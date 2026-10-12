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La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

El exjugador del Real Madrid habla sobre sus inversiones en el sector inmobiliario

El exfutbolista Guti
El exfutbolista Guti
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La vivienda se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación, también entre quienes consiguieron estabilidad económica gracias al deporte. José María Gutiérrez, Guti, ha compartido una experiencia personal que conecta sus primeros años como futbolista con una de las decisiones más importantes de su vida: utilizar el dinero que empezó a ganar en el Real Madrid para ayudar a sus padres. El excentrocampista recordó aquel momento durante su participación en el pódcast Bajo los palos, conducido por Iker Casillas, antiguo compañero suyo en el conjunto blanco.

Lo primero que hice fue comprar un coche a mi padre y una casa a mis padres”, explicó Guti al hablar de sus primeros ingresos. Una decisión que marcó el destino de parte de su dinero cuando todavía estaba dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. Antes de pensar en otras adquisiciones, el exjugador quiso ofrecer a sus progenitores una recompensa por el apoyo que le habían brindado durante su formación.

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Su historia, sin embargo, comenzó con cantidades mucho más modestas. El primer contrato que firmó con el Real Madrid llegó cuando todavía militaba en el Juvenil A. En aquella etapa, el dinero que recibía estaba lejos de las cifras asociadas a las grandes estrellas del fútbol. “El primer contrato que me hace el Real Madrid me lo hace de juvenil, en el Juvenil A. Me hace un contrato de 6.000 euros al año y me compro un móvil”, relató en su conversación con Casillas. Aquel teléfono fue una de sus primeras compras, pero su carrera dio un giro a medida que fue progresando dentro del club. Guti terminó consolidándose en el primer equipo y permaneció durante 17 temporadas en la entidad madridista. La evolución deportiva vino acompañada de un cambio en su capacidad económica, que le permitió afrontar decisiones que antes habrían resultado difíciles de asumir.

Guti
El exfutbolista Guti

La compra de una vivienda para sus padres no fue un gesto aislado de su trayectoria, sino una manera de reconocer el esfuerzo familiar que había detrás de su carrera. Durante sus años de formación, sus progenitores estuvieron pendientes de que pudiera continuar desarrollándose como futbolista. Su madre llegó incluso a dejar de trabajar en el turno de tarde para llevarlo a los entrenamientos entre semana. Años después, cuando el fútbol empezó a proporcionarle ingresos importantes, Guti quiso corresponder a aquella dedicación.

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Su testimonio también permite conocer cómo ha afrontado la gestión de su patrimonio después de abandonar la competición. Los ingresos de un deportista profesional pueden concentrarse en una etapa concreta de su vida, por lo que administrar correctamente el dinero resulta fundamental para mantener la estabilidad una vez termina la carrera. Guti considera que sus decisiones en este ámbito le han permitido afrontar esa transición con tranquilidad.

Guti y sus inversiones

“No he sido un tío que ha ganado mucho dinero dentro del fútbol, pero sí es verdad que lo he invertido bien y que, gracias a Dios, pues puedo vivir bien”, aseguró. El exfutbolista puso así el acento en la importancia de invertir con criterio, más allá de las cantidades que se hayan ganado durante los años de actividad profesional.

Dentro de las opciones que ha elegido para gestionar sus recursos, el mercado inmobiliario ocupa un lugar destacado. Las viviendas y los locales comerciales son los activos en los que encuentra una alternativa para conservar parte de su patrimonio. En una entrevista con Vozpópuli, explicó su visión sobre este tipo de inversiones: “Para mí, lo más fácil son inmuebles, casas y locales. Todo ese tipo de cosas funcionan muy bien y sabes que siempre lo vas a tener ahí”, afirmó.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

La reflexión de Guti dibuja así dos momentos distintos de su relación con el dinero. En sus primeros años como profesional, sus ingresos le permitieron ayudar directamente a sus padres y devolverles parte del esfuerzo realizado durante su infancia. Con el paso del tiempo, su atención se desplazó también hacia la planificación financiera y la búsqueda de estabilidad más allá del fútbol.

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