaron embargos. Pero después de la última averiguación patrimonial facilitada por el juzgado, “se ha sabido que la empresa es insolvente por inexistencia de bienes”, explica Madrid Netwok. “Y si Madrid Network no recupera el dinero, la Comunidad de Madrid tampoco. Queremos una comisión de seguimiento, pero nos la rechazan”, explica la diputada Lozano.

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