Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España

Un trabajador revisa un calendario de enero de 2027 mientras toma notas en su mesa de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Boletín Oficial del Estado ha publicado el calendario laboral de 2027, que dejará cuatro fines de semana largos comunes en toda España gracias a los festivos de Año Nuevo, Viernes Santo, el Día de Todos los Santos y el Día de la Constitución. Cada comunidad autónoma completará el calendario con sus celebraciones propias y cada municipio añadirá hasta dos fiestas locales.

La resolución recoge los días no laborables comunicados al Ministerio de Trabajo y Economía Social por las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Las fiestas laborales tienen carácter retribuido y no recuperable, dentro del límite de 14 jornadas al año, de las que dos corresponden a los ayuntamientos.

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El primer puente llegará al inicio del año. El 1 de enero de 2027 caerá en viernes, por lo que el festivo de Año Nuevo permitirá enlazar tres días de descanso. El Viernes Santo, que será el 26 de marzo, dará lugar a otro fin de semana de tres días en todo el país.

El 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, caerá en lunes. El mismo día de la semana en el que cae el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Este último permitirá a muchos trabajadores ampliar el descanso si pueden librar el martes 7, ya que la Inmaculada Concepción se celebrará el miércoles 8.

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Los nueve festivos comunes en toda España en 2027

La resolución publicada en el BOE incluye los siguientes festivos comunes en todo el país:

Viernes 1 de enero: Año Nuevo.

Miércoles 6 de enero: Epifanía del Señor.

Viernes 26 de marzo: Viernes Santo.

Sábado 1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

Martes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

Lunes 1 de noviembre: Todos los Santos.

Lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Sábado 25 de diciembre: Navidad.

Dos de los nueve festivos comunes caerán en fin de semana: la Fiesta del Trabajo, el sábado 1 de mayo, y la Navidad, el sábado 25 de diciembre. Además, la Asunción de la Virgen, que se celebra el 15 de agosto, coincidirá con domingo, por lo que no se incluye en el listado.

La normativa permite a las comunidades autónomas trasladar al lunes siguiente el descanso de las fiestas nacionales que caen en domingo o sustituirlo por una jornada tradicional. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid han fijado como festivo el lunes 16 de agosto, mientras que el resto de los territorios aplicará sus propias fechas dentro de los límites legales.

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Sentencia del Supremo: los días de descanso no pueden coincidir con los festivos.

Otros posibles puentes de más de tres días

El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, caerá en martes. En ese caso, la posibilidad de puente dependerá de las condiciones laborales de cada trabajador, ya que el lunes 11 no es festivo de ámbito estatal. Cataluña sí tendrá ese día como jornada no laborable, en compensación por la coincidencia de la Asunción con domingo.

La Semana Santa también variará según la comunidad autónoma. El Jueves Santo, 25 de marzo, será festivo en la mayor parte del país, aunque no lo será en Cataluña ni en la Comunitat Valenciana. En Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunitat Valenciana se celebrará además el Lunes de Pascua, el 29 de marzo.

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Las comunidades autónomas añaden sus propias celebraciones

El calendario incorpora fechas específicas en cada territorio. San José, el 19 de marzo, será festivo en Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Comunitat Valenciana. Aragón y Castilla y León celebrarán el 23 de abril, mientras que Galicia mantendrá el Día das Letras Galegas el 17 de mayo.

En Cataluña será festivo el 24 de junio, día de San Juan, y la Comunitat Valenciana celebrará su día el 9 de octubre. Asturias y Extremadura tendrán como festivo el 8 de septiembre. El País Vasco conmemorará el 7 de octubre, aniversario del primer Gobierno Vasco.

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En Canarias habrá además una fiesta propia en cada isla. Tenerife celebrará la Virgen de la Candelaria el 2 de febrero; Gran Canaria, Nuestra Señora del Pino el 8 de septiembre, y La Palma, Nuestra Señora de las Nieves el 5 de agosto. En el Valle de Arán, el Lunes de Pascua se sustituirá por el 17 de junio, Fiesta de Arán.

Los ayuntamientos completarán el calendario laboral de 2027 con un máximo de dos festivos locales, que se publicarán en los boletines oficiales autonómicos o provinciales.