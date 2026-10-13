El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

Un partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester United

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La historia ha reunido al Atlético de Madrid y al Manchester United sobre el verde en numerosas ocasiones, pero hay una que quedará en el recuerdo de los rojiblancos, aunque no pudieran ver aquel partido de ninguna manera. No hubo forma de hacerlo en ningún punto del planeta. Solo los aficionados presentes en el Vicente Calderón pudieron contemplar cómo Futre se hacía eterno ante su afición y acababa con el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Ahora vuelven a verse las caras con la Champions como contexto, una vez más en suelo rojiblanco, donde los del Cholo Simeone tratarán de repetir la historia.

Corría la temporada 1991/92, el Atlético de Madrid recibía en casa al Manchester United en los octavos de final de la antigua Recopa. En ese momento, los diablos rojos llegaban a la cita como claros favoritos, ya que eran el vigente campeón de la competición, tras acabar con el FC Barcelona en la final de Róterdam por 2-1. El equipo inglés empezaba entonces a recoger los frutos del trabajo del técnico escocés que sentó las bases de su equipo con jugadores como Peter Schmeichel, Mark Hughes, Paul Ince y Steve Bruce.

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Todos los aficionados ansiaban ver el partido, pero solo los aficionados que acudieron al Vicente Calderón (entonces estadio del Atlético de Madrid) pudieron disfrutar del duelo, ya que ninguna televisión en todo el mundo retransmitió el partido. ¿El motivo? Los rojiblancos no llegaron a un acuerdo ni con la UEFA ni con ninguna televisión. No importó porque, si el United llegaba como favorito, los rojiblancos no se quedaron atrás ni mucho menos se dejaron amedrentar. Paulo Futre y Bernd Schuster eran las figuras de un equipo liderado por nada más y nada menos que Luis Aragonés. Los rojiblancos acaban de ganar la Copa del Rey al Mallorca tan solo una temporada antes y querían seguir sumando títulos a sus vitrinas.

El exjugador del Atlético de Madrid Paulo Futre

Fue ese Atlético dispuesto a todo el que rompió con todos los pronósticos y firmó un impecable partido para la historia. Anuló por completo al Manchester y se hizo grande en un Vicente Calderón entregado a la causa. Futre fue el encargado de registrar el primer gol del partido cuando tan solo había pasado media hora del inicio y amplió la ventaja en los minutos finales con un mágico recorte al portero rival. Pero la fiesta rojiblanca todavía no había terminado. Manolo Sánchez hizo el tercero con el que ponía la guinda al encuentro y desataba el delirio de los aficionados rojiblancos.

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El duelo de vuelta y la clasificación del Atlético de Madrid

Tan solo dos semanas después se llevó a cabo el duelo de vuelta en Old Trafford. Allí los de Ferguson apretaron todo lo que no lo habían hecho en la capital española, tratando de dar la vuelta a la eliminatoria, pero no fue posible. Remontar un 3-0 se antojó demasiado. Mark Hughes adelantó a los diablos rojos en el marcador, pero Schuster no tardó en responder para volver a poner el partido en tablas. El United creyó en todo momento, al igual que sus aficionados, mientras el Atlético sufrió y resistió como pudo. Solo el pitido final puso fin al sueño de uno y al sufrimiento del otro.

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, habla en rueda de prensa sobre la máxima ambición del equipo: ganar la Champions League. Señala que sería una despedida ideal para Antoine Griezmann, pero que la motivación es de todo el equipo.

Después de eliminar al Manchester United de la Recopa, los de Luis Aragonés se midieron al Brujas en cuartos y allí su sueño llegó a su fin. El equipo belga puso fin a la aventura rojiblanca en Europa. Ahora, el Atlético de Madrid vuelve a recibir en casa al Manchester. Esta será en el Metropolitano y no en el Calderón, será el Cholo Simeone quien lidere desde el banquillo y no Luis Aragonés, y será ante unos diablos rojos dirigidos por Michael Carrik. El objetivo de ambos, sin embargo, será el mismo: conseguir la victoria para seguir soñando en Europa.

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