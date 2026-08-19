España Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Carlos Sainz renueva con Williams: “Ayudaré a que la escudería vuelva al lugar que merece”

El piloto madrileño ha llegado a un acuerdo multianual con la escudería

El piloto español Carlos Sainz (REUTERS/Suzanne Plunkett)
El piloto español Carlos Sainz (REUTERS/Suzanne Plunkett)
Guardar

Carlos Sainz pone fin al culebrón y renueva con Williams para la próxima temporada. Durante el verano ha estado en boca de todos cuál sería la escudería del piloto madrileño la próxima campaña. Todo parecía indicar que permanecería en Williams, pero el acuerdo parecía no llegar a certificarse. Tras muchas reuniones y semanas de reflexión gracias al parón de verano, finalmente se ha hecho oficial: Sainz continuará con el azul de Grove.

Durante las últimas semanas, el entorno de la Fórmula 1 ha estado marcado por las especulaciones sobre el futuro de Carlos Sainz y la posibilidad de que optara por un cambio de equipo. Los rumores tomaron fuerza a raíz de la incertidumbre que rodeaba la continuidad de otros pilotos destacados, como Max Verstappen en Red Bull y Fernando Alonso en Aston Martin. Estas dudas abrieron la puerta a posibles movimientos en la parrilla, lo que situó a Sainz en el centro de la atención mediática. Sin embargo, el piloto madrileño disipó cualquier incógnita al tomar una decisión clara respecto a su futuro inmediato.

PUBLICIDAD

La confirmación de Sainz llegó poco después de que Williams hiciera oficial la renovación de Alex Albon. Con este anuncio, la escudería británica refuerza su alineación de pilotos para las próximas temporadas y apuesta por la estabilidad en su proyecto deportivo. El acuerdo con Sainz representa un paso importante para el equipo, que busca consolidar una base sólida sobre la que construir su progreso en la competición.

El piloto español Carlos Sainz (Europa Press)
El piloto español Carlos Sainz (Europa Press)

Carlos Sainz, que ya había demostrado su capacidad para liderar proyectos y aportar resultados, renueva así su compromiso con Williams bajo la dirección de James Vowles. El madrileño afronta este nuevo ciclo con el objetivo de continuar ascendiendo en la clasificación y contribuir al crecimiento del equipo. La decisión de seguir ligado a Williams responde tanto a la confianza mutua entre el piloto y la escudería como al deseo de mantener la continuidad en un entorno cada vez más competitivo.

PUBLICIDAD

Al cerrar la puerta a otras opciones en la parrilla, Sainz opta por dar continuidad a su trabajo en Williams, dejando claro su interés en formar parte activa del desarrollo y la evolución del equipo. Esta apuesta por la estabilidad y el compromiso refuerza la posición del piloto en la Fórmula 1 y marca un nuevo capítulo en su trayectoria dentro del campeonato.

Las palabras de Carlos Sainz sobre su renovación

“¡Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Atlassian Williams F1! Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas", comenzaba expresando el piloto español. Y añadía: “Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos. Mi compromiso es el mismo que desde el primer día: ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear muchos más recuerdos con el equipo”.

Desde su debut en Toro Rosso, Carlos Sainz se ha caracterizado por su disciplina y por aportar una mentalidad orientada al progreso de los equipos en los que ha competido. Su paso por Renault, McLaren y Ferrari estuvo marcado por la búsqueda constante de mejoras y por un estilo de trabajo basado en el análisis y la constancia. En Ferrari, aún se valora su enfoque meticuloso, una cualidad que no siempre se observa en otros pilotos de la parrilla. Mientras que Charles Leclerc destaca por su velocidad e ímpetu, y Lewis Hamilton ha mostrado su mejor rendimiento con un coche desarrollado según sus preferencias, Sainz ha destacado por su capacidad para adaptarse y optimizar el rendimiento colectivo de sus equipos.

Temas Relacionados

Carlos Sainz JrF1F1 EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Troy Parrott, el monstruo tapado por Harry Kane que ya tiene el Real Betis por 16 millones de euros

El regreso de los de Pellegrini a la Champions le hizo decantarse por los verdiblancos

Troy Parrott, el monstruo tapado por Harry Kane que ya tiene el Real Betis por 16 millones de euros

El excampeón mundial de billar, Graeme Dott, a juicio por agredir sexualmente a un niño y una niña: “Podríamos jugar a un juego”

El juicio continuará con las declaraciones de la segunda víctima

El excampeón mundial de billar, Graeme Dott, a juicio por agredir sexualmente a un niño y una niña: “Podríamos jugar a un juego”

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

El fichaje de Rodri revive al Barça de Pep frente al contragolpe letal que caracterizó al club blanco durante el primer ciclo del técnico portugués

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Birmingham deja ocho medallas, ninguna de oro en pista y una profunda autocrítica, mientras París confirma el crecimiento de la natación española con récords, finalistas y nuevas figuras

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

El ‘caso Julián’ entra en una semana clave donde el club azulgrana gastará las balas para intentar sumar al delantero argentino a sus filas

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un brasileño que huyó a España tras denunciar a una banda que le robó la moto y sufrir un intento de asesinato

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

ECONOMÍA

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

DEPORTES

Troy Parrott, el monstruo tapado por Harry Kane que ya tiene el Real Betis por 16 millones de euros

Troy Parrott, el monstruo tapado por Harry Kane que ya tiene el Real Betis por 16 millones de euros

El excampeón mundial de billar, Graeme Dott, a juicio por agredir sexualmente a un niño y una niña: “Podríamos jugar a un juego”

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera