España

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Felipe VI y Letizia presiden este lunes el acto militar por la Fiesta Nacional, que repite el trazado entre Atocha y la plaza de Colón

El rey Felipe VI y Leonor en el desfile del 12 de octubre de 2024.
El rey Felipe VI y Leonor en el desfile del 12 de octubre, en una imagen de archivo
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Madrid se prepara para recibir a 80.000 personas este lunes 12 de octubre con el desfile militar de la Fiesta Nacional, encabezado por los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa de Asturias, Leonor.

Los preparativos comenzarán a las 10:00 con la incorporación del Batallón de Honores de la Guardia Real y el ingreso de la Enseña Nacional a la formación. Una hora más tarde, los Reyes llegarán a la plaza de Neptuno, donde serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Teodoro Esteban López Calderón.

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Tras los honores militares y la revista del Rey al Batallón de Honores, el programa continúa con el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA) sobre la plaza de Lima. En esta edición, el cabo primero José Antonio Lago portará una bandera de España de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso, con el sargento primero Pablo García Matanza a cargo de guiar el descenso.

El desfile se desarrollará en un trazado de 1,5 kilómetros que arrancará en la glorieta del Emperador Carlos V, junto a Atocha y el Jardín Botánico, y avanzará por el paseo del Prado hasta las plazas de Cánovas del Castillo y Cibeles. Desde allí continuará por el paseo de Recoletos y finalizará en la plaza de Colón. La tribuna real se instalará en la plaza de Neptuno, frente a la fuente. El itinerario se repite por segundo año desde que el mobiliario urbano instalado en los alrededores del Bernabéu, actualmente en obras, impidiera volver al recorrido habitual entre la plaza de Cuzco y Nuevos Ministerios, en la calle Raimundo Fernández Villaverde.

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Participan 4.380 efectivos y 286 caballos

El dispositivo reúne a 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones civiles, entre ellos 3.850 hombres y 530 mujeres. Las unidades terrestres suman además 286 caballos y cinco perros. En el apartado aéreo participan 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 aviones de transporte —incluida la nave del salto paracaidista— y 32 helicópteros. El contingente motorizado está compuesto por 144 vehículos tácticos y blindados junto a 39 motocicletas.

Tras el izado y homenaje a la Bandera Nacional y el acto de homenaje a los caídos por España, el programa incluye la pasada de la Formación Mirlo, que este año sustituye a la tradicional Patrulla Águila. Le siguen el desfile aéreo y el desfile terrestre, antes de la despedida de los Reyes y el arriado de la bandera, a cargo de la Guardia Civil.

La retransmisión en televisión estará disponible en La 1 de TVE y el Canal 24 Horas, con una programación especial que comienza a las 09:00 horas. La cobertura también puede seguirse de forma gratuita en streaming a través de RTVE Play, el canal de YouTube de la corporación y sus redes sociales informativas. Por radio, Radio 5 y RNE Audio ofrecen programación especial desde las 10:55 horas.

Itinerario del desfile del 12 de Octubre (Ministerio de Defensa)
Itinerario del desfile del 12 de Octubre (Ministerio de Defensa)

El centro de Madrid permanecerá cortado hasta las 15:00 horas

El dispositivo de seguridad implica el corte del eje Prado-Recoletos y zonas aledañas entre las 07:00 y las 15:00 horas. Las vías afectadas incluyen el Paseo del Prado, las plazas de Cánovas del Castillo, Cibeles, Colón y Emperador Carlos V, además de calles como Alfonso XII, Felipe IV, Antonio Maura y Ruiz de Alarcón.

A partir de las 09:00 horas se suman restricciones en Serrano, Génova, Goya, Hermosilla y Ayala, así como en tramos del paseo de la Castellana cercanos a la plaza de Colón. El Ayuntamiento modificó además el itinerario de 48 líneas de autobuses de la EMT, entre ellas la 1, 2, 5, 14, 27, 37, 45, C1, C2 y el servicio Exprés Aeropuerto. Once estaciones de BiciMAD próximas al recorrido permanecerán fuera de servicio los días 11 y 12 de octubre.

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