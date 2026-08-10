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Ensalada mediterránea con rúcula y sandía: una receta ligera muy refrescante para el verano

Un plato que sorprende por su contraste de sabores gracias al dulzor de la fruta y el amargor de la rúcula

Cuenco de madera con ensalada de hojas verdes, cubos de sandía roja y cubos de queso blanco sobre una mesa rústica blanca con un tenedor.
Una ensalada mediterránea de rúcula, sandía en cubos y queso feta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay dos máximas que todos queremos que se cumplan en verano, que las comidas sean frescas, ligeras y llenas de sabor y que no requieran apenas tiempo en la cocina. Así, esta ensalada mediterránea con rúcula y sandía resulta irresistible cuando el calor aprieta.

Además, la receta no solo es visualmente atractiva, sino que también representa la esencia de la cocina saludable y moderna. Su paleta de colores vivos invita a probarla nada más verla en la mesa. Además, se adapta con facilidad a los gustos y preferencias de cada persona: puedes añadir más frutas, como melón o fresas, o incorporar semillas para enriquecer el valor nutricional.

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Es ideal para quienes buscan platos ligeros, rápidos y con ingredientes frescos de temporada. Perfecta para compartir en comidas informales, cenas al aire libre o como parte de un menú saludable. Además, marida de maravilla con pescados a la plancha, carnes blancas o incluso como entrante en una barbacoa. La clave está en servirla muy fría y aliñarla justo antes para disfrutar al máximo de su textura y sabor.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 0 minutos
  • Tiempo total: 10 minutos

Ingredientes

  1. 250 g de sandía
  2. 120 g de queso de cabra (o queso feta)
  3. 100 g de pepino
  4. 12 tomates cherry
  5. 50 g de rúcula
  6. 1/2 cebolla morada
  7. 12 aceitunas, de la variedad que prefieras. Las ideales son las de Kalamata, pero puedes usar verdes y negras suaves (es importante que no sean muy avinagradas)
  8. 60 ml de aceite de oliva virgen extra
  9. 25 ml de zumo de limón
  10. 1 cdta de mostaza Dijon
  11. 1 diente de ajo rallado
  12. Sal y pimienta al gusto
  13. Orégano al gusto (opcional)
Ensalada mediterránea con rúcula y sandía: una receta ligera muy refrescante para el verano. (@poesiadefogon/IG)
Ensalada mediterránea con rúcula y sandía: una receta ligera muy refrescante para el verano. (@poesiadefogon/IG)

Cómo hacer ensalada mediterránea con rúcula y sandía, paso a paso

  1. Lava y seca la rúcula y las hierbas frescas.
  2. Corta la sandía en dados medianos, retirando las pepitas. Úsala bien fría y escurrida para evitar exceso de agua.
  3. Parte los tomates cherry y la cebolla en juliana fina, si esta es muy fuerte, déjala en agua con hielo 10 minutos.
  4. Tuesta los piñones en una sartén sin aceite durante 2 minutos, moviendo para evitar que se quemen.
  5. Coloca la rúcula como base en una fuente amplia.
  6. Reparte la sandía, los tomates, la cebolla, las hierbas y el queso.
  7. Espolvorea los piñones tostados.
  8. Mezcla el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta en un tarro. Aliña la ensalada justo antes de servir para mantener la textura.
  9. Añade un toque final de sal en escamas para un extra de sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 2 raciones como entrante generoso.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 170 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 14 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Es recomendable consumirla recién hecha. Si necesitas adelantar el trabajo, mantén la sandía y la rúcula en recipientes separados en la nevera y monta la ensalada justo antes de servir. No la dejes más de 12 horas ya aliñada.

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