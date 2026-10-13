España

Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España

La normativa contempla nueve días festivos comunes y un máximo de 14 jornadas no laborables

Hombre en un escritorio de oficina consultando un calendario de enero de 2027, junto a un ordenador portátil y un cuaderno.
Un trabajador revisa un calendario de enero de 2027 mientras toma notas en su mesa de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el calendario laboral de 2027, que dejará cuatro fines de semana largos comunes en toda España gracias a los festivos de Año Nuevo, Viernes Santo, el Día de Todos los Santos y el Día de la Constitución. Cada comunidad autónoma completará el calendario con sus celebraciones propias y cada municipio añadirá hasta dos fiestas locales.

La resolución recoge los días no laborables comunicados al Ministerio de Trabajo y Economía Social por las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Las fiestas laborales tienen carácter retribuido y no recuperable, dentro del límite de 14 jornadas al año, de las que dos corresponden a los ayuntamientos.

PUBLICIDAD

El primer puente llegará al inicio del año. El 1 de enero de 2027 caerá en viernes, por lo que el festivo de Año Nuevo permitirá enlazar tres días de descanso. El Viernes Santo, que será el 26 de marzo, dará lugar a otro fin de semana de tres días en todo el país.

El 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, caerá en lunes. El mismo día de la semana en el que cae el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Este último permitirá a muchos trabajadores ampliar el descanso si pueden librar el martes 7, ya que la Inmaculada Concepción se celebrará el miércoles 8.

PUBLICIDAD

Los nueve festivos comunes en toda España en 2027

La resolución publicada en el BOE incluye los siguientes festivos comunes en todo el país:

  • Viernes 1 de enero: Año Nuevo.
  • Miércoles 6 de enero: Epifanía del Señor.
  • Viernes 26 de marzo: Viernes Santo.
  • Sábado 1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
  • Martes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
  • Lunes 1 de noviembre: Todos los Santos.
  • Lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.
  • Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • Sábado 25 de diciembre: Navidad.

Dos de los nueve festivos comunes caerán en fin de semana: la Fiesta del Trabajo, el sábado 1 de mayo, y la Navidad, el sábado 25 de diciembre. Además, la Asunción de la Virgen, que se celebra el 15 de agosto, coincidirá con domingo, por lo que no se incluye en el listado.

La normativa permite a las comunidades autónomas trasladar al lunes siguiente el descanso de las fiestas nacionales que caen en domingo o sustituirlo por una jornada tradicional. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid han fijado como festivo el lunes 16 de agosto, mientras que el resto de los territorios aplicará sus propias fechas dentro de los límites legales.

Sentencia del Supremo: los días de descanso no pueden coincidir con los festivos.

Otros posibles puentes de más de tres días

El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, caerá en martes. En ese caso, la posibilidad de puente dependerá de las condiciones laborales de cada trabajador, ya que el lunes 11 no es festivo de ámbito estatal. Cataluña sí tendrá ese día como jornada no laborable, en compensación por la coincidencia de la Asunción con domingo.

La Semana Santa también variará según la comunidad autónoma. El Jueves Santo, 25 de marzo, será festivo en la mayor parte del país, aunque no lo será en Cataluña ni en la Comunitat Valenciana. En Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunitat Valenciana se celebrará además el Lunes de Pascua, el 29 de marzo.

Las comunidades autónomas añaden sus propias celebraciones

El calendario incorpora fechas específicas en cada territorio. San José, el 19 de marzo, será festivo en Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Comunitat Valenciana. Aragón y Castilla y León celebrarán el 23 de abril, mientras que Galicia mantendrá el Día das Letras Galegas el 17 de mayo.

En Cataluña será festivo el 24 de junio, día de San Juan, y la Comunitat Valenciana celebrará su día el 9 de octubre. Asturias y Extremadura tendrán como festivo el 8 de septiembre. El País Vasco conmemorará el 7 de octubre, aniversario del primer Gobierno Vasco.

En Canarias habrá además una fiesta propia en cada isla. Tenerife celebrará la Virgen de la Candelaria el 2 de febrero; Gran Canaria, Nuestra Señora del Pino el 8 de septiembre, y La Palma, Nuestra Señora de las Nieves el 5 de agosto. En el Valle de Arán, el Lunes de Pascua se sustituirá por el 17 de junio, Fiesta de Arán.

Los ayuntamientos completarán el calendario laboral de 2027 con un máximo de dos festivos locales, que se publicarán en los boletines oficiales autonómicos o provinciales.

Temas Relacionados

Calendario LaboralDerechos LaboralesTrabajadores EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La receta de aprovechamiento que recomiendan los chefs malagueños: “El galipuche es un plato humilde que combina sopa, verduras y tortilla troceada”

La combinación de sopa y tortilla de espárragos convierte esta receta de aprovechamiento en un plato completo, ligado a la memoria gastronómica de la Axarquía

La receta de aprovechamiento que recomiendan los chefs malagueños: “El galipuche es un plato humilde que combina sopa, verduras y tortilla troceada”

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

Hace días se dio la tercera visita oficial a Rabat de Javier Colomina, representante especial del secretario general para la Vecindad Meridional

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El papel de Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias: no hablará en la gala y tendrá que marcharse antes

Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, ha desvelado cómo será la visita del futbolista a Oviedo el próximo 23 de octubre

El papel de Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias: no hablará en la gala y tendrá que marcharse antes

La Librería Pérgamo, la más antigua de Madrid, cerrará sus puertas por la presión inmobiliaria: “Tenemos hasta el 17 de noviembre”

Sus trabajadores buscan un local alternativo al que trasladar el negocio después de 80 años en la calle General Oraa 24

La Librería Pérgamo, la más antigua de Madrid, cerrará sus puertas por la presión inmobiliaria: “Tenemos hasta el 17 de noviembre”

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Los ciudadanos tendrán cinco días hábiles para personarse con abogado y procurador y defender su derecho al voto, pero deberán enterarse a través de la publicación de los autos en el BOE y el tablón judicial

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

ECONOMÍA

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Construir más casas no basta si los sueldos se quedan atrás: el estudio que cuestiona que aumentar la oferta sirva para abaratar la vivienda

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

DEPORTES

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”