España

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

La incidencia ha provocado retrasos y la cancelación de trenes a Logroño y Pamplona

Incendio de una locomotora de Renfe en Zaragoza el lunes. (Bomberos Zaragoza)
Incendio de una locomotora de Renfe en Zaragoza el lunes. (Bomberos Zaragoza)
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Los trenes de alta velocidad (AVE) continúan circulando con retrasos este martes en la conexión Madrid-Barcelona tras el incendio de una locomotora el lunes. El incidente, ocurrido a la altura de Ricla (Zaragoza), obligó a suspender el servicio durante más de cuatro horas en la jornada de la Fiesta Nacional.

El incendio se produjo el lunes en una locomotora de un tren AVE que viajaba hacia Figueras, en Girona, a la altura de Ricla. El incidente obligó a cortar la línea en ambos sentidos y a desalojar a 380 pasajeros. Renfe ha conseguido restablecer el servicio ferroviario entre Ricla y Plasencia de Jalón en Zaragoza de forma parcial. En este tramo, los trenes circulan por una única vía, con una limitación temporal de velocidad de 80 km/h, mientras continúan las labores de retirada del material afectado y reparación de la infraestructura.

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En consecuencia de estas restricciones, la capacidad del corredor Madrid-Barcelona se ha visto reducida, lo que está provocando alteraciones en la circulación y un aumento del tiempo de trayecto.

Reorganización de servicios para limitar las incidencias

Varias personas con maletas en un andén de la estación de Atocha-Almudena Grandes. (Jesús Hellín - Europa Press)
Varias personas con maletas en un andén de la estación de Atocha-Almudena Grandes. (Jesús Hellín - Europa Press)

Renfe ha reorganizado varios servicios con trenes en doble composición y ha ajustado sus horarios de salida para aprovechar la capacidad disponible y minimizar el perjuicio para los viajeros. Algunas circulaciones han tomado la hora de partida de servicios posteriores, cambios que la operadora ha comunicado a los viajeros por sus canales habituales.

Asimismo, se han activado cambios y devoluciones sin coste para todos los servicios de la línea. Renfe también ha adaptado la programación comercial de la línea Madrid-Barcelona mientras persisten las restricciones derivadas de la avería.

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No ha sido el único trayecto afectado por el incendio. Las conexiones ferroviarias con Navarra y La Rioja también han sufrido modificaciones como consecuencia de las necesidades de material derivadas de la incidencia. Así, se ha suprimido el servicio 752 entre Logroño y Castejón, cuyos pasajeros han tenido que desplazarse en el tren Regional 18072 hasta Zaragoza. Igualmente, el servicio 612 entre Pamplona y Madrid se ha cancelado. Sus viajeros también han sido trasladados a la capital aragonesa en el tren Regional 18074 hasta Zaragoza.

“Renfe lamenta las molestias ocasionadas y agradece la comprensión de los viajeros mientras continúan los trabajos necesarios para recuperar plenamente las condiciones habituales de circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona”, ha expresado la operadora pública.

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