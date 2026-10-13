UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante una rueda de prensa. (Eduardo Parra / Europa Press)

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UGT y Comisiones Obreras (CCOO) reclamarán que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba al menos un 7% en 2027, lo que situaría la retribución mínima en 1.306 euros brutos mensuales en 14 pagas. Así lo han comunicado este martes en Madrid los secretarios generales de ambos sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, durante la presentación de la huelga general prevista para el 11 de noviembre.

El SMI vigente asciende a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, tras el incremento del 3,1% aprobado por el Gobierno para este año. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya solicitó al comité de expertos una propuesta para la actualización de 2027, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo.

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Los sindicatos vinculan esta demanda con el coste de la vivienda y defenderán aumentos salariales que permitan afrontar el encarecimiento de la vida. La exigencia salarial formará parte de las reivindicaciones de la movilización del 11 de noviembre.

Álvarez sostiene que la actualización del salario mínimo debe compensar la diferencia entre el alza aplicada en febrero y la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Según el dirigente de UGT, ese desfase ronda el 2%, por lo que la revisión para el próximo ejercicio debe alcanzar, como mínimo, el 7%.

(Noticia en ampliación)