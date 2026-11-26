El árbol de Navidad de la Puerta del Sol (Foto: Ayuntamiento de Madrid)

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Madrid reúne decenas de planes gratuitos todos los fines de semana. Unos días en los que se acerca el ambiente navideño y las calles se empiezan a engalanar para el mes más festivo de todos. La oferta en la capital no para y es que reúne exposiciones, mercadillos navideños, talleres y actividades familiares distribuidos entre la capital y varios municipios de la región.

Entre las propuestas más esperadas se encuentra la apertura del Mercado de Navidad de la Plaza Mayor, el más antiguo de España, y el estreno de Visigodos en Madrid, una muestra con más de 700 piezas arqueológicas en Alcalá de Henares. Ambos planes marcan el inicio del fin de semana con entrada libre y gratuita.

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La agenda se completa con una decena de alternativas adicionales: mercadillos solidarios, visitas guiadas a palacios históricos, talleres de cerámica y actividades pensadas para niños, además de otras exposiciones que se pueden visitar tanto en la ciudad como fuera de ella.

El mercado navideño de la Plaza Mayor abre sus puertas este viernes

En el mercado de Navidad se venden desde belenes y adornos hasta artículos de fiesta. (Mercado Navidad Plaza Mayor)

El Mercado de Navidad de la Plaza Mayor inaugura su edición 2026 este viernes 27 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre. Se trata del mercadillo navideño más antiguo de España, con origen en el siglo XVII, y reúne más de 104 casetas dedicadas a adornos, figuras de belén y artículos de temporada. El horario varía según el día: de domingo a jueves funciona de 10:00 a 21:00, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivo extiende su apertura hasta las 22:00. La entrada es gratuita y no requiere reserva previa.

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Alcalá de Henares estrena una muestra con más de 700 piezas visigodas

El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), en Alcalá de Henares, presenta Visigodos en Madrid, una exposición que reconstruye la vida cotidiana en la región entre los siglos V y VIII. La muestra reúne más de 700 piezas procedentes de 83 yacimientos arqueológicos, en su mayoría inéditas, entre fíbulas, broches de cinturón, sarcófagos y tremises de oro. La exhibición, que incluye la recreación a tamaño real de la ruina de una iglesia de la época, se inauguró el 5 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre de 2027, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando repasa el Siglo de Oro

El retrato de Lope de Vega que se expondrá temporalmente en la Real Academia. (Real Academia Bellas Artes de San Fernando)

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge la exposición Madrid en el Siglo de Oro, abierta hasta el 1 de diciembre. La muestra, de acceso gratuito, recorre la producción artística madrileña de ese período a través de piezas conservadas en la institución.

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Las visitas guiadas de Bienvenidos a Palacio llegan a su recta final

El programa ¡Bienvenidos a palacio! 2026 ofrece sus últimas visitas guiadas hasta el 30 de noviembre. La actividad, gratuita, permite recorrer interiores de palacios históricos de la región madrileña que habitualmente no están abiertos al público.

La Biblioteca Miguel Delibes organiza tardes de juegos para niños

Talleres y espacios de juego gratuitos conforman parte de la oferta cultural para las infancias en Madrid. (Getty Images)

La Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes, en el distrito de Moratalaz, mantiene las Tardes de juegos en Miguel Delibes como plan gratuito para hacer en familia. La actividad tiene fechas disponibles de forma continua y no requiere inscripción previa.

Museos y palacios con acceso gratuito

Varios de los principales museos y palacios de Madrid mantienen franjas horarias de acceso gratuito a lo largo de la semana.

El Museo del Prado abre sin coste los sábados de 18:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas.

El Museo Reina Sofía ofrece entrada libre los lunes y de miércoles a sábado, de 19:00 a 21:00 horas, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas.

Por su parte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza permite el acceso gratuito los lunes durante toda la jornada y los sábados de 21:00 a 23:00 horas.

El Palacio Real también contempla horarios sin costo: de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas, para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica.

A esto se suma el acceso al Mirador de la Cornisa todos los días de la semana de 12:00 a 22:00 horas.

La Galería de las Colecciones Reales replica esta condición para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica, con entrada libre de lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 horas.

El Palacio de Liria, en tanto, habilita un breve margen de acceso gratuito los lunes no festivos, de 9:15 a 9:45 horas, mientras que el Real Jardín Botánico ofrece entrada libre los martes, de 10:00 a 13:00 horas.