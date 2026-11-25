Feijóo, Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo en un mitin del PP celebrado en Madrid. (REUTERS/Juan Medina)

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Alberto Núñez Feijóo ha situado el mitin del Partido Popular (PP) en la Caja Mágica de Madrid como una llamada a consolidar el cambio político en las urnas del próximo domingo, 29 de noviembre. A cuatro días de las elecciones generales, el candidato popular ha pedido movilización para evitar que la abstención altere el resultado y ha sostenido que esta vez el PSOE no tendrá apoyos suficientes para conservar el Gobierno.

Ante unas 10.000 personas, según la organización, Feijóo ha recuperado el desenlace de las generales de julio de 2023, cuando el PP fue la lista más votada y obtuvo 16 escaños más que el PSOE, aunque no logró los respaldos parlamentarios necesarios para llegar a La Moncloa. El líder popular ha planteado la actual campaña como una oportunidad para corregir aquel escenario.

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“Esta vez no van a poder sumar con nadie. No van a poder gobernar con nadie”, ha afirmado Feijóo. El dirigente ha insistido en que la victoria electoral no basta por sí sola y ha reclamado a sus simpatizantes que mantengan la movilización hasta el último momento.

Feijóo apela al voto de los indecisos

El presidente del PP ha contrapuesto la estrategia de su partido con la del bloque socialista. Según su discurso, los populares acuden a los actos para exponer sus propuestas, mientras que el PSOE busca “tapar” su gestión.

También ha sostenido que la campaña basada en advertencias sobre una eventual llegada de la derecha al poder ha perdido eficacia. “Ya no cuela el miedo, no cuela la manipulación, no cuelan las mentiras”, ha asegurado ante un auditorio que ha coreado consignas como “presidente, presidente” y “Feijóo a la Moncloa”.

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Feijóo durante un mitin en Madrid. (REUTERS/Juan Medina)

El candidato ha evitado dar por asegurado el resultado y ha apelado a los electores aún indecisos. “Las ganas no votan”, ha señalado, antes de pedir un esfuerzo adicional a los asistentes. En ese sentido, ha anunciado que espera recorrer el domingo el trayecto entre la sede nacional del PP, en la calle Génova, y el Palacio de la Moncloa, si logra imponerse en las urnas.

Feijóo ha presentado esa posibilidad como el inicio de una nueva etapa y ha vuelto a cargar contra lo que ha definido como el “muro sectario” levantado por Pedro Sánchez. “Vamos a derribarlo ladrillo a ladrillo, voto a voto”, ha afirmado.

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El líder popular también ha vinculado su propuesta de cambio con la seguridad y la regeneración institucional. “Vamos a echar a los delincuentes de las calles y del Gobierno también”, ha dicho, sin detallar medidas concretas durante esta parte de su intervención.

Ayuso reivindica el peso de Madrid y carga contra Sánchez

El acto ha tenido lugar en uno de los territorios con mayor peso para los populares. Madrid reparte 38 escaños en el Congreso y constituye el principal centro de poder territorial del partido, que gobierna la comunidad desde 1995. En las elecciones de 2023, el PP obtuvo 16 diputados en la región y el 40,5 % de los votos.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que "el sanchismo está en sus horas más bajas" con un "Kim Jong Un Sánchez", al comparar al presidente del Gobierno con el líder de Corea del Norte, que impulsa "urnas de cartón". (Fuente: PP)

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado la candidatura de Feijóo y ha afirmado que el “sanchismo está en sus horas más bajas”. Durante su discurso, ha comparado a Sánchez con el líder norcoreano Kim Jong-un, llamándolo “Kim Jong Un Sánchez”, y ha cuestionado la limpieza del proceso electoral al hablar de “urnas de cartón”.

Díaz Ayuso también se ha referido a la protesta de un grupo de docentes a las puertas de la Caja Mágica. Algunos manifestantes, que reclamaban mejoras para la educación pública, han llegado a acceder al recinto antes de que fueran expulsados. La dirigente regional ha defendido que las políticas educativas deben priorizar la calidad y la libertad de elección de las familias.

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Feijóo y Ayuso en un mitin del PP. (REUTERS/Juan Medina)

La presidenta madrileña ha reivindicado, además, el papel de Madrid como “motor político, social y económico” y ha sostenido que la región recibe a ciudadanos de otras comunidades y países. “Madrid es la casa de todos”, ha afirmado.

El PP despliega 95.000 interventores y encara el cierre de campaña

La número dos del PP por Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha centrado su intervención en el llamamiento a la participación. “El único pucherazo seguro es la abstención”, ha declarado, en referencia a las dudas sobre el proceso electoral expuestas por dirigentes populares durante la campaña.

Feijóo ha asegurado que el PP cuenta con al menos 95.000 interventores y apoderados inscritos para supervisar la jornada electoral y firmar las actas de cada mesa. Álvarez de Toledo ha pedido a los ciudadanos que acudan “masivamente” a votar y ha vinculado esa movilización con la posibilidad de un relevo en el Gobierno.

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Tras el acto de Madrid, Feijóo prevé dedicar el jueves 26 de noviembre a preparar el debate a cuatro. El cierre de campaña está programado para el viernes 27, con actos en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, y Sevilla.