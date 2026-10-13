La sartén fría: el truco de una chef estrella Michelin para hacer unos huevos revueltos perfectos

Huevos revueltos de Sian Almond. (Pixabay)

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Los huevos revueltos suelen ser un imprescindible en la alimentación de un buen número de personas. Y es que no es solo un plato que se prepara de forma fácil y rápida, sino que también es una receta saludable y que ayuda a llevar una dieta equilibrada. Pero lo cierto es que, como con casi todas las comidas, conviene saber una serie de trucos que hacen que queden perfectos y que permiten potenciar su sabor. De ahí que reconocidos chefs con estrella Michelin expliquen la técnica para que esta elaboración esté deliciosa.

Cuando falta tiempo, los huevos revueltos se presentan como una opción rápida para el desayuno, la comida o la cena. Aportan proteínas, requieren pocos ingredientes y se preparan en pocos minutos, sin necesidad de estar demasiado tiempo en la cocina.

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Aunque se trata de una receta simple, el resultado depende de la técnica. El punto de cocción, la temperatura y la forma de remover los huevos pueden cambiar su textura. La chef Sian Almond, distinguida con una estrella Michelin, ha explicado algunas claves para lograr unos huevos revueltos cremosos y sabrosos.

Cómo lograr que queden suaves y cremosos

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La chef australiana Sian Almond, que reside en Londres, cuenta con premios al mejor desayuno y se hizo conocida por su receta de huevos revueltos. En sus redes sociales, asegura que la preparación puede hacerse en casa sin técnicas complejas, siempre que se respeten algunos pasos básicos y se eviten fallos frecuentes durante la cocción.

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Para lograr una textura suave y cremosa, Almond recomienda batir los huevos hasta que las claras y las yemas queden totalmente integradas, sin generar demasiada espuma. Luego, aconseja incorporar una pizca de sal y mezclar otra vez para distribuir el condimento de manera uniforme.

Los huevos deben colocarse en una sartén fría o apenas tibia, con una nuez de mantequilla o un chorrito de aceite. “Volcar los huevos y moverlos con espátula desde el primer segundo para evitar que se fijen en el fondo”, señala la chef. También recomienda mantener el fuego bajo, retirar la sartén del calor a intervalos cortos y remover de forma constante hasta obtener una preparación espesa y homogénea.

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Una técnica infalible: apagar el fuego antes de conseguir la textura deseada

El consumo de huevos en la alimentación es fundamental por su alto aporte de proteínas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Almond recomienda apagar el fuego antes de que los huevos alcancen por completo la textura final. El calor acumulado en la sartén continúa la cocción durante unos segundos, por lo que retirarlos a tiempo ayuda a evitar que queden secos o demasiado compactos.

Para aportar una consistencia más suave, la chef sugiere incorporar al final una pequeña cantidad de mantequilla o nata. Este paso debe realizarse cuando los huevos aún conservan cierta humedad, para que el ingrediente se integre sin alterar la cremosidad de la preparación.

“La clave es la temperatura para controlar la textura y que queden en su punto”, explica la cocinera. El resultado buscado es una mezcla firme, pero tierna y uniforme, que puede servirse de inmediato sobre una tostada, con hierbas frescas o como acompañamiento de otros alimentos.

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