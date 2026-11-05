España

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Estas revelaciones se suman a lo que el propio Koldo había adelantado en mayo, durante su última palabra ante el Supremo, cuando denunció que “dos medios de comunicación” se habían reunido con él “para que mienta y engañe a todos los españoles”

El exasesor ministerial Koldo García ha utilizado su derecho a la última palabra en el Tribunal Supremo y ha acusado al abogado del PP --que lidera la acusación popular-- de "colaborar, mintiendo y engañando a todos los españoles", para poder "no entrar en la cárcel".
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Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes condenado a 19 años y ocho meses de cárcel por el caso mascarillas, ha asegurado desde prisión que el Partido Popular (PP) le ofreció, a través de Alberto Durán -abogado del partido en las causas judiciales que afectan al Gobierno-, un millón de euros y el pago de su defensa a cambio de declarar en contra de Pedro Sánchez, aunque eso implicase mentir.

Estas revelaciones se suman a lo que el propio Koldo había adelantado en mayo, durante su última palabra ante el Supremo, cuando denunció que “dos medios de comunicación” se habían reunido con él “para que mienta y engañe a todos los españoles”. El relato, difundido este jueves por la Cadena SER, sitúa a Eduardo Inda como el encargado de canalizar el dinero a través de la empresa editora de OkDiario.

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La abogada del exasesor, Leticia de la Hoz, ha aportado además a la Audiencia Nacional dos facturas que acreditan que sus honorarios por la defensa de Koldo fueron costeados por esa editora.

Koldo asegura que el PP ofreció pagarle un millón de euros a través de OKDiario

Koldo relata que mantuvo dos encuentros con Durán en mayo del año pasado, en un despacho de Madrid próximo a la sede nacional del PP en la calle Génova. Por entonces, el Tribunal Supremo investigaba las comisiones cobradas por José Luis Ábalos, el propio Koldo y el comisionista Víctor de Aldama en la compra de material sanitario durante la pandemia, causa en la que Durán ejercía la acusación popular en representación del partido.

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“En una reunión que mantuve con el señor Durán, me planteó una rebaja de pena que suponía no entrar en la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros a cambio de declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno, al presidente, muy especialmente a su mujer, al expresidente Zapatero y alguno más, aun mintiendo”.

El empresario Víctor de Aldama, investigado en el 'caso Koldo', declara en la comisión de investigación y sitúa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cúspide de la presunta trama. Según su testimonio, Sánchez era el 'escalafón uno' de la 'banda organizada criminal'.

“El pago del dinero ofrecido, la defensa y el millón de euros, se efectuaría a través de Eduardo Inda”, director del medio digital. Según su versión, el siguiente paso fue un encuentro personal con el director de OkDiario: “Con posterioridad, mantuve un almuerzo con el señor Inda, en su casa, para coordinar el acuerdo económico y también acordamos el contenido de la entrevista que me iban a hacer. Lo previsto era que el contenido de la entrevista se transformara posteriormente en una declaración ante la autoridad judicial”. Ese esquema explicaría el interés del PP en la operación, dado que el partido estaba personado en la causa del caso mascarillas como acusación popular a través de Durán.

El dinero volvería a OkDiario gracias a la publicidad que le pagan las autonomías del PP

El plan, según el relato de Koldo, contemplaba dos desembolsos: 300.000 euros por una entrevista en la que debía señalar a Sánchez, a Begoña Gómez y a Zapatero, y 700.000 euros adicionales que se justificarían como derechos de un libro. La entrevista se publicó en noviembre de 2025, coincidiendo con el primero de los pagos, y en ella Koldo afirmaba que Sabiniano Gómez, padre de la esposa de Sánchez, había costeado las primarias del PSOE de 2017.

Según las fuentes consultadas por la Cadena SER, las afirmaciones no tuvieron la contundencia esperada, lo que habría frenado el pago pendiente de un millón de euros. Sí se mantuvo, en cambio, el compromiso de sufragar los 242.000 euros de su defensa en el caso mascarillas. Koldo explica además que Inda le garantizó la recuperación de ese desembolso mediante publicidad institucional procedente de comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas la Comunidad de Madrid, que ha destinado 360.000 euros en publicidad a OkDiario. Tanto Durán como el PP aseguran que las declaraciones de Koldo son falsas.

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