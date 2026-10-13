Felipe VI y la reina Letizia son recibidos entre vítores y se dan un baño de masas en su visita histórica a Ceuta

Felipe VI y Letizia llegan a Ceuta para el primer viaje oficial de la Casa Real en casi dos décadas (EFE)

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Los reyes Felipe VI y Letizia han protagonizado este martes, 13 de octubre, una jornada histórica en Ceuta. Doce años después de su llegada al trono, los monarcas han visitado por primera vez oficialmente la ciudad autónoma, donde miles de ciudadanos les han recibido con aplausos, banderas españolas y gritos de bienvenida. Una acogida multitudinaria que ha convertido su llegada en uno de los momentos más destacados de una visita cargada de significado institucional y social.

El helicóptero en el que viajaban los reyes ha aterrizado en el puerto ceutí poco antes de las 12.30 horas. Desde allí, Felipe VI y doña Letizia se han trasladado en coche oficial hasta el centro de la ciudad, donde les esperaba una multitud que llevaba horas aguardando su llegada. A lo largo del recorrido por la Gran Vía y la Puerta de África se han escuchado proclamas como “¡Viva el rey!" y “¡Yo soy español, español, español!“.

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La expectación se ha transformado rápidamente en entusiasmo cuando los monarcas han bajado del vehículo para acercarse a los ciudadanos. Lejos de limitarse a un saludo protocolario, Felipe VI y Letizia han dedicado casi media hora a estrechar manos, conversar brevemente con los asistentes y atender las peticiones de quienes querían llevarse un recuerdo de la jornada.

Los reyes Felipe y Letizia saludan a la gente a su llegada al ayuntamiento y sede del gobierno de Ceuta, en Ceuta, 2026. (REUTERS/Pedro Nunes)

La reina se ha fotografiado con varias jóvenes y ambos han firmado autógrafos en banderas nacionales. La cercanía de los monarcas ha provocado una sucesión de aplausos y vítores que ha acompañado buena parte de su recorrido. Entre los mensajes que podían leerse en los carteles preparados por los vecinos destacaba uno especialmente significativo: “Bienvenidos a vuestra casa, Majestades”.

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La visita ha despertado una expectación considerable entre los habitantes de Ceuta. Algunos se habían situado desde primera hora en los puntos más próximos al recorrido para conseguir una buena posición y poder saludar personalmente a los reyes.

La reina Letizia apuesta por el azul marino

Para esta jornada tan significativa, la reina Letizia ha recuperado una chaqueta de tweed azul de Hugo Boss, una de las firmas habituales de su vestidor institucional. La prenda, que estrenó en 2020, presenta un diseño entallado, cierre frontal con cremallera y una textura jaspeada que aporta personalidad a un conjunto sobrio y elegante.

La consorte ha combinado la chaqueta con unos pantalones palazzo, una elección que equilibra la formalidad del acto con la comodidad necesaria para una agenda que incluye numerosos saludos y encuentros con los ciudadanos. El tono azul, cercano al estilo navy, refuerza la sobriedad de un estilismo pensado para una visita marcada por su relevancia histórica y por el contacto directo con los ceutíes.

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La reina Letizia saluda a la gente a su llegada al ayuntamiento y sede del gobierno de Ceuta, en Ceuta, 2026. (REUTERS/Pedro Nunes)

Una visita marcada por la situación con Marruecos

La jornada tiene una dimensión que va más allá de su carácter histórico. El desplazamiento se produce después de la crisis migratoria del pasado verano, cuando la ciudad afrontó la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos. En aquel contexto, Felipe VI interrumpió sus vacaciones en Palma de Mallorca para reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y trasladarle su intención de visitar la ciudad.

La última visita oficial de un monarca español a Ceuta tuvo lugar en noviembre de 2007, durante el reinado de Juan Carlos I. Aquel desplazamiento generó tensiones diplomáticas con Marruecos, lo que contribuye a explicar la relevancia institucional que acompaña ahora a la presencia de Felipe VI y Letizia.

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El dispositivo de seguridad desplegado durante la jornada ha sido amplio, aunque no ha impedido que los reyes mantuvieran un contacto directo con los ciudadanos. En su llegada al Ayuntamiento han sido recibidos por Vivas, representantes del Gobierno local, el delegado del Gobierno, David de la Encina, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.