Huelga de profesores en la Comunidad de Madrid: fechas, reclamaciones y servicios mínimos

Cientos de personas durante una manifestación por la educación pública, a 21 de mayo de 2024, en Madrid (España). (Fernando Sánchez - Europa Press)

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Los profesores de todos los niveles educativos comienzan este miércoles 14 de octubre una huelga indefinida en la Comunidad de Madrid. Las movilizaciones, convocadas por CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, paralizarán la enseñanza en la capital durante 24 horas. CSIF, por su parte, alargará las movilizaciones hasta el 16 de octubre, a la espera de fijar un calendario de paros parciales a partir del 19 de octubre, si no se alcanza un acuerdo previo.

Los sindicatos denuncian el incumplimiento del Acuerdo Sectorial y reclaman mejoras económicas para todos los docentes madrileños, desde la Educación Infantil hasta la Formación Profesional. A ellos se han sumado dos de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, la Universidad Complutense (UCM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URCJ).

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Las huelgas irán acompañadas por dos grandes manifestaciones; para el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre partirán a las 18:00 horas de Atocha y concluirán en la Puerta del Sol. Las marchas concentrarán la protesta en dos de los principales puntos de tránsito del centro de Madrid.

¿Qué piden los profesores madrileños?

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Sin educación no hay futuro' durante una manifestación en favor de la educación pública. (Diego Radamés / Europa Press)

El salario, el número de alumnos por aula y el estado de los centros educativos son las tres principales reivindicaciones de la huelga docente. Los sindicatos piden que su sueldo se equipare al de las comunidades autónomas con mejores retribuciones y han exigido un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente, así como un complemento de capitalidad fijo, lineal y para todo el profesorado.

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Los profesores reclaman una reducción de las ratios en todas las etapas educativas, así como una disminución de la carga burocrática y de las horas lectivas, para tener más tiempo de elaborar materiales y preparar las clases. En concreto, buscan establecer 17 horas lectivas en Secundaria, FP y Régimen Especial; y 22 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria.

Educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid se manifiestan en la Puerta del Sol para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

El estado de las instalaciones es la tercera gran pata de esta movilización. Los sindicatos exigen una climatización adecuada de los centros, la construcción de nuevas escuelas públicas, la eliminación del amianto y un mantenimiento efectivo de los ya existentes.

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Servicios mínimos

La Comunidad de Madrid ha establecido servicios mínimos diferentes según el nivel educativo. En todos los centros, el director y jefe de estudios deberán permanecer durante las jornadas de huelga.

En la Educación Infantil y Primaria, debe haber un maestro por cada 50 alumnos, mientras que en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en la FP, debe permanecer un profesor por cada 90 alumnos. En el caso de la Educación Especial, la ratio se reduce a un docente por cada 25 alumnos.

Desde el Comité de Huelga, han considerado que estos servicios mínimos son “abusivos” y “pueden suponer una restricción desproporcionada del derecho fundamental de huelga”.

La universidad madriñeña se prepara para la huelga

(Foto de ARCHIVO) Un mural cuelga de la fachada de la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, a 23 de abril de 2025, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

Las movilizaciones del miércoles serán respaldadas por la UCM y la URJC, pero los docentes universitarios no se quedarán ahí. Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid se preparan para dos jornadas de huelga los días 4 y 5 de noviembre por la falta de financiación.

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Los seis rectores firmaron en marzo de este año un plan plurianual de financiación con el Ejecutivo regional, que la coordinadora de las plataformas de las universidades públicas considera “una estafa” y “un estancamiento de la inversión en universidades del 0,4 % del PIB, muy lejos del 1 % del PIB que manda la ley estatal”.