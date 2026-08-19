La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Militares españoles desplegados en la misión de la ONU en Líbano (Ministerio de Defensa)

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La presencia española en la misión de la ONU en Líbano cumple 20 años. Este aniversario coincide con el regreso de más de 850.000 desplazados a sus hogares. La ministra de Defensa, Margarita Robles, realiza una visita oficial a las tropas españolas desplegadas en el país este miércoles, en medio de una escalada de la actividad militar en el sur libanés. ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) advierte que, aunque se estén produciendo retornos, la situación sigue siendo muy peligrosa.

Los militares españoles se encuentran en la base Miguel de Cervantes, próxima a la localidad de Marjayún, que alberga el Cuartel General del sector Este de la misión de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (Finul), liderado por España. El despliegue español, iniciado en septiembre de 2006, mantiene actualmente unos 650 militares en la zona, tras haber alcanzado un máximo de 1.100 efectivos. El contingente realiza patrullas para vigilar la ‘Blue Line’, la frontera entre Líbano e Israel, y trabaja junto a las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) para evitar una escalada.

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La efeméride de los 20 años se produce en un momento de especial preocupación por el aumento de la violencia. Entre el 5 y el 16 de agosto, Finul registró un promedio de 137 proyectiles diarios lanzados en el sur del país, dentro de un repunte de la actividad militar israelí. Aunque existen acuerdos de alto el fuego, los ataques aéreos israelíes durante el fin de semana provocaron nuevos desplazamientos, con cientos de familias huyendo hacia el norte. El Ministerio de Defensa ha informado que desde el inicio de la misión en 2006 han muerto 15 soldados españoles en Líbano.

Un 'casco azul' serbio de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha muerto y otros dos españoles han resultado heridos de levedad a causa de un ataque con proyectiles de mortero contra una posición de las tropas de pacificación cerca de la localidad libanesa de Marjayún, en el sur del país, un incidente que se saldó además con otros dos heridos. (Fuente: Europa Press, ONU y Fuerzas Armadas de Israel)

Retornos, daños y necesidades humanitarias

A pesar del retorno de unas 860.000 personas a sus zonas de origen, ACNUR advierte que la crisis de desplazamiento y las necesidades humanitarias siguen vigentes. Muchas familias regresan a viviendas dañadas, con servicios sanitarios y de abastecimiento de agua limitados. La situación de seguridad continúa siendo frágil. Las restricciones a la movilidad y el riesgo por restos explosivos de guerra afectan amplias zonas del sur del país y la región de la Bekaa. Aunque la intensidad de los enfrentamientos ha disminuido, los desplazamientos no han cesado y unas 360.000 personas permanecen sin poder regresar a sus casas, incluidas al menos 22.000 en alojamientos colectivos. Muchas familias dependen de viviendas alquiladas o de la acogida de familiares.

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Según denuncia el organismo, ACNUR en Líbano apenas ha recibido el 24 % de los fondos necesarios, lo que limita la cobertura de las necesidades básicas de la población desplazada y retornada. Sin un apoyo sostenido, miles de familias seguirán afrontando desafíos para reconstruir sus hogares y restablecer sus medios de vida. Por ello, desde la organización, aseguran que se trata de una “crisis lejos de terminar”. En medio de un contexto muy complejo, los cientos de soldados españoles continúan desplegados. Según ha explicado Robles en múltiples ocasiones, los militares seguirán allí mientras la ONU así lo consideren.