España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

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España sigue creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el de los países de su entorno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado cuatro décimas su previsión de expansión del PIB para España en 2026, hasta el 2,5%, una cifra que más que duplica el 1,1% estimado para el conjunto de la eurozona. El organismo, con sede en Washington, ha publicado este martes su informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), en el que señala a España como uno de los dos motores que sostienen la expansión del bloque europeo, junto con Irlanda.

El documento atribuye la mejora del área del euro, que también vio revisada su previsión dos décimas al alza, “principalmente a una recuperación muy sólida en Irlanda y al dinamismo sostenido en España”. El resto de las economías de la región, según el FMI, mantienen un ritmo de crecimiento estable, sin los sobresaltos que marcaron los dos países mencionados.

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El contraste se explica, en parte, por el contexto más amplio que describe el FMI en el informe. La economía mundial atraviesa lo que el organismo define como una división entre países beneficiados por el auge de la inteligencia artificial y los flujos de inversión tecnológica, y aquellos más expuestos al encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Medio.

El paro se resiste a bajar del 10% y la inflación se revisa al alza

El crecimiento, sin embargo, convive con dos frentes que el FMI no deja de señalar. El primero es el mercado laboral: la tasa de desempleo en España apenas se moverá del 9,8% tanto en 2026 como en 2027, muy por encima del 6,3% que el organismo proyecta para la eurozona en ambos años. La brecha, de más de tres puntos porcentuales, se mantiene estable pese a la mayor expansión económica del país, lo que evidencia una desconexión entre el ritmo de crecimiento y la capacidad de generar empleo al mismo nivel que sus socios europeos.

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El segundo frente es la inflación. El FMI aumentó en 0,7 puntos su previsión para España este año, hasta el 3,7%, con una moderación esperada al 2,7% en 2027. Se trata de una de las correcciones más pronunciadas del informe para una economía avanzada de la eurozona. El organismo vincula este repunte generalizado de precios, que también afecta al resto del bloque, a los elevados costos energéticos y a la persistencia de las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Medio.

La economía española mantendrá un ritmo de crecimiento "resiliente" a pesar del conflicto en Oriente Próximo y la incertidumbre internacional, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha revisado una décima al alza su previsión de expansión para España en 2026, hasta el 2,2%, aunque también ha incrementado su expectativa de inflación, que alcanzará el 3,3% este año. (Fuente: Europa Press / Comisión Europea /epdata)

Para la eurozona en su conjunto, la inflación se revisó medio punto al alza en 2026, hasta el 3,1%, y 0,6 puntos en 2027, hasta el 2,8%, en comparación con las cifras de abril. El FMI advierte, además, que la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, no regresará a la meta del 2% en la región hasta 2028. Esta persistencia alimenta, según el informe, expectativas de una política monetaria menos expansiva de lo previsto meses atrás, con posibles subidas de tipos de interés ante las presiones inflacionarias.

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Las proyecciones del FMI para 2027, por su parte, no sufrieron cambios respecto al informe anterior: España crecería un 1,8%, una desaceleración de siete décimas frente al año previo que acercaría al país al promedio de la eurozona, calculado en 1,2% para ese ejercicio. La convergencia no implica un freno brusco, sino lo que el organismo describe como una normalización después de un año de crecimiento excepcional.

Alemania mejora, Francia se rezaga

El reacomodo de fuerzas dentro de la eurozona no se limita a España. Alemania recibe una de las revisiones más significativas del informe: el FMI elevó 0,6 puntos su previsión para 2026, hasta el 1,3%, y 0,1 puntos para 2027, hasta el 1,1%. Italia también mejora sus cifras, con un alza de 0,3 puntos en 2026 (0,8%) y 0,1 puntos en 2027 (0,6%).

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Francia, en cambio, fue la gran perdedora de esta actualización: el FMI recortó dos décimas su proyección tanto para 2026, hasta el 0,4%, como para 2027, hasta el 0,7%.