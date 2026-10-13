Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Los jugadores del Galatasaray (REUTERS/Pedro Nunes)

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El FC Barcelona regresa este martes al infierno turco. Allí donde tantas veces ha visto la victoria tras una sufrida guerra sobre el césped. Esta lo hará para enfrentarse al Galatasaray, rival de grandes batallas, bajo el contexto de la Champions. Entre las filas del equipo turco, sin embargo, hay un pedazo de España. Ismael García es el encargado de poner ese toque español. Ejerce de copiloto en el Galatasaray y ya cuenta a sus espaldas con grandes victorias. Esta vez aspira a sumar al todopoderoso FC Barcelona a su lista de víctimas.

Ismael (nacido en Ourense) comenzó su carrera como entrenador en el Deportivo en A Coruña, ciudad que en Galicia apodan “Turquía” (debido a la rivalidad entre Deportivo y Celta). Su bagaje en los banquillos le llevó a sumarse a las filas del Mallorca, L’Hospitalet, Asteras Tripoli, Udinese... Hasta que finalmente acabó recalando en el Galatasaray, el club más laureado de Turquía, por delante de sus enemigos el Fenebahce y el Besiktas. Llegó de la mano de Okan Buruk, quien se hizo el dueño de la pizarra y decidió dotar al cuerpo técnico de miembros internacionales. Gracias a ello llegó Ismael.

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El español no tardó en dejar su nombre grabado en la competición turca. Cuenta en su haber con un doblete nacional y un hecho histórico: dejó en blanco al Fenerbahce de José Mourinho. Desde su llegada no ha habido un año que no conquistaran la Süper Lig (liga turca) ampliando la leyenda del club en el país. Esta temporada ya se han posicionado a la cabeza de la tabla, con un punto de ventaja frente al Besiktas. Pero quieren más. Su objetivo es ampliar la hegemonía nacional y asaltar Europa, aunque este segundo no será un camino fácil.

El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk (REUTERS/Murad Sezer)

Su debut en la Champions no ha sido lo esperanzador que esperaban. Cayeron por 3-1 ante el Sporting CP y ahora reciben al FC Barcelona en casa, donde saldrán a buscar la victoria para sumar los primeros tres puntos. “Nos enfrentamos a uno de los equipos más en forma del mundo. Están ganando y marcando muchos goles. Sabemos perfectamente lo buenos que son y se han reforzado mucho con sus fichajes”, comenzaba en rueda de prensa Okan Buruk, quien además matizaba: “Para todo el mundo, el favorito es el Barcelona, pero nuestro objetivo, como siempre, es ganar. Cuando damos nuestra mejor versión, hemos conseguido grandes cosas en este estadio”.

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Un FC Barcelona incontestable

Pero más allá de las palabras, los números hablan solos y el FC Barcelona no sabe lo que es perder esta temporada. Lleva sin ver la derrota desde el 8 de agosto en un partido amistoso ante el Udinese. En competición oficial, cedió en el último partido liguero ante el Valencia. Hansi Flick ha elevado la supremacía azulgrana hasta convertirlo en un equipo incontestable. Un club que ha conseguido extender su hegemonía nacional y ahora busca ampliar fronteras conquistando Europa y el Galatasaray está en su camino.

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No podrán contar con Raphinha, debido a una lesión. No será problema, hay muchos opositores al puesto de delantero que buscan su oportunidad como punta azulgrana. Gabriel Jesus se presenta como una de las opciones del técnico alemán, aunque los candidatos son muchos. El FC Barcelona cuenta con efectivos suficientes para aterrizar en el infierno turco y salir vivos de ahí. Saben cómo hacerlo, lo han conseguido en otras ocasiones, aunque esta vez habrá una parte de España en bando contrario luchando por acabar con el todopoderoso club azulgrana.

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