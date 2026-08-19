Ensalada italiana de melón, la receta saludable y fácil de hacer que es perfecta para refrescarse en verano

Una ensalada fresca de melón, mezclum de lechugas, tomate cherry y maíz dulce, aderezada con salsa de yogur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fruta cada vez parece adquirir más protagonismo en los platos, más allá de los postres. Prueba de ello es la ensalada italiana de melón, una receta saludable y fácil de hacer que es ideal para el verano, sobre todo, para los días más calurosos. Además de usar pocos ingredientes y preparase en solo 15 minutos, destaca porque está llena de color y porque incorpora una salsa de yogur deliciosa.

La ensalada italiana de melón es una explosión de frescor en cada bocado. Perfecta para los días de calor, combina lo mejor de la huerta y la fruta de temporada en un plato ligero, ideal como entrante o cena veraniega.

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Esta receta, inspirada en la cocina de Italia y la cuenca mediterránea, es muy popular por su sencillez y el uso de ingredientes frescos como el melón, los tomates cherry y una salsa de yogur con albahaca. El resultado es una ensalada que marida a la perfección con vinos blancos jóvenes y platos de pescado.

Receta de ensalada italiana de melón

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La ensalada italiana de melón se prepara mezclando bolitas o dados de melón con mezclum de lechugas, tomate cherry y maíz dulce. Se aliña con una salsa cremosa de yogur, limón, aceite de oliva y albahaca fresca. Es una receta sencilla y muy vistosa, donde la clave está en el contraste de sabores y texturas.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación de esta receta es de 15 minutos.

Ingredientes

Mezclum de lechugas (cantidad al gusto)

1/2 melón

8-10 tomates cherry

4 cucharadas de maíz en grano dulce

125 ml de yogur natural (para la salsa)

1/2 limón (su zumo, para la salsa)

30 ml de aceite de oliva virgen extra (para la salsa)

Sal (para la salsa)

Pimienta negra molida (para la salsa)

Albahaca fresca picada (para la salsa)

Cómo hacer ensalada italiana de melón, paso a paso

Rodajas de melón (Magnific)

Haz bolitas de melón usando un vacía-melones, o córtalo en dados pequeños si lo prefieres. Lava y escurre muy bien el mezclum de lechugas. Parte los tomates cherry por la mitad. Prepara la salsa mezclando el yogur con el zumo de medio limón, el aceite de oliva, una pizca de sal, pimienta y albahaca fresca picada. Emulsiona hasta que quede cremosa. En un bol grande o cuencos individuales, coloca una base de lechugas. Añade el maíz dulce, los tomates cherry y las bolitas o dados de melón. Riega la ensalada con la salsa de yogur y albahaca justo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones como plato principal o 4 como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal aprox.

Proteínas: 4 g

Hidratos de carbono: 15 g

Grasas: 5 g

Azúcares naturales: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conviene consumirla recién hecha, pero puede conservarse en nevera (sin aliñar) hasta 12 horas. El aliño debe añadirse justo antes de servir para mantener la textura crujiente de la ensalada.