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La suculenta de hojas rayadas que decora la casa y es ideal para quienes empiezan en la jardinería

Sus hojas carnosas con bandas blancas almacenan agua y toleran el descuido ocasional, una ventaja clave para quienes recién incursionan en el cuidado de especies de interior

Suculenta verde con franjas blancas en maceta de terracota sobre un alféizar de madera junto a una ventana.
La planta suculenta de hojas rayadas es resistente a la falta de riego y se adapta a distintos rincones del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La planta cebra, cuyo nombre científico es Haworthiopsis attenuata, se consolidó como una de las suculentas más buscadas para decorar interiores gracias a sus hojas gruesas con bandas blancas transversales, que recuerdan al animal del que toma su nombre. Su forma de roseta compacta, que no supera los 15 centímetros de altura, la vuelve una opción versátil para escritorios, estanterías y mesas auxiliares, además de convertirla en una de las plantas más recomendadas para quienes buscan iniciarse en la jardinería sin experiencia previa.

Originaria de las regiones áridas de Sudáfrica, esta suculenta desarrolló a lo largo de su evolución mecanismos para sobrevivir con poco agua y en suelos pobres en nutrientes, una característica que explica su bajo requerimiento de cuidados. Esa capacidad de tolerar riegos espaciados y descuidos ocasionales la transformó en una de las primeras alternativas sugeridas por especialistas en jardinería para quienes todavía no dominan el cultivo de plantas de interior.

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Características que la hacen ideal para principiantes

Suculenta en maceta de terracota, libros apilados, una taza de cerámica y un cuaderno sobre un escritorio de madera.
Una ventana al este o al oeste es el lugar perfecto para esta planta, así evita las horas centrales de luz que pueden quemar la hoja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta cebra combina atributos que reducen el margen de error en su cuidado. Al almacenar agua en sus hojas carnosas, tolera semanas sin riego sin que su aspecto se vea comprometido. El exceso de riego representa el principal riesgo para la mayoría de las suculentas; en esta variedad, el margen de tolerancia resulta más amplio que en otras especies.

Su crecimiento lento también juega a favor de quienes recién comienzan ya que no exige trasplantes frecuentes ni un seguimiento constante, y mantiene su forma compacta sin podas. Tampoco resulta tóxica para personas ni mascotas, aunque se recomienda mantenerla fuera del alcance de niños y animales. A esto se suma su adaptabilidad térmica, ya que se desarrolla bien entre los 15°C y los 29°C, temperaturas habituales en la mayoría de los hogares durante todo el año.

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Dónde ubicarla dentro de la casa

La luz determina en gran medida el aspecto final de la planta cebra. Una ventana orientada al este o al oeste ofrece las condiciones óptimas, porque permite recibir luz brillante e indirecta sin exponer las hojas a la radiación directa del mediodía, que puede provocar manchas rojizas en el follaje.

Infografía con ilustraciones sobre luz, riego, suelo con drenaje, pinzado con tijeras y esquejes para el cuidado de una planta cebra.
Recomendaciones para el cuidado y propagación de la planta cebra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los escritorios, las estanterías y las mesas auxiliares cercanas a ventanas luminosas funcionan como ubicaciones adecuadas. Si la planta permanece en una zona oscura, tiende a estirarse en busca de claridad y pierde la forma ovalada que la caracteriza. Por el contrario, la exposición prolongada al sol directo deja marcas en los bordes, un indicio frecuente de que necesita cambiar de lugar. La ventilación también incide en su salud. Ayuda a que el sustrato se seque de forma pareja tras cada riego y reduce el riesgo de pudrición en la base de la roseta.

Cómo multiplicarla o reproducirla

La reproducción se realiza principalmente a través de los hijuelos, pequeños brotes que la planta madre genera en su base. El proceso resulta sencillo y no requiere herramientas sofisticadas, otro motivo por el que se recomienda a quienes recién se inician en la jardinería.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

El procedimiento consiste en esperar a que el hijuelo alcance un tercio del tamaño de la planta original antes de separarlo con un cuchillo o tijera desinfectados, al conservar la mayor cantidad posible de raíces propias. Tras el corte, conviene dejar que la herida cicatrice durante uno o dos días en un lugar seco antes de plantarlo, paso que previene infecciones.

Una vez cicatrizado, el hijuelo se coloca en una maceta pequeña con sustrato para cactus y suculentas, que garantiza un drenaje rápido. El riego inicial debe ser ligero y aumenta de forma gradual a medida que la nueva planta desarrolla raíces propias. La primavera y el comienzo del verano son las estaciones más favorables, porque coinciden con el período de crecimiento activo de la especie.

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