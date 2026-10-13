Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

Guardar

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más altas y más bajas de este miércoles 14 de octubre.

El precio de la luz cambia constantemente por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

Precio de la energía eléctrica

Día: 14 de octubre

Tarifa promedio: 186.54 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 299.0 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 57.66 euros por megavatio hora

El precio de la luz por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 209.7 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 202.4 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 193.34 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 195.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 203.27 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 208.27 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 226.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 286.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 299.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 219.86 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 117.76 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 66.8 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 57.99 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 57.66 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 57.66 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 71.41 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 113.95 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 190.4 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 258.37 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 291.98 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 274.86 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 242.77 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 232.41 euros por megavatio hora.