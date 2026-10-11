La Policía Nacional desaloja El Guano, el último gran campamento de migrantes que queda en Ceuta

Varias personas migrantes en en Guano, Ceuta, el pasado 5 de octubre. (REUTERS/Marcos Moreno)

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La Policía Nacional ha iniciado este domingo, alrededor de las 7:30 horas, el desalojo del asentamiento de personas migrantes instalado en la explanada de la antigua fábrica de El Guano en Ceuta. Se trata del último gran campamento improvisado que permanecía en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio, informa la agencia EFE.

En las últimas semanas también se han producido operativos similares en las playas de Benítez y El Trampolín, donde las fuerzas de seguridad desmontaron los asentamientos y trasladaron a los migrantes a los dispositivos de acogida habilitados por la Administración.

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El campamento de El Guano se convirtió durante semanas en uno de los principales puntos de concentración de migrantes en Ceuta, ya que también se instalaron personas desalojadas de otros asentamientos, aunque el número de ocupantes ha ido descendiendo de forma paulatina en los últimos días.

Varios migrantes en la playa del Trampolín frente a un agente de la Policía Nacional. (REUTERS/Marcos Moreno)

El dispositivo se lleva a cabo a poco más de 48 horas de la visita oficial de los reyes Felipe VI y Letizia, prevista para el martes, mientras Ceuta aún enfrenta las consecuencias de la crisis migratoria iniciada hace más de dos meses.

Diez dispositivos temporales con más de 7.000 plazas

Por otro lado, el pasado jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres señaló que un total de 11.026 personas han regresado a Marruecos desde el 10 de agosto, “registrando desde el 29 de septiembre la cifra más alta”, con 2.783 retornos. Del total, 10.513 corresponden a retornos voluntarios y 513 a expulsiones, mientras que los triajes de adultos ascienden a 4.039. Torres, no obstante, aseguró que “todavía queda por hacer” y que disponer de espacios habilitados es fundamental para atajar la crisis.

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Cobertura de un operativo policial y de servicios de limpieza durante el desalojo de un asentamiento informal ubicado en la costa. En el lugar, personal con chalecos amarillos retira enseres e inspecciona casetas improvisadas, mientras numerosos efectivos de la Policía Nacional custodian la zona y a un grupo de personas concentradas en el suelo junto a la carretera.

En cuanto a esos recursos de acogida, Torres aclaró que el Gobierno ha pasado de disponer de dos instalaciones con unas 2.000 plazas el 24 de agosto a contar actualmente con diez recursos y más de 7.000 plazas, mientras que Caballería ha sido acondicionado para acoger hasta 540 mujeres y menores acompañados.

Respecto a los niños, niñas y adolescentes que aún permanecen en Ceuta, Torres señaló que son 2.827 los que están en el sistema de protección autonómico. Hasta el momento se han realizado 200 triajes, se han remitido a Marruecos 24 expedientes de reagrupación familiar y 86 menores han sido reagrupados en la península, mientras que otros 173 han sido reubicados en distintas comunidades autónomas.

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Además, la Fiscalía ha solicitado 627 expedientes para determinar la edad de los migrantes y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ya ha analizado todos los casos y ha remitido sus informes al Ministerio Público.

Servicios esenciales

El ministro Torres también indicó que la asistencia del alumnado en los centros educativos continúa consolidándose con cifras estables en torno al 90%. En el ámbito sanitario, de las 212 camas hospitalarias disponibles, 93 están ocupadas, y únicamente 13 corresponden a personas migrantes.