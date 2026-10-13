Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

El rey Felipe con el rey Mohamed VI de Marruecos (Europa Press)

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Este martes, Felipe VI y Letizia llegan a Ceuta. Tras más de dos meses de crisis en la ciudad autónoma, los monarcas viajan allí por primera vez desde que subieron al trono. Pedro Sánchez confirmó que los reyes irían y, tras 74 días desde la entrada masiva, llega un momento que muchos ceutíes esperan con ilusión. El motivo de por qué han tardado en viajar es la molestia que genera en Marruecos. Hace casi dos décadas, Juan Carlos I fue a Ceuta y Mohamed VI respondió con dureza, considerándolo una “provocación”. 19 años después, se repite el viaje pero con Felipe como protagonista.

Desde 2007, la relación gubernamental parece haber mejorado con la concesión al plan marroquí sobre el Sáhara Occidental como “base de las negociaciones”. Sin embargo, las casas reales parecen más distantes. Juan Carlos I solía referirse a su homólogo, Hassán II, como hermano, pero Felipe y Mohamed VI, que se han encontrado en dos ocasiones en 2014 y 2019. Pero, evidentemente, la situación que suma tensión a la visita es la entrada masiva de migrantes el 30 de julio. Además, este lunes, con la información del periodista Miguel González en El País, supimos que ese mismo día buques de guerra marroquíes cruzaron a las aguas ceutíes.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que Pedro Sánchez no actúa por miedo a Mohamed VI.

El antecedente del rey Juan Carlos I

Hace 19 años, la visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla provocó una dura reacción de Mohamed VI. El monarca marroquí consideró aquel viaje un gesto de provocación y alertó sobre sus posibles efectos en el vínculo bilateral. En un comunicado oficial difundido por la agencia MAP, el rey sostuvo que la presencia de los reyes españoles en ambas ciudades suponía una “flagrante falta de respeto” al Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que Marruecos y España firmaron en 1991.

Mohamed VI calificó la visita de “lamentable” y la definió como un “paso contraproducente” que, según afirmó, “ataca los sentimientos patrióticos sólidamente arraigados” entre los marroquíes. También la describió como un “acto nostálgico de una era sombría y decididamente superada”. El comunicado se publicó una hora antes del discurso del rey por el 32º aniversario de la Marcha Verde. Marruecos conmemora esa fecha como la “recuperación de sus provincias del sur”, en referencia al Sáhara Occidental, territorio que controla desde 1975, tras la retirada de España. El monarca pidió entonces a España que asumiera su responsabilidad ante las consecuencias que el viaje podía tener para las relaciones entre ambos países.

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La ministra de Defensa ha trasladado su reconocimiento a los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior y en Ceuta.

Cambios respecto a 2007

El cambio evidente que tiene esta visita respecto al antecedente de 2007 es la crisis de Ceuta. Las sospechas sobre la participación marroquí en la entrada de 80.000 personas ha elevado el enfado español en los últimos dos meses. El Gobierno ha evitado señalar al país vecino, limitándose a las declaraciones de Pedro Sánchez en Nueva York donde sí que aseguró que se pedirían responsabilidades. La oposición sí que ha ido elevando el tono, dando por demostrado que Marruecos facilitó que llegaran todas estas personas.

Justo antes de la visita, la noticia de los buques marroquíes provoca un nuevo foco de discusión. Según señalaron ayer los distintos medios presentes, el presidente del Gobierno reconoció en corrillos con periodistas durante el desfile del 12 de octubre que esto ocurrió. Sin embargo, la desclasificación de documentos de inteligencia no desveló ningún detalle sobre este suceso y, hasta que no se publicó en medios, no se conocía. Por el momento, no hay reacción desde Marruecos. A este escenario con mimbres de crisis diplomática y acusaciones de “agresiones territoriales”, se suma que la relación entre monarquías no es la misma que hace 20 años y las constantes declaraciones de figuras de poder en Marruecos sobre “recuperar” las “ciudades ocupadas” de Ceuta y Melilla.

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