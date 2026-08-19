España
Agregar Infobae enGoogle

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

El despliegue español, iniciado en septiembre de 2006, mantiene actualmente unos 650 militares en la zona

Militares españoles desplegados en la misión de la ONU en Líbano (Ministerio de Defensa)
Militares españoles desplegados en la misión de la ONU en Líbano (Ministerio de Defensa)
Guardar

La presencia española en la misión de la ONU en Líbano cumple 20 años. Este aniversario coincide con el regreso de más de 850.000 desplazados a sus hogares. La ministra de Defensa, Margarita Robles, realiza una visita oficial a las tropas españolas desplegadas en el país este miércoles, en medio de una escalada de la actividad militar en el sur libanés. ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) advierte que, aunque se estén produciendo retornos, la situación sigue siendo muy peligrosa.

Los militares españoles se encuentran en la base Miguel de Cervantes, próxima a la localidad de Marjayún, que alberga el Cuartel General del sector Este de la misión de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (Finul), liderado por España. El despliegue español, iniciado en septiembre de 2006, mantiene actualmente unos 650 militares en la zona, tras haber alcanzado un máximo de 1.100 efectivos. El contingente realiza patrullas para vigilar la ‘Blue Line’, la frontera entre Líbano e Israel, y trabaja junto a las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) para evitar una escalada.

PUBLICIDAD

La efeméride de los 20 años se produce en un momento de especial preocupación por el aumento de la violencia. Entre el 5 y el 16 de agosto, Finul registró un promedio de 137 proyectiles diarios lanzados en el sur del país, dentro de un repunte de la actividad militar israelí. Aunque existen acuerdos de alto el fuego, los ataques aéreos israelíes durante el fin de semana provocaron nuevos desplazamientos, con cientos de familias huyendo hacia el norte. El Ministerio de Defensa ha informado que desde el inicio de la misión en 2006 han muerto 15 soldados españoles en Líbano.

Un 'casco azul' serbio de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha muerto y otros dos españoles han resultado heridos de levedad a causa de un ataque con proyectiles de mortero contra una posición de las tropas de pacificación cerca de la localidad libanesa de Marjayún, en el sur del país, un incidente que se saldó además con otros dos heridos. (Fuente: Europa Press, ONU y Fuerzas Armadas de Israel)

Retornos, daños y necesidades humanitarias

A pesar del retorno de unas 860.000 personas a sus zonas de origen, ACNUR advierte que la crisis de desplazamiento y las necesidades humanitarias siguen vigentes. Muchas familias regresan a viviendas dañadas, con servicios sanitarios y de abastecimiento de agua limitados. La situación de seguridad continúa siendo frágil. Las restricciones a la movilidad y el riesgo por restos explosivos de guerra afectan amplias zonas del sur del país y la región de la Bekaa. Aunque la intensidad de los enfrentamientos ha disminuido, los desplazamientos no han cesado y unas 360.000 personas permanecen sin poder regresar a sus casas, incluidas al menos 22.000 en alojamientos colectivos. Muchas familias dependen de viviendas alquiladas o de la acogida de familiares.

PUBLICIDAD

Según denuncia el organismo, ACNUR en Líbano apenas ha recibido el 24 % de los fondos necesarios, lo que limita la cobertura de las necesidades básicas de la población desplazada y retornada. Sin un apoyo sostenido, miles de familias seguirán afrontando desafíos para reconstruir sus hogares y restablecer sus medios de vida. Por ello, desde la organización, aseguran que se trata de una “crisis lejos de terminar”. En medio de un contexto muy complejo, los cientos de soldados españoles continúan desplegados. Según ha explicado Robles en múltiples ocasiones, los militares seguirán allí mientras la ONU así lo consideren.

Temas Relacionados

MilitaresFuerzas ArmadasGuerra en Medio OrienteEspaña-NacionalEspaña Noticiasúltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Aemet prevé un “importante cambio de tiempo” con lluvias, tormentas con granizo y un descenso brusco de las temperaturas tras una jornada de calor extremo

El paso de una vaguada que atravesará rápidamente la península Ibérica y la entrada de una masa polar más fresca darán pie a varias jornadas de inestabilidad

La Aemet prevé un “importante cambio de tiempo” con lluvias, tormentas con granizo y un descenso brusco de las temperaturas tras una jornada de calor extremo

Charles Spencer anuncia un libro sobre la vida de su hermana, Diana de Gales, que promete desmontar “falsedades que han acabado siendo aceptadas”

Bajo el título ‘El canto del cisne: Diana, mi hermana’, el conde espera aportar una nueva perspectiva al mundo sobre la vida de una de las princesas más famosas de la historia

Charles Spencer anuncia un libro sobre la vida de su hermana, Diana de Gales, que promete desmontar “falsedades que han acabado siendo aceptadas”

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 19 de agosto

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 19 de agosto

Los embalses de agua se encuentran al 66,21 % de su capacidad este miércoles 19 de agosto

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 66,21 % de su capacidad este miércoles 19 de agosto

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de agosto

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Islandia decidirá en agosto intentar entrar en la Unión Europea con la inestabilidad en el Ártico, el euro y la pesca como telón de fondo: “La UE no es un escudo mágico”

Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

Vivas aprieta a Sánchez para recuperar lo antes posible la normalidad en Ceuta: “Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y nuestro Gobierno nos tiene abandonados”

ECONOMÍA

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

El Gobierno compensará los daños de viviendas y coches por los terremotos de Granada, siempre que se cumplan estos requisitos

El negocio del verano: ocho semanas de alquiler vacacional dan más de la mitad de ingresos que un piso arrendado todo el año

Barcelona multiplica por cinco las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos

DEPORTES

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital

El preparador físico de Topuria, sobre la pelea en Casa Blanca: “No podía ver, no podía controlar su respiración, fue algo muy traumático”