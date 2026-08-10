Ensalada mediterránea con rúcula y sandía: una receta ligera muy refrescante para el verano

Hay dos máximas que todos queremos que se cumplan en verano, que las comidas sean frescas, ligeras y llenas de sabor y que no requieran apenas tiempo en la cocina. Así, esta ensalada mediterránea con rúcula y sandía resulta irresistible cuando el calor aprieta.
Además, la receta no solo es visualmente atractiva, sino que también representa la esencia de la cocina saludable y moderna. Su paleta de colores vivos invita a probarla nada más verla en la mesa. Además, se adapta con facilidad a los gustos y preferencias de cada persona: puedes añadir más frutas, como melón o fresas, o incorporar semillas para enriquecer el valor nutricional.
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Es ideal para quienes buscan platos ligeros, rápidos y con ingredientes frescos de temporada. Perfecta para compartir en comidas informales, cenas al aire libre o como parte de un menú saludable. Además, marida de maravilla con pescados a la plancha, carnes blancas o incluso como entrante en una barbacoa. La clave está en servirla muy fría y aliñarla justo antes para disfrutar al máximo de su textura y sabor.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 0 minutos
- Tiempo total: 10 minutos
Ingredientes
- 250 g de sandía
- 120 g de queso de cabra (o queso feta)
- 100 g de pepino
- 12 tomates cherry
- 50 g de rúcula
- 1/2 cebolla morada
- 12 aceitunas, de la variedad que prefieras. Las ideales son las de Kalamata, pero puedes usar verdes y negras suaves (es importante que no sean muy avinagradas)
- 60 ml de aceite de oliva virgen extra
- 25 ml de zumo de limón
- 1 cdta de mostaza Dijon
- 1 diente de ajo rallado
- Sal y pimienta al gusto
- Orégano al gusto (opcional)
Cómo hacer ensalada mediterránea con rúcula y sandía, paso a paso
- Lava y seca la rúcula y las hierbas frescas.
- Corta la sandía en dados medianos, retirando las pepitas. Úsala bien fría y escurrida para evitar exceso de agua.
- Parte los tomates cherry y la cebolla en juliana fina, si esta es muy fuerte, déjala en agua con hielo 10 minutos.
- Tuesta los piñones en una sartén sin aceite durante 2 minutos, moviendo para evitar que se quemen.
- Coloca la rúcula como base en una fuente amplia.
- Reparte la sandía, los tomates, la cebolla, las hierbas y el queso.
- Espolvorea los piñones tostados.
- Mezcla el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta en un tarro. Aliña la ensalada justo antes de servir para mantener la textura.
- Añade un toque final de sal en escamas para un extra de sabor.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 2 raciones como entrante generoso.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 170 kcal
- Proteínas: 4 g
- Grasas: 10 g
- Hidratos de carbono: 14 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Es recomendable consumirla recién hecha. Si necesitas adelantar el trabajo, mantén la sandía y la rúcula en recipientes separados en la nevera y monta la ensalada justo antes de servir. No la dejes más de 12 horas ya aliñada.
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