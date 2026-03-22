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Huevos rellenos gratinados: una receta sencilla y versátil para sorprender a tus invitados esta primavera

Es un plato con un interior cremoso y un exterior crujiente, ideal para comidas familiares y reuniones con amigos

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Fuente de huevos rellenos gratinados.
Fuente de huevos rellenos gratinados. (Imagen generada con IA)

Si buscas una receta sencilla y llena de sabor para cualquier ocasión, estos huevos rellenos gratinados son una opción ideal. Se pueden servir como entrante, tapa o incluso como primer plato. Además, es una preparación que combina diferentes texturas, lo que lo convierte en un éxito seguro para tus reuniones familiares y quedadas con amigos.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes

  1. 8 huevos
  2. 1 cebolla pequeña (aprox. 100 g)
  3. 250 g de bonito en conserva (puede usarse atún)
  4. 250 g de tomate frito
  5. Mayonesa (al gusto)
  6. Sal
  7. Aceite de oliva

Cómo hacer huevos rellenos gratinados, paso a paso

  1. Cuece los huevos en un cazo con agua y una pizca de sal durante unos 10 minutos desde que empiece a hervir. Cuando estén listos, pásalos a agua fría para cortar la cocción y facilitar el pelado.
  2. Déjalos enfriar completamente, pélalos con cuidado y córtalos por la mitad a lo largo.
  3. Retira las yemas con ayuda de una cucharita, procurando no romper las claras. Resérvalas en un plato.
  4. En una sartén, añade un chorrito de aceite de oliva y sofríe la cebolla picada muy fina a fuego medio-bajo hasta que esté transparente y ligeramente dorada.
  5. Incorpora el bonito desmenuzado (bien escurrido) y el tomate frito. Mezcla bien y cocina unos minutos hasta que la mezcla espese.
  6. Añade parte de las yemas al relleno, desmenuzándolas con un tenedor para aportar cremosidad. Reserva el resto para decorar.
  7. Rellena las claras de huevo con la mezcla, procurando que queden bien llenas, y colócalas en una fuente apta para horno.
  8. Cubre cada huevo con una capa de mayonesa, extendiéndola suavemente.
  9. Espolvorea por encima las yemas reservadas, bien desmenuzadas.
  10. Introduce la fuente en el horno precalentado a 200 °C y gratina durante 5-8 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
  11. Sirve caliente o templado. Si lo deseas, añade un poco más de yema rallada por encima antes de servir.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para 4 personas. Sin embargo, si necesitas preparar más cantidad, puedes aumentar proporcionalmente los ingredientes según el número de comensales.

Es importante mantener siempre la misma relación entre los ingredientes para que el resultado conserve su sabor, textura y equilibrio. Además, ten en cuenta que al hacer más cantidad puede que necesites utilizar una fuente de horno más grande o cocinar en varias tandas.

Por qué debemos conservar los huevos en la nevera si en el supermercado no están refrigerados, según una experta

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 310 kcal
  • Proteínas: 21 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones orientativas, y que los valores precisos pueden variar en función de los ingredientes específicos utilizados, así como de sus marcas, calidades y cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se pueden conservar en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de dos días, manteniendo así su sabor y textura en buen estado. A la hora de consumirlos de nuevo, es recomendable recalentarlos en el horno a 180°C durante unos minutos para que recuperen su superficie gratinada y resulten más apetecibles. Aunque puedan parecer aptos para congelar, no se aconseja hacerlo, ya que la textura del huevo y la mayonesa puede verse afectada negativamente.

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