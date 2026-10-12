Las claves para entender la reconfiguración de la izquierda en el 29-N: Podemos negocia con Rufián, Colau gana peso y Más Madrid coloca a Emilio Delgado

La ministra de Sanidad, Mónica García (c), y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (Alberto Paredes/Europa Press)

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La izquierda a la izquierda del PSOE anunció el pasado mes de febrero su intención de reformular una coalición para afrontar unida la “amenaza de la extrema derecha” en el Gobierno. En medio del runrún que por entonces circulaba en la política española, que auguraba un adelanto electoral, los partidos que integran la coalición Sumar se pusieron manos a la obra con un nuevo proyecto que tenía como objetivo aglutinar a otros sectores progresistas.

Seis meses después, esos objetivos no se han cumplido: Sumar ya no se llama Sumar, sino Frente Amplio (formado por los mismos); Podemos continúa decidido a intentarlo en solitario, pese a los batacazos electorales que arrastra en las autonómicas; y los partidos independentistas de izquierda insisten en concurrir con sus propias siglas. El bloque afronta ahora una situación más apremiante: ya no es febrero, sino octubre, y España irá a las urnas en menos de dos meses.

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En este contexto, es probable que en las últimas semanas el elector se haya topado con una maraña de partidos, coaliciones, candidatos y negociaciones cruzadas. Aquí las claves de la última hora en la carrera del 29-N:

Colau se posiciona como líder del espacio

El sueño febril en el espacio pasaba por ceder el testigo a Gabriel Rufián, convertido en uno de los grandes altavoces de la izquierda y una figura que comenzaba a valorarse mejor en la capital que en Cataluña. El republicano llegó a mostrarse como una opción, admitiendo que estaría dispuesto a dejar en un paréntesis sus intereses independentistas. Sin embargo, la incógnita terminó de despejarse este domingo, cuando finalmente escogió encabezar la lista en su partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

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Movimiento Sumar ha acordado situar a su coordinadora y portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, como su referente electoral para integrarse en las futuras listas de Frente Amplio y reclama a sus aliados políticos negociar con "discreción y generosidad" la confección de la candidatura.

Cerrada esta puerta, en el nuevo Sumar han aceptado la idea de que sea Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y líder de Barcelona en Comú, quien asuma el liderazgo, encabezando la lista por la circunscripción de Barcelona. La estrategia pretendía incorporar a Podemos, que desde su ruptura con Sumar en 2023 ha mantenido una posición equidistante con la marca Sumar, pero que resulta determinante para articular una candidatura unitaria en la izquierda. La propia Colau puso como condición la inclusión de la formación morada, que deberá decidir si se integra antes del 16 de octubre.

En Cataluña, Podemos está ultimando un acuerdo con ERC que pasaría porque los morados no se presentasen allí e hiciesen campaña a favor de los republicanos. A cambio, Gabriel Rufián participaría en actos de Podemos en otras comunidades autónomas para respaldar a esa formación.

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Lío en la capital

La configuración de las listas en Madrid es el principal punto de fricción en las conversaciones. Si se acuerda finalmente que Colau vaya por la lista catalana, Más Madrid se abre a integrar a Podemos en su lista, una propuesta que plantea que Emilio Delgado sea el número ‘uno’ y Mónica García, actual líder de este partido, acepte ser la número dos.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, y el diputado en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado.

Pero no está del todo claro si esta propuesta convencerá. ¿Por qué? Porque la formación morada insiste en postular a su líder y referente Irene Montero como cabeza de lista en la capital y presiona a los partidos de Frente Amplio para decidirlo a través de un proceso de primarias abiertas, que se votarían durante los días 14 y 15 de este mismo mes. Sin embargo, Frente Amplio no ha recogido el guante de la propuesta y sostiene que la lista debe elaborarse a partir de la negociación.

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El tiempo corre y las encuestas reflejan la necesidad de concurrir juntos para maximizar los resultados. Una encuesta elaborada por 40db para El País publicada este sábado mostró que una candidatura conjunta de Sumar-IU, presentada como el nuevo Frente Amplio, más Podemos obtendría 18 escaños frente a los 12 que ambas fuerzas lograrían por separado: nueve para Sumar-IU y tres para Podemos. No está del todo claro si esto servirá para detener el resultado de la derecha, ya que la simulación avisa que apenas lograrían alterar la mayoría, que dependerá también de la participación.