España

Dani García, chef español: “Estos huevos a la flamenca me los hacía mi madre con lo que tenía en la nevera y tenía lista la cena en 3 minutos”

Esta receta huele y sabe a hogar, una combinación de ingredientes económicos que siempre solemos tener en la nevera y que nos puede solucionar una comida rápida y saludable

Receta de huevos a la flamenca de Dani García (Montaje Infobae)
Receta de huevos a la flamenca de Dani García. (Montaje Infobae)
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Para comer rico no hace falta liarse de más en la cocina. Para esos días en los que el hambre aprieta y el tiempo apremia, siempre podemos ayudarnos de conservas y latas, congelados saludables y recetas rápidas que nos solucionen una cena saludable y casera en unos pocos minutos. Incluso grandes cocineros con estrellas Michelin, como es Dani García, utilizan atajos entre fogones, buscando aligerar los procesos y conseguir un resultado de libro sin casi esfuerzo.

Una de sus recetas preferidas para ello son los huevos a la flamenca, una cena facilísima que su madre solía prepararle para salir del paso con lo que hubiera por casa. “Os voy a enseñar la receta tal cual me la hacía mi madre, en tres minutos”, aseguraba el chef marbellí en un vídeo compartido en su canal Como Dani, centrado en recetas fáciles para replicar en casa. Este plato es fácil y rápido de preparar, y utiliza “productos que todos solemos tener en la nevera”.

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Unas habas o guisantes congelados, chorizo, ajo y una salsa de tomate envasada, así como un par de huevos por persona, serán los básicos para este facilísimo clásico de la cocina andaluza.​ Además del paso a paso, el cocinero de restaurantes como Leña o Smoked Room nos desvela un truco: cocinar las verduras congeladas en la sartén sin añadir aceite y esperar a que pierdan el agua antes de incorporar el resto de ingredientes. Así, explica, las “verduras de bolsa nunca te sueltan agua en el plato y mantienen todo su sabor”.

Receta de huevos a la flamenca de Dani García

Los huevos a la flamenca son un plato de sartén elaborado con huevos, chorizo, habas o guisantes y salsa de tomate. La técnica que comparte el chef Dani García consiste en cocinar primero la verdura congelada, preparar un sofrito sabroso y, finalmente, cuajar los huevos a fuego suave, añadiendo el toque especial de la hierbabuena.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos.
    • Preparación: 10 minutos.
    • Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  • 4 huevos.
  • 1 diente de ajo picado.
  • 1 cucharada de hierbabuena picada.
  • 100 g de chorizo en rodajas o trozos pequeños.
  • 200 g de habas congeladas o guisantes congelados.
  • 400 g de salsa de tomate.
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.
  • Sal, al gusto.
  • Pimienta negra, al gusto.

Cómo hacer huevos a la flamenca, paso a paso

  1. Calienta una sartén amplia a fuego medio. Añade las habas congeladas directamente, sin aceite.
  2. Cocina las habas durante 5-7 minutos. Remueve de vez en cuando hasta que pierdan toda el agua y empiecen a tomar color.
  3. Aparta las habas hacia un lado de la sartén. Añade el aceite de oliva virgen extra en el espacio libre.
  4. Incorpora el ajo picado y el chorizo. Dora el chorizo a fuego medio para que suelte parte de su grasa sin quemar el ajo.
  5. Añade la hierbabuena picada y mezcla con las habas. Cocina durante 1 minuto para que la hierba aporte su aroma.
  6. Vierte la salsa de tomate. Remueve todos los ingredientes y deja que el conjunto hierva ligeramente.
  7. Prueba y ajusta la sal y la pimienta. Si la salsa está muy líquida, deja que reduzca durante unos minutos.
  8. Haz 4 huecos en la mezcla y casca los huevos en ellos.
  9. Tapa la sartén y cocina a fuego bajo durante 4-6 minutos, hasta que las claras estén cuajadas y las yemas sigan jugosas.
  10. Sirve los huevos a la flamenca inmediatamente, con un poco de pan para aprovechar la salsa.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 1 huevo por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 330 kcal.
  • Proteínas: 18 g.
  • Grasas: 24 g.
  • Hidratos de carbono: 10 g.
  • Fibra: 3 g.
  • Sal: depende de la cantidad añadida y del tipo de chorizo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los restos en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 2 días. Para recalentarlos, utiliza una sartén a fuego bajo o el microondas en intervalos cortos. La yema continuará cuajándose con el calor, por lo que el plato estará más sabroso recién hecho. No se recomienda congelar la receta terminada, ya que el huevo puede perder textura y la salsa separarse.

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