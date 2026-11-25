El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el youtuber Plex, durante una entrevista en casa de este último, hablan sobre prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

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La campaña electoral del 29N se juega en YouTube, TikTok y en formato reel. Si en 2023 fueron Mariang Maturana y Carlos Perguer, de La Pija y la Quinqui, quienes llevaron la campaña electoral a su terreno, en los comicios que se celebrarán este domingo el fenómeno ha cobrado aún más fuerza. Del podcast Keep It Cutre, de Albanta San Román y Ángela Henche, a las entrevistas de Jordi Wild —por las que han pasado tres de los cuatro candidatos, con la excepción del líder de Vox—, los políticos quieren estar en todas partes. El último ha sido el youtuber Plex (@YoSoyPlex), alias de Daniel Alonso Agúndez. Con casi 15 millones de suscriptores solo en YouTube, ha pasado un día con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro, con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Las entrevistas las ha publicado este miércoles por la noche en su canal.

En una hora y diez minutos de conversación en la que Sánchez ha visitado su casa, ubicada en la sierra de Madrid, el youtuber le ha hecho al presidente y candidato un house tour por esta vivienda de más de 1.000 metros cuadrados mientras han abordado cuestiones como la fiscalidad, la despoblación y la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, aunque pasando de puntilla la vivienda y la inmigracion.

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Pero todo ello enfocado bajo un formato de vídeos destinados a “conocerlos más personalmente”, cuyo planteamiento surgió en pleno verano y que ha terminado coincidiendo con la campaña electoral. “Nunca he hecho ningún vídeo relacionado con la política porque considero que para mucha gente es un tema tabú y ya solo por hablar te posicionan en un lado o en otro. Debería ser todo lo contrario”, ha señalado, antes de asegurar que iba a ser “neutral”.

Pedro Sánchez con el youtuber Plex. (YouTube)

Así, la entrevista ha arrancado con una visita a las distintas estancias de la casa, entre ellas una sala de videojuegos en la que el youtuber le ha explicado al presidente en qué consiste el GTA VI. “¿Yo podría ser en ese juego juez o jueza?”, le ha preguntado Sánchez. Tampoco ha tardado en salir a colación la marcha de algunos creadores de contenido a Andorra. “Yo creo que si el triunfo y el éxito lo logran en España principalmente, pues es bueno quedarse aquí en España, pagar impuestos en España, contribuir también a tener una educación pública de calidad, sanidad”, ha defendido el presidente. “Soy muy fan de Andorra, pero de vacaciones, no para vivir”.

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La visita ha continuado por el garaje del youtuber, donde Sánchez se ha encontrado con un Lamborghini, el mismo coche de lujo que utilizó en 2024 para reivindicar la inversión en transporte público. “Más transporte público y menos Lamborghini”, dijo, algo que el youtuber le ha reprochado. “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Se puede tener buen transporte público, tener un montón de autobuses en las mejores condiciones y que la gente pueda tener o pueda soñar con tener un Lambo”. “Y eso dice mucho de ti. Una persona con éxito que tiene un Lamborghini también está comprometido con que haya un buen transporte público. Yo lo dije en ese sentido”, ha puntualizado Sánchez, antes de añadir que “el éxito no está reñido con que tú puedas disfrutar de ese éxito”.

De la vida rural y los impuestos a los ricos

Precisamente ante alguien que ha hecho de Internet su profesión —Plex lleva cerca de una década creando contenido y se ha dado a conocer entre los más jóvenes con sus vídeos dando la vuelta al mundo—, Sánchez ha defendido prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una de las medidas que lleva defendiendo el partido desde el pasado febrero y que incluye en el programa electoral. “La idea sería que tú puedas utilizar un pseudónimo para que, en caso de que existan este tipo de contenidos [delitos como el perseguido en la investigación de Maldita.es, que detectó más de mil vídeos de abuso infantil en TikTok y 20.000 potenciales pedófilos], las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las puedan perseguir”.

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Pedro Sánchez con Plex.

Criado en Toro (Zamora) e hijo de un agricultor, el youtuber también ha trasladado al presidente su preocupación por el futuro de la España vaciada. “Considero que en los pueblos se mantiene la cultura y la esencia de España. ¿Cómo se va a afrontar todo esto?“, ha preguntado Plex. Entre las medidas que ha destacado Sánchez, ha señalado la ”construcción de viviendas en medios rurales" y la migración para paliar el “invierno demográfico” del país, si bien ha incidido en el desafío de la integración: “Tenemos un desafío importante de integrar migración, de continuar impulsando políticas de familias para que la natalidad en España también aumente y, efectivamente, crear incentivos para que la gente se quede en los pueblos o vaya a los pueblos”.

En materia económica, Plex, que se ha mostrado partidario de pagar impuestos en España, ha cuestionado el uso que se hace de ellos. Sánchez ha defendido la redistribución de la riqueza a través del sistema tributario y ha asegurado que “si tú estás cobrando menos de 11.000 euros al mes, claramente tú recibes más del Estado del bienestar que lo que pagas vía impuestos”. “Estoy convencido de que ganas más que la cifra que yo he dado, es más una cuestión de principios y valores”, le ha dicho al youtuber, antes de poner como ejemplo a una familia que ingresa 50.000 euros brutos al año. “Claramente, pagar impuestos le sale rentable. ¿Por qué? Porque recibes más de lo que pagas”, ha defendido el presidente.

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En el caso de los autónomos, Sánchez ha defendido que las cotizaciones a la Seguridad Social deben ajustarse a sus ingresos reales, un proceso que pretende culminar en la próxima legislatura. “Lo fundamental es que las cotizaciones se adecuen a sus ingresos reales”, ha señalado como una de las medidas, aunque también quieren “facilitar la prestación por cese de actividad, el subsidio del desempleo, y también las prestaciones por cuidados que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Estamos facilitando que los autónomos que inician una actividad tengan durante los dos primeros años una cotización de 80 euros al mes”.

El presidente también ha marcado distancias con algunos de sus socios de izquierdas al abordar el problema de la vivienda. Sánchez ha defendido las bonificaciones fiscales para los pequeños propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler a precios asequibles. “Eso de alguna manera es un poco lo que a mí también me separa algunas veces de otros socios míos de izquierdas, que son más punitivos. Algunas veces no es tanto imponer con impuestos, sino a lo mejor incentivar positivamente con bonificaciones fiscales”, ha señalado.

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