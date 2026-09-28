Receta de huevos crujientes, una forma divertida y económica de versionar los clásicos huevos cocidos

Huevos crujientes acompañados de ensalada (Pexels)

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El huevo es una de las proteínas más económicas, accesibles, saludables y fáciles de cocinar en casa, además de versátiles en recetas de toda clase. Hay miles de formas de disfrutarlo, desde una clásica y sencilla tortilla francesa hasta platos como la carbonara. Si buscan comerlos de una manera original, rica y diferente, estos huevos crujientes son una opción maravillosa. Huevos cocidos a los que sumaremos una capa de harina, huevo y pan rallado para conseguir un exterior riquísimo.

Quedan deliciosos, con una capa dorada y crujiente por fuera que contrasta con la clara firme y la yema suave y cremosa en el interior. Son fáciles de preparar y funcionan como aperitivo o como entrante, aunque también quedan genial acompañados de una ensalada para preparar una cena diferente, barata y llena de sabor.

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La forma de prepararlos no puede ser más sencilla: cocer los huevos solo 6 minutos, para que no queden demasiado secos, y pasarlos directamente a agua fría para cortar la cocción. Después, los pelamos y los cubrimos con harina, huevo batido y pan rallado antes de freírlos a fuego fuerte en aceite bien caliente.

Receta de huevos crujientes

Estos huevos crujientes se preparan mediante una técnica de doble cocción. Primero se cuecen los huevos hasta que quedan duros y, después, se fríen tras pasarlos por harina, huevo batido y pan rallado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos . Preparación: 15 minutos. Cocción de los huevos: 10 minutos. Fritura: 5 minutos.



Ingredientes

4 huevos

50 g de harina de trigo

1 huevo batido para rebozar

100 g de pan rallado

Perejil

Ajo en polvo

Aceite para freír

Agua para cocer los huevos

Sal

Cómo hacer huevos crujientes, paso a paso

Coloca los 4 huevos en un cazo y cúbrelos con agua fría. Añade una pizca de sal y lleva el agua a ebullición. Cuando el agua empiece a hervir, cuece los huevos durante 6 minutos. Deben quedar cuajados, aunque con una yema cremosa. Retíralos del cazo y pásalos a un recipiente con agua fría. Déjalos enfriar. Pela los huevos con cuidado para no romper la clara. Prepara 3 platos: uno con harina, otro con el huevo batido y otro con pan rallado, mezclado con ajo en polvo y perejil. Pasa cada huevo por la harina. Sacude el exceso. Después, pásalo por el huevo batido hasta cubrir toda la superficie. Termina el rebozado con pan rallado. Presiona suavemente para que la capa quede bien adherida. Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto. Fríe los huevos por tandas durante 1 o 2 minutos, hasta que el rebozado quede dorado. No llenes demasiado la sartén, ya que el aceite perdería temperatura y el rebozado absorbería más grasa. Retira los huevos con una espumadera y colócalos sobre papel de cocina o una rejilla. Sirve los huevos cocidos rebozados calientes o templados.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 1 huevo rebozado por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por cada huevo rebozado:

Calorías: 270 kcal.

Proteínas: 11 g.

Grasas: 17 g.

Hidratos de carbono: 18 g.

Fibra: 1 g.

Sal: depende de la cantidad añadida y del aceite absorbido.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumirlos recién hechos, cuando el rebozado conserva su textura crujiente. Si sobran, guárdalos en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 2 días. Para recalentarlos, utiliza el horno o la freidora de aire a 180 ºC durante unos minutos. Evita el microondas, porque ablanda el rebozado.

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