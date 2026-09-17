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Huevos al curry, una forma fácil y económica de versionar la clásica receta india

Los huevos cocidos son los protagonistas en esta receta, perfecta para servir con una ración de arroz basmati o con unos trozos de pan tostado

Huevos al curry, una receta fácil y económica (Magnific)
Huevos al curry, una receta fácil y económica (Magnific)
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El curry es uno de los formatos más difundidos de la cocina india en Occidente, una serie de platos elaborados con una proteína acompañada de una deliciosa mezcla de especias y una base de leche de coco, que aporta cremosidad a la mezcla. El pollo puede ser la opción más común en nuestra cocina, también el cordero o trozos de pescado, pero hay alternativas riquísimas que merece la pena probar. ¿Por qué no hacer que el huevo sea el ingrediente principal de un curry?

Estos huevos al curry combinan la suavidad de la yema con una salsa cremosa, aromática y especiada. Utilizaremos una mezcla de curry en polvo, cúrcuma, comino molido y pimentón dulce, todo fusionado en una leche de coco que aportará cremosidad a esta salsa. El resultado es una elaboración rápida, muy económica y perfecta para servir con arroz basmati o pan tostado y solucionar una comida cualquier día de la semana.

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Receta de huevos al curry

Los huevos al curry se preparan con huevos cocidos que terminan dentro de una salsa de cebolla, tomate, curry y leche de coco. La técnica principal consiste en sofreír las especias para extraer todo su aroma antes de añadir los líquidos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 6 huevos
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 1 trozo de jengibre fresco de unos 2 cm
  • 400 g de tomate triturado
  • 200 ml de leche de coco
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 2 cucharaditas de curry en polvo
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • ½ cucharadita de comino molido
  • ½ cucharadita de pimentón dulce
  • 100 ml de agua
  • 1 cucharada de zumo de limón
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Cilantro o perejil fresco para decorar
  • Arroz basmati o pan naan para acompañar

Cómo hacer huevos al curry, paso a paso

  1. Cuece los huevos en un cazo con agua durante 9-10 minutos desde que empiece la ebullición.
  2. Enfríalos en agua fría, pélalos y reserva.
  3. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia.
  4. Añade la cebolla picada y sofríela durante 6-8 minutos, hasta que quede tierna y ligeramente dorada.
  5. Incorpora el ajo y el jengibre rallado. Cocina todo durante 1 minuto.
  6. Añade el curry, la cúrcuma, el comino y el pimentón.
  7. Remueve las especias durante 30 segundos para que liberen sus aromas, pero evita que se quemen.
  8. Agrega el tomate triturado y el agua. Salpimienta.
  9. Cocina la salsa a fuego medio durante 10 minutos, hasta que espese.
  10. Vierte la leche de coco y mezcla bien.
  11. Cocina la salsa durante 5 minutos más, a fuego suave.
  12. Prueba la salsa antes de añadir los huevos y rectifica de sal, pimienta o curry.
  13. Incorpora los huevos cocidos. Haz pequeños cortes superficiales en las claras para que absorban mejor la salsa.
  14. Tapa la sartén y cocina durante 3-4 minutos a fuego bajo.
  15. Añade el zumo de limón justo antes de servir.
  16. Decora con cilantro o perejil fresco y acompaña con arroz basmati o pan tostado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con aproximadamente 1½ huevos por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 345 kcal.
  • Proteínas: 16 g.
  • Grasas: 24 g.
  • Hidratos de carbono: 17 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Sal: depende de la cantidad añadida durante la preparación.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los huevos al curry en un recipiente hermético dentro de la nevera.

  • Conservación: hasta 3 días.
  • Temperatura: siempre por debajo de 5 ºC.
  • Recalentado: a fuego suave o en el microondas, en intervalos cortos.
  • Congelación: no se recomienda, porque la clara del huevo puede adquirir una textura gomosa.

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