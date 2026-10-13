España

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Landaluce abandonó el grupo parlamentario del PP en el Senado el pasado mes de diciembre, cuando recibió la primera denuncia

El senador del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en el Senado. (PP)
El senador del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en el Senado. (PP)
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José Ignacio Landaluce parece cada vez más acorralado. El alcalde de Algeciras recibió la pasada semana, según adelantó Europa Sur, una segunda denuncia por agresión sexual de una militante del partido. El PP de Cádiz, según recoge EFE, se ha puesto en contra del que era una figura pesada de la formación tras conocer las dos demandas de afiliadas. Según la carta firmada por 12 de los 15 concejales, “ambas mujeres han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde”.

Landaluce abandonó el grupo parlamentario del PP en el Senado el pasado mes de diciembre, cuando recibió la primera denuncia por un supuesto delito sexual junto a otra de malversación. Los hechos se dieron a conocer tras filtraciones de mensajes donde se hablaban de estos supuestos abusos. El partido ya había anunciado que no sería su próximo candidato pero, meses después, continuaba al frente de la alcaldía.

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Una segunda mujer ha interpuesto una denuncia contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por una presunta agresión sexual cometida en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado. El abogado de la acusación y de la actriz Elisa Mouliaá, Alfredo Arrien, ha solicitado al juzgado "la protección y confidencialidad absoluta" de la identidad de la denunciante y que su intervención se realice como testigo protegido. (Fuente: Europa Press / Congreso)

Noticia en ampliación.

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