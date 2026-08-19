Troy Parrott, el monstruo tapado por Harry Kane que ya tiene el Real Betis por 16 millones de euros

Troy Parrott, el monstruo tapado por Harry Kane que ya tiene el Real Betis. (REUTERS/David W Cerny)

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El Real Betis ya tiene nuevo delantero. El conjunto verdiblanco ha cerrado el fichaje de Troy Parrott, procedente del AZ Alkmaar, por 16 millones de euros más cuatro en variables. Atacante irlandés, de 24 años, firma por cinco temporadas. A falta de que la directiva lo haga oficial, solo queda completar los últimos flecos de un fichaje que despierta la ilusión del Benito Vallamarín.

Todo debido a su última temporada en la Eredivisie. Con el AZ, ha marcado 31 goles y repartido 12 asistencias en 48 partidos entre todas las competiciones. También es protagonista con su selección, donde ha marcado seis tantos en 37 internacionalidades. Pero lo que más llama la atención es que, si el Sevilla FC ha firmado al ‘nuevo Haaland’, el Betis ha incorporado al ‘nuevo Kane’, especialmente por el pasado que el 9 del Bayern de Múnich comparte con el irlandés.

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Troy Parrott. (REUTERS/Bernadett Szabo)

De la sombra de Kane a referencia en Heliópolis

El camino de Parrott hasta LaLiga no ha sido directo. Formado en la cantera del Tottenham desde los 15 años, el delantero nacido en Dublín en febrero de 2002 tuvo que convivir desde muy joven con la presencia de Harry Kane, dueño del 9 en Londres. José Mourinho le hizo debutar con el primer equipo en 2019, pero solo disputó cuatro partidos con los Spurs. La falta de minutos le llevó a encadenar cesiones en busca de una oportunidad: Millwall, Ipswich Town, MK Dons y Preston North End, en Inglaterra, y Excelsior, en los Países Bajos.

Fue precisamente en Países Bajos donde empezó a cambiar su carrera. En el Excelsior encontró un contexto en el que pudo tener continuidad, marcar goles y ganar confianza. El AZ tomó nota de su rendimiento y decidió apostar por él en el verano de 2024, cuando pagó cuatro millones de euros por su fichaje. Desde entonces, ha ido creciendo hasta recalar en el conjunto de Manuel Pellegrini.

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Troy Parrott. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

Una temporada que ha disparado su precio

La campaña 2025/26 ha sido la de su gran salto. 31 goles y 12 asistencias es la carta de presentación en el Villamarín. Y además, con goles importantes, como el gol en la final de la KNVB Beker que contribuyó a la clasificación para la Conference League. Con Irlanda también tuvo protagonismo. Sus tres goles frente a Hungría, incluido el conseguido en el minuto 95 en el Puskás Arena de Budapest, ayudaron a su selección a alcanzar la repesca para el Mundial. Sin embargo, cayeron ante la República Checa.

Sus números cambiaron la percepción que había sobre aquel delantero que unos años antes acumulaba cesiones. El AZ llegó a valorar inicialmente su salida en torno a los 25 millones de euros, pero el Betis consiguió rebajar el coste hasta los 16 millones fijos más cuatro en variables, vinculados a objetivos deportivos.

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Troy Parrott. (REUTERS/David W Cerny)

La Champions le hizo elegir al Betis

El Betis no fue el único club que siguió de cerca al delantero. El West Ham llegó a tener avanzada su incorporación por 17 millones de euros, pero finalmente optó por Piroe. La posibilidad de jugar la Champions League con el Betis fue uno de los factores que más pesaron en la decisión del irlandés. El regreso del conjunto de Manuel Pellegrini a la máxima competición continental ofrecía a Parrott un escenario distinto al que había tenido hasta ahora en su carrera.

Parrott se convierte así en el cuarto fichaje del Betis este verano, después de Facundo Bernal, llegado del Fluminense por 9,5 millones; Fran García, procedente del Real Madrid por cuatro millones; y Diego Conde, cedido por el Villarreal. Su traspaso es, además, el quinto más caro de la historia del club, solo por detrás de Denilson, Borja Iglesias, Lo Celso y Antony.

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