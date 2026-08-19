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El error que muchos cometen al guardar el melón en la nevera que arruina su sabor: “Las semillas ayudarán a que la fruta conserve su humedad por más tiempo”

El melón es una de las frutas por excelencia del verano, un bocado hidratante y dulce que no siempre sabemos conservar adecuadamente en ambientes calurosos

Rodajas de melón (Magnific)
Rodajas de melón (Magnific)
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Refrescante, dulce y ligero. El melón es uno de los alimentos estrella de los meses más calurosos del año, un aliado fundamental para combatir las altas temperaturas a través de la alimentación. Esta fruta destaca por su interesante perfil nutricional, marcado por su elevado contenido en agua, su bajo aporte calórico y por la presencia de vitaminas y minerales esenciales que hacen del melón un alimento especialmente recomendable para personas de todas las edades.

Pero, más allá de su larga lista de beneficios, hablamos de una fruta que conquista especialmente por su dulce sabor y su agradable textura. Características intrínsecas a esta fruta que, sin embargo, pueden desaparecer si no la conservamos correctamente. Un melón piel de sapo puede aguantar semanas sin abrirse si lo conservamos en un lugar fresco y oscuro. Pero, una vez abierto, su sabrosa pulpa empieza a estropearse y perder cualidades, se oxida y arruina su textura.

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Si queremos que un melón ya abierto se conserve en perfecto estado más allá de unas horas, hay algunos detalles muy importantes que poca gente tiene en cuenta. Los explican de maravilla desde la frutería Don Melón, una empresa basada en Villaconejos y especializada en la producción de este fruto desde 1996. En su blog, los fruteros recomiendan conservar el melón abierto en la nevera, cortado en trozos grandes y, como detalle más importante, con las semillas intactas.

melones
Las semillas ayudan a mantener la humedad del melón durante su tiempo de conservación (Flickr)

“Conserva las semillas porque, al mantenerlas junto al melón, ayudarán a que la fruta conserve su humedad por más tiempo”, explican desde Don Melón. Es un error que muchos cometemos a menudo: sacar todas las semillas de cada gajo y tirarlas a la basura antes de guardarlo en la nevera. Pero es un gesto contraproducente: al mantener intactas las semillas y la pulpa que las rodea, se protegerá mejor el interior de la fruta cortada.

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Cómo conservar un melón correctamente

Conservar el melón fresco y sabroso durante más tiempo requiere de ciertos detalles que hemos de tener en cuenta desde el momento de la compra hasta el almacenamiento en casa. El punto de partida, explican desde la frutería, está en la selección: “Para asegurarte de que el melón se mantenga fresco el mayor tiempo posible, selecciona uno ya maduro en el momento de la compra”, explican. Para lograrlo, busca aquellos que tengan la cáscara firme, sin golpes ni abolladuras, y un aroma dulce en el extremo del tallo.

Una vez en casa, la recomendación general es mantener el melón en un sitio fresco y ventilado. Cuando las temperaturas suben, la mejor opción es pasarlo al frigorífico, lo que ayuda a prolongar su vida útil antes de que pierda textura y sabor. Antes de partir la fruta, los fruteros recomiendan lavar su cáscara con agua y jabón suave. “De esta manera, eliminarás cualquier suciedad o bacteria que pueda acelerar su descomposición”, aseguran.

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Para quienes se preguntan cómo conservar el melón una vez abierto, el consejo de Don Melón es envolver los trozos en papel film antes de llevarlos al refrigerador. Esto crea una barrera que “evitará que el aire y la humedad afecten la fruta y la transferencia de olores a otros alimentos”. Otro aspecto clave es almacenar el melón por separado de otras frutas, ya que algunas desprenden etileno, un gas que puede acelerar la maduración y el deterioro.

Si se dispone de más melón del que se puede consumir en pocos días, una alternativa eficaz es cortar la fruta en cubos y congelarlos en recipientes apropiados. Así, el melón puede disfrutarse fuera de temporada o en preparaciones como batidos y postres.

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