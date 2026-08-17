España
Agregar Infobae enGoogle

Adiós al ámbar en los semáforos: la DGT modifica la normativa y obliga a los vehículos a detenerse cuando los peatones puedan cruzar

La medida entrará en vigor el próximo 1 de octubre y pretende acabar con la coincidencia entre el ámbar de los vehículos y el verde de los peatones

Un semáforo en ámbar (iStock)
Un semáforo en ámbar (iStock)
Guardar

La Dirección General de Tráfico (DGT) cambiará desde el próximo 1 de octubre el funcionamiento de los semáforos en los cruces para evitar una situación que puede resultar confusa para los conductores y peligrosa para los peatones: el ámbar de los vehículos y el verde de los viandantes ya no podrán coincidir. Cuando el semáforo de los peatones esté en verde, el de los coches tendrá que estar en rojo.

La medida forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada a principios de julio y que entrará en vigor el 1 de octubre. El cambio afecta a los cruces regulados por semáforos y busca reforzar la seguridad de quienes se desplazan a pie, uno de los colectivos considerados más vulnerables en la vía. Hasta ahora, en algunos cruces, ambas señales podían convivir: mientras el peatón recibía luz verde y, por tanto, tenía prioridad para cruzar, los vehículos encontraban un ámbar intermitente que les permitía continuar la marcha.

PUBLICIDAD

Es precisamente esa combinación la que desaparecerá. A partir de octubre, cuando el peatón tenga vía libre para cruzar, el conductor verá la luz roja y deberá detenerse. La intención es que no haya dos mensajes diferentes en el mismo cruce ni margen para interpretar que el vehículo puede avanzar mientras los peatones están atravesando la calzada.

Un problema que la DGT ya había señalado

La reforma no llega de la nada. Tráfico llevaba años poniendo el foco en el riesgo que entrañaba esta configuración de los semáforos. En 2022, Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, advertía en la revista Tráfico y Seguridad Vial de los “mensajes contradictorios” que se producían en determinados cruces cuando coincidían la fase verde para los peatones y el ámbar intermitente para los vehículos.

PUBLICIDAD

El problema estaba precisamente en esa aparente contradicción: el peatón tenía prioridad, pero el coche podía seguir circulando. El conductor debía extremar la precaución y ceder el paso, pero la señalización permitía que ambos usuarios se encontraran simultáneamente en la misma zona de la calzada.

Una gran cantidad de personas cruzan un paso de cebra en una ciudad (Freepik)
Una gran cantidad de personas cruzan un paso de cebra en una ciudad (Freepik)

El reportaje publicado entonces llevaba un título que resumía el problema: “El peligro está en el ámbar”. Y los datos que acompañaban al análisis ayudaban a dimensionarlo. En 2019, el año anterior a la pandemia y utilizado por la DGT como referencia estadística, 47 peatones murieron y otros 317 fueron hospitalizados después de ser atropellados en pasos regulados por semáforos.

La nueva regulación pone ahora fin a esa configuración. La solución pasa por eliminar la convivencia de ambas fases y establecer una señalización más clara: verde para el peatón y rojo para el vehículo.

Más protección para peatones, ciclistas y usuarios de patinetes

El cambio de los semáforos es solo una parte de una reforma más amplia del Reglamento General de Circulación que incorpora distintas medidas dirigidas a reforzar la seguridad de los usuarios vulnerables. La nueva normativa también introduce novedades para quienes utilizan patinetes eléctricos y bicicletas.

Los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, tendrán una edad mínima de conducción de 15 años. Sus usuarios deberán utilizar casco y tendrán que llevar un chaleco reflectante durante la noche o cuando circulen en condiciones de baja visibilidad. Para los profesionales, esta última obligación será permanente. También será obligatorio circular con el alumbrado encendido. Las infracciones relacionadas con el uso del casco o del chaleco reflectante estarán castigadas con una multa de 200 euros.

El director recuerda que en caso de avería o accidente, el no uso de la V16 puede llevar a sanciones.

Los ciclistas también ganan protección con la reforma. El casco será obligatorio en las vías interurbanas y los repartidores que trabajen en bicicleta tendrán que utilizar casco y chaleco reflectante. Además, cambia la forma en la que los conductores deberán adelantar a una bicicleta. Tendrán que reducir su velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía y, cuando haya varios carriles por sentido, deberán cambiar completamente de carril para realizar el adelantamiento. En ciudad, los ciclistas podrán ocupar preferentemente el centro del carril, mientras que los vehículos a motor tendrán que mantener una distancia mínima de cinco metros respecto a ellos.

El denominador común de estas modificaciones es la protección de quienes tienen una menor capacidad de defensa frente a un vehículo. En los cruces semaforizados, esa filosofía se traduce en una regla mucho más sencilla que la actual: cuando el peatón tenga el semáforo en verde, el coche tendrá que tenerlo en rojo.

Temas Relacionados

DGTMotor EspañaTráficoTráfico EspañaCochesVehículosEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ángel Illescas, floricultor: “Este arbusto hace magia por la noche, es cuando abre sus flores”

El experto explica cuáles son los cuidados esenciales para que se mantenga sana

Ángel Illescas, floricultor: “Este arbusto hace magia por la noche, es cuando abre sus flores”

La crisis hídrica que vive Roma ya existía en el Imperio Romano: cómo luchó el ingeniero Sexto Julio Frontino en el siglo I d.C. contra las tuberías clandestinas que dejaban sin agua a la ciudad

Con el caudal del histórico Tiber a la mitad de su media histórica, Roma vive en agosto de 2026 la misma crisis hídrica que el comisario imperial Frontino intentó resolver hace veinte siglos con multas, inspecciones y transparencia

La crisis hídrica que vive Roma ya existía en el Imperio Romano: cómo luchó el ingeniero Sexto Julio Frontino en el siglo I d.C. contra las tuberías clandestinas que dejaban sin agua a la ciudad

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Galicia estrena aerolínea: Fly2Galicia tendrá su base en Santiago de Compostela y conectará la capital gallega con ocho destinos españoles y europeos

Los billetes estarán disponibles para el público desde 19 euros e incluirán dos bultos de equipaje de mano, maleta de hasta ocho kilos y artículo personal, en todas sus tarifas

Galicia estrena aerolínea: Fly2Galicia tendrá su base en Santiago de Compostela y conectará la capital gallega con ocho destinos españoles y europeos

El repunte migratorio en España se concentra en Ceuta: las entradas irregulares por tierra se disparan un 191% en 2026 sin contar la llegada masiva de migrantes en julio

Según el último balance del Ministerio del Interior, 5.013 migrantes han entrado irregularmente en Ceuta por tierra hasta el 15 de agosto, frente a los 1.722 del año pasado, aunque la cifra todavía no incluye la crisis del 30 y 31 de julio

El repunte migratorio en España se concentra en Ceuta: las entradas irregulares por tierra se disparan un 191% en 2026 sin contar la llegada masiva de migrantes en julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El repunte migratorio en España se concentra en Ceuta: las entradas irregulares por tierra se disparan un 191% en 2026 sin contar la llegada masiva de migrantes en julio

El repunte migratorio en España se concentra en Ceuta: las entradas irregulares por tierra se disparan un 191% en 2026 sin contar la llegada masiva de migrantes en julio

Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona

Todo lo que se sabe del crimen de Isla Cristina: un posible ajuste de cuentas entre clanes, familiares de ‘El Baba’, un menor ajeno al conflicto y una motocicleta quemada

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

ECONOMÍA

Galicia estrena aerolínea: Fly2Galicia tendrá su base en Santiago de Compostela y conectará la capital gallega con ocho destinos españoles y europeos

Galicia estrena aerolínea: Fly2Galicia tendrá su base en Santiago de Compostela y conectará la capital gallega con ocho destinos españoles y europeos

Francia busca dinero entre los jubilados: estudia frenar la subida de las pensiones más altas en 2027 para contener el déficit

Guerra de fotos tras el divorcio: ¿puede un padre o una madre subir fotos de sus hijos a Instagram si su expareja se opone?

El gran relevo de la inversión: el 71% de los inversores tiene menos de 45 años, pero los mayores controlan el 61% del dinero

El nuevo sablazo de la luz: se dispara en agosto y empuja el recibo por encima de los 100 € por primera vez en cuatro años

DEPORTES

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”