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Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

El hermano de Ilia le pidió al luchador que mantuviera la calma durante el tercer asalto

El luchador hispano-georgiano, Ilia Topuria (Europa Press)
El luchador hispano-georgiano, Ilia Topuria (Europa Press)
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La esquina de Ilia Topuria también tuvo su protagonismo en la pelea frente a Justin Gaethje en la Casa Blanca. La UFC ha publicado una grabación íntegra del enfrentamiento que permite escuchar lo que sucedía alrededor del octágono sin la voz de los comentaristas. El vídeo ofrece una perspectiva diferente de la batalla estelar y deja al descubierto uno de los intercambios entre el hispanogeorgiano y su hermano Aleksandre. Sus palabras, pronunciadas al finalizar el segundo asalto, muestran la confianza con la que estaba siguiendo el combate desde su posición.

Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano. Trabaja con calma esta ronda. Disfruta de tu trabajo”. Ese fue el mensaje que Aleksandre trasladó al luchador después de los primeros diez minutos de pelea. Una intervención en la que combinó su valoración de lo sucedido hasta ese momento con una recomendación clara para afrontar el siguiente asalto. Para él, Topuria había hecho lo suficiente como para marcharse con ventaja y no necesitaba cambiar su planteamiento por las prisas.

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La publicación de la UFC permite escuchar estas instrucciones sin elementos que distraigan de lo que ocurre en las esquinas. En una retransmisión convencional, las voces de los comentaristas suelen acompañar las imágenes, pero esta versión deja espacio al sonido directo. De este modo, los aficionados pueden conocer mejor las indicaciones que recibe cada peleador durante los descansos y la manera en que su equipo interpreta el desarrollo del enfrentamiento.

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria tras su combate ante en la Casa Blanca ante Justin Gaethje (EFE)
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria tras su combate ante en la Casa Blanca ante Justin Gaethje (EFE)

En el caso de Aleksandre, su lectura coincidía con la de muchos seguidores que consideraban que Ilia había ganado los dos primeros asaltos. La afirmación “Vas ganando 2-0, hermano” resume esa percepción y permite entender el mensaje que quiso transmitirle. No obstante, se trata de la valoración de alguien situado en la esquina de Topuria, no de una confirmación automática de las puntuaciones oficiales. En las MMA, la evaluación de cada asalto corresponde a los jueces y puede haber diferencias entre sus tarjetas.

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La indicación también tenía una vertiente táctica. Aleksandre no animó a su hermano a lanzarse al ataque de manera descontrolada ni le exigió que resolviera el combate cuanto antes. Su prioridad era que mantuviera la tranquilidad y continuara trabajando como hasta entonces. La insistencia en esa idea resulta especialmente relevante en un deporte en el que una acción puede cambiar el rumbo de un enfrentamiento en cuestión de segundos.

Gaethje es un rival ante el que la concentración resulta fundamental. Por eso, el consejo de mantener la calma tenía sentido más allá de la ventaja que Aleksandre creía ver en el marcador. El objetivo de su intervención era que Ilia no se dejara llevar por la presión del momento y siguiera tomando decisiones con claridad. La confianza expresada desde la esquina podía servirle como referencia para afrontar los minutos siguientes sin apartarse de su planteamiento.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

El próximo rival de Topuria

Ilia Topuria todavía no tiene definido el siguiente capítulo de su carrera en la UFC. La primera derrota del luchador hispanogeorgiano ha abierto distintas posibilidades sobre cuál debería ser su próximo paso, aunque él mismo ya ha dejado claro que quiere volver a cruzarse con Justin Gaethje. El problema es que el actual campeón no parece dispuesto a concederle una revancha.

Mientras esa opción pierde fuerza, Renato Moicano ha puesto sobre la mesa una alternativa muy diferente. El brasileño, que compite en la misma categoría de peso ligero que Topuria, considera que el luchador necesita recuperar terreno antes de volver a enfrentarse a uno de los grandes nombres de la división. Su propuesta pasa por un combate que le permita recuperar sensaciones después del tropiezo. Moicano entiende que existen dos caminos posibles para Topuria: asumir directamente un enfrentamiento de máxima dificultad o buscar una pelea que le permita volver a construir su confianza.

Necesita una pelea fácil, ¿verdad? Esa es la realidad. Sabemos cómo funciona la UFC: o lo sacrifican enfrentándolo a Paddy Pimblett, o le dan una pelea para que retome el ritmo y recupere la confianza. Y creo que su confianza está destrozada”, decía Moicano a MMA Fighting. La opinión del brasileño parte también de la consideración que tenía sobre Topuria antes de su derrota. Moicano recuerda que hace seis meses veía al hispanogeorgiano como un posible futuro integrante de la lista de los mejores luchadores de la historia. El resultado de su último combate, sin embargo, ha cambiado esa percepción.

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