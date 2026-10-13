Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

Representantes de la OTAN y autoridades marroquíes posan durante una visita oficial en el Ministerio de Exteriores en Rabat. (Javier Colomina X)

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La OTAN y Marruecos han reforzado esta semana sus contactos políticos y de seguridad. Días antes de la llegada de Felipe VI a Ceuta, que no gusta en el país vecino, la Alianza Atlántica ha estado presente en Rabat para anunciar nuevos avances con el país norteafricano para “profundizar en la cooperación”. Concretamente, estos nuevos pasos se han producido con la tercera visita oficial a Rabat de Javier Colomina, representante especial del secretario general para la Vecindad Meridional, y con la celebración de una conferencia internacional sobre el control de armas pequeñas y ligeras.

Colomina se desplazó a la capital marroquí los días 6 y 7 de octubre, en una agenda que incluyó reuniones con altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Reales. Las conversaciones abordaron la relación bilateral, la evolución de la seguridad en el norte de África y el Sahel, así como las posibilidades de ampliar la cooperación entre la Alianza y el Reino. Según ha informado la OTAN, los intercambios también trataron amenazas compartidas como el terrorismo, la seguridad marítima y otros riesgos emergentes. La organización subrayó que el vínculo con Marruecos se apoya en tres décadas de colaboración dentro del Diálogo Mediterráneo, mecanismo al que Rabat se incorporó en 1994.

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El representante especial ha afirmado que “Marruecos es un socio clave en la región y que la ”cooperación no hará más que fortalecerse”. La Alianza ha destacado los “sólidos cimientos” construidos durante las últimas tres décadas. En Rabat, las partes analizaron el estado de sus relaciones y las perspectivas para profundizar los trabajos conjuntos. Los comunicados no precisan nuevos acuerdos concretos, compromisos operativos ni proyectos adicionales surgidos de los encuentros. El Plan de Acción para la Vecindad Meridional fue aprobado durante la Cumbre de Washington de 2024 y prevé una mayor coordinación con países socios de esa área geográfica. En los últimos años, Marruecos ha subido puestos como aliado del grupo y de Estados Unidos.

La empresa Ballistic Defense System ha presentado un vídeo de un prototipo de dron desarrollado en Marruecos.

Conferencia regional sobre armas

La conferencia de Rabat se celebró los días 6 y 7 de octubre y contó con un discurso de apertura de Javier Colomina. Entre los asistentes hubo altos funcionarios de países aliados y socios de distintas regiones, además de delegados de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Liga de los Estados Árabes, Interpol y la Organización Mundial de Aduanas. Intercambiaron experiencias, iniciativas y prácticas sobre el control de armas pequeñas y ligeras, con atención particular a Oriente Medio y el norte de África. Las discusiones incluyeron los obstáculos existentes y posibles respuestas en los planos regional y global.

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La OTAN señaló que mantiene una trayectoria de cooperación en esta materia y que participa en la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, aprobado en julio de 2001. Entre sus vías de apoyo a países socios figuran los cursos de formación, la destrucción de arsenales y municiones, la construcción de infraestructuras y el suministro de equipos. El Comité de Control de Armamentos, Desarme y No Proliferación de la OTAN mantiene además reuniones periódicas con socios de la organización para tratar el control. Según la Alianza, ese foro sirve para el intercambio de información, la coordinación de políticas y la ejecución de proyectos.